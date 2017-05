La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

La prestigiosa compañía británica Cheek by Jowl pone en escena en Palma Winter’s Tale, comedia de Shakespeare que dirige Declan Donnellan, León de Oro en la última Biennal de Teatro de Venecia.

Con esta propuesta, el Principal confirma la voluntad de contar cada año en su programación con una gran compañía de nivel mundial y acercar así al público mallorquín las grandes producciones que se pueden ver actualmente en los principales teatros del planeta.

Cheek by Jowl hará escala en Mallorca en un momento dulce de su dilatada trayectoria, después de que Donnellan triunfara en Venecia por toda su carrera y por “acercar los clásicos al público contemporáneo, así como por su sentido del humor en escena”.

El citado director y el escenógrafo Nick Ormerod fundaron la compañía Cheek by Jowl en 1981, y desde entonces han llevado el teatro inglés por todo el mundo, produciendo también espectáculos en francés y en ruso.

La función de este sábado tiene una duración cercana a las dos horas y media y será interpretada en sus principales papeles por Orlando James, Edward Sawyer, Natalie Radmall-Quirke, Eleanor McLoughlin, Joy Richardson y Grace Andrews, entre otros.

Esta versión de Winter’s Tale entrecruza códigos y estilos, y juega con los más bajos y abyectos restos de la basura televisiva y, al mismo tiempo, logra elevar el espíritu del espectador con cantos corales.

Teatro. Lugar: Teatre Principal de Palma. Carrer de la Riera, 2. Mañana sábado a las 20.00 horas. Precio: entre 10 y 25 euros.

‘El Retablo de las Maravillas’ // Palma: La sátira de Cervantes

La compañía Morfeo Teatro presenta en la Sala Magna del Auditorium de Palma su particular homenaje a Cervantes con una adaptación de la famosa obra cervantina El Retablo de las maravillas.

La obra escrita por Miguel de Cervantes hace cuatro siglos constituye una sátira sobre las hipocresías de la España de la época, ha informado la productora en un comunicado.

Los mandatarios de un pueblo, ante un retablo vacío mostrado por unos cómicos, y aparentemente mágico por no enseñar nada a sucios de sangre o bastardos, simulan ver lo que no ven para demostrar que son “gentes de bien nacer”.

La adaptación de la legendaria pieza teatral abarca además del propio Retablo de las maravillas una cuidada selección de fragmentos de diversas obras cervantinas que dan coherencia dramática al conjunto de la representación, con referencias a El juez de los divorcios, El coloquio de los perros, Pedro de Urdemalas y Don Quijote de la Mancha, así como aforismos, cartas y singularidades poéticas del autor.

Bajo dramaturgia y dirección de Francisco Negro, el espectáculo cuenta en su amplio reparto encabezado por el actor Joan Llaneras (Premio Ercilla de Teatro) interpretando a Cervantes.

Escena

Lugar: Sala Magna del Auditorium de Palma. Passeig Marítim. El sábado, a las 21.30 horas; y el domingo, a las 19.30. Precio: 25 euros.

Teatro // Esporles: Los trasplantes de Pep

El actor emblemático de Diabéticas Aceleradas, Pep Noguera, se desnuda, se confiesa y reflexiona en Trans-plantar, un monólogo “visceral, emocional y empático” en el que cuenta sus sucesivos trasplantes: “de identidad, etapas, lugares y órganos vitales”.

Enfermo de diabetes desde hace 44 años, Noguera fue sometido con éxito hace cinco años a un doble trasplante: de riñón y de páncreas, en el Hospital Clinic de Barcelona. “El monólogo no es un drama, aunque podría serlo. Esto ha sido como ir al mecánico, cambio de carburador y la vida empieza a recolocarse. Salí del hospital con un subidón de vida”, reconoce.

Desde el primer momento, Noguera quiso “hacer algo” sobre este episodio trascendental en su vida. “Primero pensé en un documental pero al final opté por el monólogo, un formato que nunca antes había probado”.

La obra supone un viaje por las especiales vivencias de Noguera, de niño diabético a adulto trasplantado. Y lo hace desde su infancia, con los inicios del turismo de masas, los agitados años 60, los gloriosos 80, sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, la consolidación de Diabéticas , el famoseo de Madrid y música: Resistiré y Sobreviviré son sus cantos de guerra.

Monólogo

Lugar: Casa des Poble. Esporles. Entre 10 y 12 euros. A las 20.30. Mañana sábado.

Clown gestual y delirio textual, en el Sans

Guadalupe Sáez y Patricia Pardo son las autoras de Cul Kombat, obra donde el humor cuestiona la falta de derechos sobre el cuerpo, lo físico, el individuo. Un montaje escrito a partir de la campaña de Amnistía Internacional Mi cuerpo, mis derechos, y que transita desde el clow gestual al delirio textual, desde el humor transgresor a la fragilidad de la exposición personal. Espectáculo nacido en Valencia. Lugar: Teatre Sans. Carrer Ca’n Sanç 5. Horario: hoy y mañana, a las 20.30 horas;. Precio:12 euros.

