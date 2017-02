Patricia Sornosa: "Las mujeres mantenemos lazos afectivos con quienes nos asfixian"

soraya moussaoui

Ni los tacones ni una larga melena tienen cabida en la vida de Patricia Sornosa. La joven humorista valencia de 39 años combate en cada uno de sus monólogos los tópicos 'marichulos' a golpe de risa. Mañana descargará su Género Fresco en el Teatre d'Alaró para continuar con sus actuaciones el domingo en el Teatre Sa Congregació de sa Pobla.

"No cargo contra los hombres, sino contra la sociedad machista, incluyendo a las mujeres, lo que yo prefiero atacar la parte privilegiada pero nosotras también tenemos nuestra responsabilidad", explicó Sornosa, quien ha hecho del feminismo la materia prima para sus desternillantes monólogos.

Patricia Sornosa es abiertamente feminista y plantea con rabia y esperanza los temas más vergonosos y enquistados de la sociedad patriarcal. "Ser feminista consiste en tener una visión básica de que las mujeres somos seres humanos que hasta ahora ha callado", defendió la humorista.

Su estética agresiva, lleva la cabeza rapada desde hace dos años (aunque ahora comienza a apreciarse una incipiente cresta en honor al punk), esconde una mujer sensible y tierna. "Patricia enamorada es gilipollas como la mayoría de los enamorados, con la misma venda en los ojos, muy tierna. Del engaño del amor no se libra nadie, de ahí sale tanta rabia para los monólogos", se sinceró.

Situaciones comprometidas

Cada vez que aparece sobre el escenario, sin venda ni zapatos, Patricia se enfrenta a lo que cualquier humorista puede temer. "Lo más patético es intentar hacer reír y que eso no suceda", aseguró.

Una situación incómoda en la que en alguna ocasión se ha visto envuelta, aunque no es la peor. "El otro día en Murcia probé una nueva broma: '¿En una pelea entre una feminista y un machista quién ganaría la pelea? Pues depende. Si es dialéctica, vencería la feminista porque tiene razón; pero si es a hostias, ganaría el machista porque tiene práctica'. Entonces, un hombre al fondo de la sala chilló: '¡Eso no me lo dices en la calle'.! Creí que bromeaba y le seguí el rollo con que podría con él y con quince más. Al final tuvieron que sacarlo a él, y a su mujer detrás, de la sala.

Patricia Sornosa actúa dentro del programa Desmitificant Sant Valentí organizado por el Consell de Mallorca. Ante el amor, la humorista sustenta que "los seres humanos tendemos hacer de la tradición un matadero. Una racista no saldrá con un negro, sin embargo hay muchísimos machistas casados con mujeres, alguien a quien consideran inferior. Las mujeres tenemos lados afectivos con quienes nos asfixian y eso lo complica todo".

A los 25 años descubrió su vena humorística, aunque la artística la cultivó desde pequeña tocando el piano en el conservatorio, licenciándose en magisterio musical y ejerciendo de profesora hasta hace dos años, cuando decidió "escoger la mala vida".

La decisión que la ha llevado a convertirse en una habitual en los circuitos alternativos de la comedia nacional, y que a poco a poco, se está erigiendo como uno de los referentes de la comedia vanguardista. Sornosa es uno de los últimos fichajes de Comedy Center, de la Paramount Comedy.

El humor feminista cañero de Sornosa tiene cita pendiente mañana en Alaró y en sa Pobla a las 19.00 horas. La entrada es totalmente gratuita.