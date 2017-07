La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Víctor Conejo

El triunfo de Javier Ibarra (Zaragoza, 1980) es el de la intución, el de la joya en bruto, el del talento natural. Es el triunfo que tantos buscan pero casi ninguno consigue. Nacido a la música en la primera época dorada del hip hop en español, no es que resista, es que sigue impartiendo clases maestras de cómo seguir al pie del cañón y de cómo dispararlo.

Son ya once años sin material en larga duración de la banda madre, los fundamentales Violadores del Verso, pero no sin demostraciones del manantial artístico de Kase.O: a la costumbre habitual de lanzar numerosas demos, mixtapes. maxis, remixes y colaboraciones ha añadido excelentes álbumes como Jazz Magnetism, en el que equilibrió con enorme acierto su voz con los acordes jazzeros de una banda con la que giró en directo y con la que ofreció un tremebundo concierto en la palmesana sala Assaig (ahora Es Gremi) en 2011.

El músico relata en una entrevista con este diario cómo letras y músicas del muy buen disco que viene a presentar, El círculo, surgieron en su mayor parte de una larga estancia en Colombia, aunque generadas no en modo de empape con la civilización andina sino todo lo contrario, en una etapa de soledad y austeridad. El resultado es el habitual: hardcore con amplitud de miras y mucho style. Más que nadie, como es habitual.

Palma. concierto

Sábado 22 de julio, 22 h.

Son Fusteret. Gira de presentación de

El círculo. Precio: 26 €.

Second Life Fest: El más hábil batido de house, reggae y hip hop

Tampoco hace falta inventar la pólvora: si se quiere montar una cita de mediana/gran dimensión, diversa y con calidad, tira de nombres más seguros que la posición del misionero. ¿Electro inapelable? Trae a la ya clásica Miss Kittin. ¿House actual sólidamente elegantón? Trae a un buen productor francés como Djebali. ¿Una sesión de hip hop invencible? Trae a pinchar a dos tipos que están arrasando aquí, allá y más allá como Rels B y Buco. ¿Reggae solvente? Programa a la banda del televisivo Jaume Mas. ¿House y techno para complementar el fiestón? Tira de cantera local, que se las saben todas y complementan, cuando no superan, a cualquier nombre del cartel. Eso es lo que habitualmente consigue gente como Nico Díaz, el colectivo Animmik o Chitowski.

La propuesta se une y da lustre al inabarcable número de saraos el aire libre alrededor de la música electrónica que se programan en Mallorca durante el verano. La cita está coordinada por algunas de las cabezas pensantes más solventes de la isla de la escena electrónica, seguros de vida en cuanto a criterio como el beach club Miama, Elephank, Deejaysgrup, Wolf Agency o Lokita.

Pollença. festival

Sábado 22 de julio

Campo de fútbol Can Escarrintxo (Pollença), 20 €.

George Benson: El jazz moderno más asquible

E n sus conciertos suena tanto jazz como blues, soul, rhythm& blues, incluso gospel y pop. Talentosamente versátil, George Benson (Pittsburgh, Pensilvania, EE UU, 1943) lleva más de cincuenta años acumulando loas y piropos de seguidores y compañeros de profesión. Su habilidad para la transversalidad ha sabido ubicarse en un punto justo de estilo sin chirriar, a pesar de haber colaborado con cursis insufribles como Kenny G.

De alguien cuya habilidad con las seis cuerdas llegó a ser alabada y aprovechada por Miles Davis no cabe esperar fruslerías. Más de cinco décadas de carrera dan para algún patinazo, pero la sólida formación de Benson como guitarrista le ha proporcionado un salvoconducto de calidad reconocible en pocas notas. Su crecimiento como artista fue el clásico: primero en la calle, luego en oscuros locales donde aún, felizmente, se podía fumar, para completar más tarde su doctorado con miles de conciertos y colaboraciones.

Con un estilo guitarrístico vinculado a tótems de la historia del jazz como Charlie Christian o Wes Montgomery, su estilo suave pero poderoso es un sello reconocible, así como la inteligencia lógica de sus solos. Ha sido capaz de golpear las listas de ventas y de premios (ha recibido diez de los aún estimables premios Grammy), y la virtuosa cadencia de su guitarra ha cumplido sobradamente tanto en roles solistas como de apoyo, e igualmente en composiciones instrumentales como en meras canciones pop.

Su segunda herramienta como creador es su voz, igualmente reconocible en pocos compases. Su tesitura de tenor suave le ha valido el calificativo de Nat King Cole de la guitarra, pues esta y aquella se complementan tanto como a veces se obstaculizan. Hay quien querría que cantase más como hay quien le prefiere mudo y dedicado a puntear escalas. Su concierto en Port Adriano es una de las citas del verano, habida cuenta de que se trata de un notable capítulo de la historia del jazz moderno y de la música general, con una relevancia individual más que merecida. Telonea DJ Juan Campos.

Port adriano. concierto

Martes 25 de julio

22 horas. Port Adriano.

38 / 200 €.

Cabaret maldito: Un casting en el infierno en busca del éxito

Desde ayer y hasta el 13 de agosto, el recinto de Son Fusteret se transformará en una antigua y tenebrosa catedral gótica para acoger el Cabaret Maldito, la última producción de la compañía El circo de los horrores, un espectáculo que representa un casting en el infierno para vender el alma al diablo por una noche más de éxito.

La puesta en escena y la trabajada escenografía embarcarán al público en un show lleno de disciplinas artísticas por parte de los artistas involucrados que les trasladará a una "salvaje y oscura fiesta de humor, lujuria y pasión delirante". El ambicioso espectáculo estará conducido por la figura del lucifer, que será llevada a cabo por Suso Silva, creador de esta compañía. El espectáculo, no apto para menores, fusiona tres artes escénicas: el teatro, el circo y el cabaret, con el fin de ofrecer una noche completa y memorable.

Palma. cabaret. Lugar: hasta el 13 de agosto. A las 22.30 horas. Desde 21,50 euros. Son Fusteret.