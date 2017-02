Placebo, cabeza de cartel del Mallorca Live Festival

EP. Palma

La banda británica de rock alternativoha confirmado que se unirá al cartel del Mallorca Live Festival que se celebrará los días

Junto a ellos actuarán los artistas Chambao, Nastia, Onda Vaga, Club del Río y Sexy Zebras, según ha informado la organización del festival.

Placebo celebró en 2016 el vigésimo aniversario de su debut discográfico con el recopilatorio 'A Place for us to Dream'.

Los malagueños Chambao, que representan un icono del sonido del flamenco, presentarán su disco más reciente que lleva por título 'Nuevo ciclo'.

Como representante del sonido electrónico estará Nastia, una de las Djs más internacionales de Europa del este.

También actuará el Club del Río, "una banda que lleva el eclecticismo musical por bandera", presentando su segundo trabajo, 'Un sol dentro'.

Por su parte, los madrileños Sexy Zebras llegarán a Mallorca con "canciones directas y actitud irreverente" tras girar por toda Europa, Estados Unidos y México.

Y desde Argentina, Onda Vaga llegan para presentar su cuarto y último trabajo 'OV IV'.

Estos seis artistas se incorporan a un cartel en el que ya estaban confirmados Lori Meyers, The Martínez Brothers, Mala Rodríguez, C. Tangana y Nicola Cruz.