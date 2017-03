Silvia Vázquez vuelve a Palma con un repertorio de ópera y zarzuela

Andreu Vidal. Palma

es unavalenciana de reconocido prestigio en los circuitos internacionales. Ha trabajado con directores como Zubin Mehta o Lorin Maazel, entre otros. A lo largo de su carrera ha actuado en teatros como la Scala de Milán, el Comunale de Florencia o la Zarzuela de Madrid. Y hace cuatro años cantó la Reina de la noche, en la Flauta Mágica de Mozart, en el. En dicho concierto conoció a lamallorquina, cuya actividad se ha centrado sobre todo en España, con actuaciones reseñables en Austria y Bulgaria.

Mañana, ambas interpretarán un repertorio de ópera y zarzuela en la Iglesia de Sant Felip Neri de Palma.

Según la soprano, el concierto cuenta con un programa cargado de piezas conocidas y complejas que no dejarán indiferente a nadie. Un repertorio, "muy interesante", ideado para que el público disfrute y se sorprenda. "Un recital lleno de fuegos artificiales. Porque supone una gran dificultad técnica para nosotras, pero son piezas agradables al oído del espectador. Queremos que entiendan las piezas. Si al público le gusta lo que oye, nosotras también disfrutamos", explicó Vázquez.

El recital, que comenzará a las 20.30 horas en Sant Felip Neri, está dividido en dos partes. La primera son piezas de ópera, A vos yeux (Hamlet), de A. Thomas; Ah non credea? ah non giunge (La Sonámbula), de V. Bellini; Entr´acte (Carmen), de G. Bizet, e Il dolce suono (Lucia de Lamermoor), de G. Donizzetti. La segunda parte cuenta con un repertorio de zarzuela, Mi tío se figura (El rey que rabió), de R. Chapí; Romanza de Cosette (Bohemios), de A. Vives; Intermedio (La boda de Luis Alonso), de G. Giménez, Un tiempo fue (Jugar con fuego), de F. A. Barbieri, Canción del ruiseñor (Doña Francisquita), de A. Vives, y Me llaman la primorosa (El Barbero de Sevilla), de G. Giménez y M. Nieto.