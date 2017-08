La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Anabel Ruiz

Michael Bolton: Carisma y elegancia sobre el escenario

El cantante y cantautor norteamericano Michael Bolton regresa a la isla después de más de una década. Y lo hace mañana en el recinto de Son Fusteret. Eran muchas las voces que deseaban ver y oír al artista en esta gira mundial de grandes éxitos en la que presenta su nuevo disco ‘Songs of cinema’. Una recopilación de clásicos del cine como las películas irónicas ‘El guardaespaldas’, ‘Casablanca’, ‘Stand by Me’, ‘Risky Business’ y ‘El Mago de Oz’, entre otras que no dejarán indiferente a nadie. Con una trayectoria musical de más de 40 años y ganador de multitud de premios, el cantante consigue deleitar a sus fans con su carisma y elegancia sobre el escenario. En este concierto, además, interpretará algunos de sus grandes éxitos como ‘How Am I Supposed To Live Without You’, ‘How Can We Be Lovers’, ‘Time’, ‘Love And Tenderness’, ‘Can I Touch You There’ y sus interpretaciones únicas de clásicos tales como ‘Fly Me To The Moon’, ‘Summertime’ y ‘That’s Life’.

Palma. música. Lugar: sábado 12 de agosto a las 22.00 horas. Son Fusteret. Entradas por 35 euros.



Diego ‘El Cigala’: ‘El Cigala’ presenta ‘Indestructible’

Diego ‘El Cigala’ ofrecerá esta noche un concierto benéfico a favor de la asociación Antics de Montision Solidaris en Torre de Canyamel. El arte y el cante del artista internacional hará templar el escenario con la música más ‘Indestructible’ (2016). Se trata del nuevo álbum del cantaor en el que homenajea a grandes músicos que llevaron a la gloria a la salsa. Poniendo sus ojos en el movimiento e inspirado por los grandes talentos Diego ha creado un conjunto de canciones de autores como Ray Barreto, Tito Curet, Cheo Feliciano, René Touzet y de interpretes como Hector Lavoe, la Sonora Ponceña o la Fania All Stars. Y el resultado son canciones como ‘Moreno Soy’, ‘Juanito Alimaña’ o ‘Periódico de ayer’ grabadas en diversos países caribeños y en Estados Unidos. Y es que el cantaor ha roto los esquemas del flamenco clásico para acercar este género musical a las personas que no lo habían conocido. ‘El Cigala’, además, hará un repaso de su trayectoria con las canciones más conocidas.

Capdepera. música. Lugar: viernes 11 de agosto a las 21:30 horas. Torre de Canyamel.



David Guetta: El célebre dj de la música electrónica

El disc jockey de música electrónica más popular del momento aterriza esta noche en Magaluf. David Guetta volverá a poner el escenario de BH Mallorca “patas arriba” pinchando piezas como ‘When love takes over’, ‘Me, myself and I’, ‘Hey mama’ o Clap your hands’ así como los éxitos musicales que le han llevado hasta la cima del mundo de la electrónica como ‘Titanium’. Tampoco podrá faltar una de las canciones del verano, ‘2U’ que ha lanzado el DJ junto a Justin Bieber hace poco más de dos meses y que consiguió ser número 1 en 51 países, incluyendo a Estados Unidos, en menos de 24 horas. El DJ y productor francés visita la isla desde 2013 y sus conciertos siempre son muy aclamados y todo un éxito. El año pasado, el artista recibió el premio al Mejor Artista Electrónico en los estadounidenses Billboard Music Awards.

Magaluf. música electrónica.

Lugar: viernes 11 de agosto a las 19.00 horas. En BH Mallorca.



ArtNit Campos: El arte contemporáneo más transgresor

El arte contemporáneo más transgresor y joven llega hoy a Campos con 62 artistas locales, nacionales e internacionales como Juan Yuste, Cristóbal Tabares, Hayde Naghizade (Irán) y Tine Isachsen (Noruega). Una velada artística expuesta en 20 espacios del municipio, algunos de ellos poco convencionales como son casas particulares en desuso o edificios públicos o privados como la antigua iglesia del hospital o un emblemático cine ya cerrado. El objetivo es ofrecer al visitante una experiencia artística diferente e invitarlo a reflexionar y contemplar la obra en un entorno inusual. Además, como novedad en esta sexta edición se da prioridad a las obras site specific, es decir, aquellas obras que han sido creadas expresamente para exponerse en lugar concreto y que, a través de la fusión entre el arte y las instalaciones, buscan el impacto del público. Arte, música, cine, fotografía y gastronomía inundarán las calles de Campos en una noche que también cuenta con la popular ‘AN Party’ (con A.R.D.E, Primo Gabbiano + Visual Palo, Samuel Almansa y Cassandra Isern) y ‘Nit party’.

Campos. artnit. Lugar: viernes 11 de agosto a partir de las 18.00 horas.



Estrelles i talaiots: Un viaje al pasado

Carlos Garrido presenta hoy su nuevo espectáculo teatral protagonizado por Rodo Gener y Xavi Nuñez y con la música de Mariona Forteza. Se trata de la recreación histórica que evoca al momento en el que los romanos conquistaron Balears hace ahora más de 2.000 años y consigo, hicieron desaparecer una cultura con más de 1.000 años de historia: la cultura talaiòtica. Con esta obra, Garrido reflexiona sobre la situación actual en la que el mundo globalizado se impone sobre otras culturas más pequeñas.

Sóller. teatro. Lugar: viernes 11 de agosto, apertura de puertas a las 20.00 horas. Finca de Raixa



Dúo del valle: Sencillez y belleza musical

Los hermanos Luis y Víctor del Valle cerrarán esta noche el recital de piano del Ciclo de Cámara del festival Formentor Sunset Classics. Dos jóvenes prodigios de la música clásica española que destacan por su carisma y sencillez encima del escenario y que consiguen transportar al público a un mundo paralelo a través de su música. En este concierto interpretarán obras de Lutoslawsky, Mozart, Ravel, Ligeti y Gershwin y mostrarán, una vez más, su calidad sonora y su gran virtuosismo en la música clásica.

Formentor. música.

Lugar: viernes 11 de agosto a las 20.00 horas. En Royal Hideaway Hotel.