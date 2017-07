La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Víctor Conejo

Si a la música le quitas el combustible, no arde. Si a la fiesta le arrancas la sangre, no late. Moisés de Pablo Garí era música y fiesta, era un motor incansable y talentoso que actuó en innumerables conciertos y fiestas por toda la isla. La fatalidad se lo llevó una madrugada de invierno, y Mallorca se quedó sin música ni fiesta, sin combustible ni sangre.

Este sábado se celebra la vida de Moisés. Habría caído lluvia de collejas por su parte si la gente se hubiera reunido para llorarle, por lo que se juntan para lo que toca: festejarle. Los géneros serán los habituales: rumba, ska, rock, reggae, dub, dancehall, hip hop, funk... La fiesta será para todas edades y todos los públicos en el versátil espacio de Factoria de So.

Haberse pateado toda la isla perdiendo el número de bolos que uno da le generó un ejército de amigos y compañeros, en toda la isla y en toda la profesión. Este sábado hay Rumba Party, las fiestas rumberas que Moi coorganizaba, se van a juntar un millón de todo ellos.

Rumba Party homenaje al Primo MOI

Sábado 29 de julio. Con Kaparrots, Kunfusión Flamenca, Dr. Zhasca y la Banda Misterio, Where, Rumba Katxai, La Puta Peña Gorda, El Niño de la Cala y Los auténticos boquerones, Toni Txango, La sexta, Xarlee Green, Combo Bulla, Stop and Play, Petiroy, Dub Inmersion, Dimonis de sa Factoria, Maddaherbs, El Hermano L, Dahlia tribal y Pachamama percusión. De 18 a 4 h. en Factoria de So (polígono Son Llaüt, Santa Maria).

23 Festival Mallorca Jazz Sa Pobla: 23 años de lujoso jazz de primera

Y a son 23 temporadas de disfrute. El festival de jazz de sa Pobla ofrece todos los veranos uno de los hitos musicales y culturales de todo el año, y siempre gratis. Con una programación que suele incluir figuras de talla nacional e internacional, en ocasiones incluso histórica. Es el caso de protagonista del arranque: qué decir si no de Ernie Watts (Virgínia, 1945), alguien que como músico de sesión ha tocado con tótems como Charlie Haden, Dizzy Gillespie, Lalo Schifrin, Thelonious Monk, Freddie Hubbard, Clark Terry, Jean-Luc Ponty, Quincy Jones, Stanley Clarke, Kenny Burrell, Milt Jackson, Bobby Hutcherson, Frank Zappa, Marvin Gaye, Carole King, Rolling Stones o John Mayall entre muchos otros.

Saxofonista y también flautista, encarna de manera prototípica al acompañante versátil e infalible. Dicen de él que se convirtió en el saxofonista más cotizado de Los Angeles para música de cine y televisión. Algunas de las películas en las que suena su música son El color púrpura, Los cazafantasmas, Tootsie, Fama o The Fabulous Baker Boys. En esta ocasión vendrá en formato cuarteto.

Ernie Watts Quartet festival de jazz de sa Pobla

Ernie Watts, saxo tenor.

Christof Saenger, piano.

Rudi Engel, contrabajo.

Heinrich Koebberling, batería.

Lunes 31, 22:30 h.

Plaça major de Sa Pobla

Sara Baras: Grandes mirando a grandes

Que los grandes miren hacia los grandes es algo excepcional. Si un creador de primera fila se vuelve hacia figuras que considera fundamentales para sí mismo y para el arte en general, y decide vocearlo, decirlo en alto, señalarles con el índice del reconocimiento, es un tesoro revelado. Sara Baras (San Fernando, Cádiz, 1971), quiere en Voces señalar a Paco de Lucía, Camarón de la isla, Antonio Gades, Enrique Morente y Moraíto Chico para explicitar aprendizaje y homenaje, tanto en lo artístico como en lo personal. El mismo programa de mano se lee meridiano: "Este nuevo espectáculo nace de la necesidad de agradecer a estos artistas todo lo que nos han dado y nos dan a través de su arte, nos dejan una llama que nunca se apagará y nos dan lecciones que marcan un antes y un después en nuestro especial mundo del flamenco y humildemente en nuestras carreras y en nuestras vidas".

En Voces se anuncian multitud de palos: seguirilla, taranta, farruca, tiento, solea, tangos, solea por bulería, romance, bulería... Una infinitud de medios para acercarse lo más posible a un objetivo puede que imposible: representar sobre un escenario lo que dichos prodigios y maestros han generado en el arte y los artistas.

Sara Baras: Voces

Viernes 28 y sábado 29 de julio

Auditòrium de Palma, 21:30 h., 5/50/60/65 €.

Eres negre: Comer, beber, escuchar

Es sin duda una de las fiestas más estilosas del estío. Un pueblo encantador como Banyalbufar y una oferta gastronómica y musical casi para sibaritas.

El Eres negre ha apostado desde sus inicios por la música negra de manera universalista: desde sus versiones más clásicas hasta reinterpretaciones contemporáneas, sea en formato jazz, rhythm & blues, soul, gospel, funk o afrobeat. Su programación ha proporcionado a la isla grandes sorpresas y enormes descubrimientos musicales. Este año destacan el originario de Togo Vaudou Game –en la imagen– y los locales Zulu Zulu. Todo ello ha estado siempre complementado por una oferta gastronómica más que mimada. Este año, una vez más, habrá ruta de tapas por ocho restaurantes de la localidad (de 12 a 16 h., tapa + vino por 3 €).

Eres negre

Vaudou Game, Zulu Zulu, Be.lanuit, Shakin’ Piñas, Tolefunken y Minimal TV.

Ruta de tapeo, vino de Malvasía y tomàtiga de Ramellet.

Sábado en Banyalbufar.

12º festival de impro: Improvisar sin parar

Hasta el domingo en Sala Trampa (Caro 19). 10 € por función, abono 60 €. Viernes funciones a las 20:20 y 23 h., sábado maratón a las 17 h., fiesta loca desde la 1 h., domingo 17 y 20:20 h. Toda la información en salatrampa.com.

Como suena. Improvisar sin descanso. Ver subir al escenario de Trampa Teatre a un improvisador tras otro. 25 intérpretes de Mallorca, la península y hasta Alemania. Los muchos, muchísimos asiduos a las sesiones de impro en la sala Trampa saben que el nivel suele estar entre desternillante y genial. No en vano, sus talleres y clases están a rebosar. No contentos con ellos, los gestores de la sala repiten experiencia y organizan un segundo festival dividido en ocho funciones, seis talleres y un maratón.

18 mostra d’arts escèniques de Santa Eugènia: Diversa y para todos los públicos

E ste finde va de joyas esperadas. Otro de los eventos que más sorpresas y satisfacciones genera año tras año es la mostra de Santa Eugènia. Diversa como pocas, ofrece un completísimo panorama de teatro, circo y obras audiovisuales para público desde 1 a 99 años, junto con unas propuestas musicales y hasta un concurso de fotografía que redondean una programación envidiable. Todo ello en la clásica Quarterada teatral.

18 mostra d’arts escèniques de Santa Eugènia. Viernes: Diada infantil (5 espectáculos). Sábado: Quarterada teatral (7 espectáculos) + Mossegada teatral (2 espectáculos y 1 concierto). Santa Eugènia, toda la información en mostradartsesceniques.com.