La impaciencia y el conflicto vasco

La compañía La Impaciencia, integrada, entre otros, por Salvador Oliva y Rodo Gener, lleva al Teatre del Mar este montaje inspirado en el cómic de Javier de Isusi que ya pudo verse hace unos días en el Teatre Principal de Palma. Un viaje a través de tres personajes marcados por el conflicto vasco. Cuándo: sábado, a las 21.00, y domingo, a las 19.00, en el Teatre del Mar. Es Molinar. Entre 15 y 18 euros.

Los Blauets de Lluc, con los Pueri Cantores de Notre Dame de Reims

La coral Blauets de Lluc y los Pueri Cantores de Notre Dame de Reims (Francia) actúan en un concierto-homenaje al maestro Antoni Martorell, con motivo del 104 aniversario de su nacimiento. Los blauets de Lluc cantarán por primera vez en su historia en Montuïri, y lo harán con un programa que incluye obras de Martorell.

Lugar: iglesia parroquial de Vilafranca. Horario: hoy, día 19, a las 21.00.



Otras citas

AlcúdiaMusical:Hyde XXI protagoniza este pseudomusical que recorre la isla. En el Auditori d’Alcúdia. Plaça Porta de Mallorca. Entre 10 y 12 euros. A las 20.30.

Capdepera

Espectáculo: ‘Les barbes de Llull’

A cargo del grupo Nou Romancer y el actor Toni Gomila. En la plaça des Sitjar. Gratuito. A las 21.30.

Manacor

Teatro: ‘Germanes y veïnades’

A cargo del Centre d’Adults. 5è grup. Teatre de Manacor. Precio: 5 euros. Hoy a las 20 horas; el sábado a las 20h; el domingo a las 19; y el lunes a las 20.

Palma

Danza y música: ‘Passage of hope’

Actuación solidaria para ayudar a los refugiados y a las ONG que trabajan con ellos. En el Centre de Cultura Sa Nostra. Carrer Concepció. A las 20.00 horas.

Monólogo: ‘Selfie’

Con Carlitos Alcover. Café a Tres Bandas. Plaça Barcelona, 20. Precio: 6 euros. A las 22.30.

Vilafranca

Teatre de barra

Vilafranca de Bonany sube el telón este viernes con Espai Escènic de Teatre de Barra. Tres bares del municipio acogen tres comedias, con sinopsis muy diferentes, en tres pases que se representarán simultáneamente en cada local a las 21.00 horas, a las 21.35 horas y a las 22.10 horas. Los tres locales se encuentran en la plaza de Tomeu Penya: Es Niu, Es Refugi y Sa Taverna.

Sábado 20

Palma

Tributo a Mecano

Han pasado 25 años desde que Mecano presentara su última gira Aidalai Tour y, dos generaciones después, su música sigue muy presente entre el gran público. Para conmemorar este 25 aniversario nace Hija de la Luna, un proyecto tributo al grupo más importante del pop español. Un concierto que ofrece al público una reproducción clonada de la mítica gira, rescatando además, otros grandes éxitos de la banda. Este proyecto, encabezado por la actriz y cantante Robin Torres, nació en marzo de 2016 y en tan sólo unos meses se ha consolidado a nivel mundial como el más importante y fidedigno homenaje a Mecano. En el Trui Teatre. Precio: entre 20 y 25 euros. A las 21.00 horas.

Tambors per la pau

Con motivo de su 15º aniversario, Tambors per a la Pau organiza un conjunto de actividades que tendrán su inicio el sábado con un pasacalles y continuará con las Jornadas para la Paz el día 21 a partir de las 16 horas en Sa Possessió. El pasacalles de aire festivo-reivindicativo comenzará en la Plaza de España a las 19 horas y llegará hasta la Plaza Mayor. Contará con la participación de los grupos O’Mandala y Bloko del Valle además de todas las agrupaciones y asociaciones que han contado con la presencia de Tambors per a la Pau. Los actos seguirán el domingo a partir de las 16 horas en Sa Possessió con las Jornadas para la Paz, donde habrá actividades dirigidas a los más pequeños. Los Colomets per a la Pau, batucada infantil del colegio público Gabriel Vallseca, serán los encargados de dar inicio a las jornadas que darán paso al cuentacuentos deVictor Uwagba y la actuación del grupo musical Mel i Sucre, música y animación para toda la familia.

Música: ‘Coralment’

En la Sala Ireneu Espectacles. Carrer del Tèxtil, 9. A las 12.30 horas. La Obra Social la Caixa celebra la clausura de su proyecto de música coral que ha tenido lugar desde el pasado mes de enero. Con la participación de 45 jóvenes en situación de vulnerabilidad.