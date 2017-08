La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Anabel Ruiz

S’embat celebra la segunda edición del Festival este primer viernes de agosto. Uno de los conciertos más esperados y multitudinarios del verano que este año aterriza en el Parc Municipal de s’Hereveta (Porreras). Hasta la Part Forana se traslada un cartel de lujo que ha levantado muchísima expectación entre los mallorquines y que tiene como cabeza de lista a Muchachito Bombo Infierno y la banda del Jiro, quienes presentarán por primera vez en Mallorca su último trabajo musical ‘El Jiro’. También podrán disfrutar del grupo ‘Mártires del Compás’, quienes después de 15 años separados han vuelto a juntarse para conmemorar el lanzamiento de su aclamado primer álbum con la gira ‘Hola y Adiós’. Además, tocarán los grupos de músicos mallorquines ‘Frontman and The Managers’, ‘The Billy Young Band’ (AC/DC Tribute) y ‘Market Noise’. Una noche mágica en la que no podía faltar el tradicional espectáculo del Circ s'Embat. La Batucada s’Aravá cerrará un año más este Festival de s’Embat.

Porreres. música. Lugar: viernes 4 de agosto. Apertura de puertas a las 20.30 horas. Parc Municipal de s’Hereveta.

Festival Internacional de Jazz: Richard Bona emociona a través de los 5 sentidos

El Festival Internacional de Jazz llega este miércoles a su 23 edición y lo hace en sa Pobla con un uno de los mejores músicos de jazz del panorama actual: Richard Bona. El artista camerunés presenta su nuevo trabajo musical llamado ‘Mandekan Cubano’. Una emocionante mezcla de culturas y una maravillosa contribución a la sostenibilidad del lenguaje universal que les hará viajar a un mundo paralelo. Rodeado por seis músicos de la isla, Bona explora con sus canciones la relación entre la música de África occidental, de donde salieron los esclavos que revolucionarían la músicaa al otro lado del mar, y las tradiciones más arraigadas de cuba, heredadas directamente del ritmo africano. Contrabajista, cantante y multiinstrumentista, Richard Bona (Camerún, 1967) es uno de los músicos africanos que mejor ha sabido fusionar los sonidos y tradiciones musicales de su África natal, la influencia europea y el mejor jazz americano.

Sa Pobla. jazz. Lugar: miércoles 9 de agosto a las 22:30 horas. Hasta el lunes 21 de agosto.

Ciclo de grandes pianistas: el arte de Sokolov sobre el escenario

E l Auditorium de Palma acoge esta semana el ‘Ciclo de grandes pianistas’, y tiene como invitado estrella a uno de los mejores pianistas de hoy en día, el ruso Grigori Sokolov. Interpretando obras de Mozart y Beethoven, Sokolov prefiere deleitar a sus fans con sus actuaciones en directo para dar lo mejor de sí mismo. Toda una leyenda de la música que llena las salas allá donde va cautivando a sus espectadores a través de un trance musical que convierte sus conciertos en experiencias únicas. Este ciclo está creado por la compañía European Pianofest, con los directores artísticos Óscar Caravaca y Man Minnie Ho.

Palma. ciclo de grandes pianistas. Lugar: jueves 10 de agosto a las 21.00 horas. Auditorium de Palma.

Love the 90’s: Fiesta para vivir la mejor música pop-rock de la década de los 90

E l Festival Love the 90’s ya está aquí. Los amantes de la música de la década de los 90 podrán revivir esta noche en directo sus canciones favoritas de la mano de los artistas icónicos ‘Snap!’, ‘Jenny de Ace of Base’, ‘OBK’, ‘Ice Mc’, ‘Whigfield’ y ‘Corona’. Todos ellos presentados por el conocido disc jockey Fernandisco y con la animación de los ‘Jumper Brothers’. Un concierto inédito en la isla que apela a la nostalgia de una época pasada y que seguro que no dejará indiferente a nadie. Y es que además de disfrutar de míticas canciones como son ‘Saturday night’ de Whigfield, ‘The Power’ de Snap! o ‘The rhythm of the night’ de Corona, Port Adriano se prepara para ofrecer un gran espectáculo en el que no faltarán impresionantes efectos especiales, dos cuerpos de baile y tres coreógrafos. Todo ello, para satisfacer las demandas de miles de fans que, a través de Facebook, crearon una comunidad virtual para dar cabida a este concierto que se espera con gran afluencia. Antes de llegar a Mallorca, el Festival Love the 90's ha triunfado en Madrid, Valencia y Barcelona.

Calvià. Love

The 90’s summer edition. Lugar: viernes

4 de agosto a las 20.00 horas.

Port Adriano

Tramuntana Rocks Festival: Tres estilos en un festival

Tramuntana Rocks Festival llega este fin de semana a su quinta edición en Esporles. Y lo hace con un amplio cartel con una veintena de grupos en el que destacan ‘Marvin & Guy’, ‘Moscoman’ y ‘Zombies in Miami’. Todos ellos animarán la noche con la mu?sica electro?nica ma?s bailable del momento. En otro escenario, en LeGarage, tocarán otras bandas como ‘Camera’ o ‘Escorpio’, destacando los géneros del kraut rock y el rock psicodé?lico. Y finalmente, en el escenario de LeClub actuarán los DJ y promotores más punteros de la isla.

Esporles. música. Lugar: sábado 5 de agosto, a partir de las 20 horas.

Monkey Roll Fest: Alaró se viste de rock

Este fin de semana Alaró celebrala sexta edición de un festival habitual e infalible en su calendario: el Monkey Roll Fest. Una cita muy esperada para los amantes de la cultura del Rock. El toque musical lo pondrán los grupos ‘Sweet Poo Smell’, DJ Sandro Scott, ‘Juanito Percha and The Rythmn’ y DJ Boppin Brush. Además, habrá numerosos stans, exposición de motos vintage, skateboards, etc. Pero antes de todo este despliegue, hoy se dará un pequeño adelanto a este festival con la exposición de fotografía de Carmen Bizarre en ‘La Familia’., a las 19 horas.

Alaró. música. Lugar: sábado 5 de agosto. A partir de las 11.45 horas.