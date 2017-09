La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Anabel Ruiz

Las puertas de Es Baluard se abren este fin de semana para ofrecer una mezcla gastro-musical que unirá el festival pionero de foodtrucks Van Big y el octavo aniversario del estudio de tatuaje Carnivale, referente en el estilo old-school, que ofrece dos regalos en forma de conciertos organizados al alimón con la promotora Pecan Pie. Un plan que invita a degustar en dos jornadas platos innovadores que van desde comida ecológica y vegetariana, repostería creativa a las tapas más exóticas del mercado, para añadir el sábado la música en directo, talleres y muestra gráfica inspirada en la Carnie Weizen, cerveza artesanal creada por el colectivo de los tatuadores junto a Banyarriquer, todo ello para celebrar el cumpleaños del estudio. La música en directo, dentro de la habitual onda de folk, pop y americana propias de Pecan Pie y Carnivale, irá a cargo de Dana Immanuel and The Stolen Band, grupo formado exclusivamente por mujeres, y Brian McGee junto con una serie de invitados locales denominados The Carnie Ghosts.

Palma. gastronomía y música. Lugar: viernes 1 y sábado 2 a partir de las 17 horas. Museu Es Baluard.

Queen Forever: El rock más puro de Queen

E l grupo Queen Forever vuelve a Palma. Esta vez para presentar su nueva gira 'We are the champions tour 2017-2018'. La banda mallorquina desprende el sonido, el carisma y la imagen que hicieron de Queen, el mejor grupo de la historia del rock.Tolo Sanders en el papel de Freddie Mercury borda la voz y los movimientos. Adrián Pujadas es la viva imagen de Brian May junto a su Redspecial y Toni Torrens como Roger Taylor y Gabriel Abrines como John Deacon forman el tándem perfecto en la base rítmica y los coros. La elección del tema no ha sido cuestión de azar. 'We are the champions' fue una balada compuesta por Freddie Mercury. Una canción que ha dado la vuelta al mundo y que se ha convertido en una de las canciones más célebres y populares así como uno de los himnos más reconocidos del rock. Además de este clásico, la banda interpretará otros éxitos de Queen que harán templar el escenario del Auditorium de Palma



Palma. música. Lugar: sábado 2 de septiembre a las 21:30 horas. Auditorium de Palma.

Mallorca Music Experience: Rosendo y Burning encabezan el cartel

R osendo y Burning aterrizan este sábado en Son Fusteret Y lo hacen después de la cancelación el mes pasado. Con el mejor rock español sobre el escenario, el público disfrutará de estos dos grupos como si no hubiera un mañana. A sus 63 años, Rosendo sigue haciendo vibrar el escenario tanto con su nuevo trabajo De escalde y trinchera, pasando por sus grandes éxitos como Flojos de pantalón, Maneras de vivir, Agradecido o Sorprendente.Por otro lado, el grupo Burning , con más de cuarenta años de experiencia, tienen un gran repertorio de canciones nostálgicas que rememoran una escena no vivida sino por vivir. Canciones como ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?, Like a shot o Estoy ardiendo sorarán en Son Fusteret.

Palma. música. Lugar: sábado 2 de septiembre a partir de las 20.00 horas. Son Fusteret

Canamunt i Canavall: La batalla más divertida

E ste fin de semana Palma echa la vista a trás con uno de los eventos más populares de la ciudad: la batalla de Canamunt i Canavall. Un acto que recrea el enfrentamiento entre los dos bandos nobiliarios que hubo en Palma a lo largo del siglo XVI de la manera más divertida e irónica, con una guerra con pistolas de agua. Antes del enfrentamiento, el bando de Canamunt se encontrará a las 16 horas en la plaza de Sant Jeroni y todos sus componentes irán vestidos de rojo. Por otro lado, el bando de Canavall se reunirá en la plaza Drassanes y irán con camisetas amarillas. La batalla tendrá lugar, como siempre, en el Parc de la Mar. Lo más pequeños de la casa también podrán disfrutar de la fiesta con la batalleta de niños. Pero la fiesta comienza antes. Para hoy hay previsto el despliegue de blasons y la cena de colles en la calle Costa i Llobera. Finalmente, el acto terminará el lunes a partir de las 20 horas con el entierro de juez Berga en la calle Sant Pere Nolasc, lugar donde este fue asesinado.

Palma. batalla canamunt i canavall. Lugar: domingo 3 de septiembre a les 17 hores.Parc de la Mar.

Ella International Lesbian Festival: Música, cultura y buen rollo

P alma ha acogido durante una semana, desde ayer hasta el próximo jueves 7 de septiembre, el Ella International Lesbian Festival. Un evento en el que podrán disfrutar de los mejores DJs internacionales así como de una amplia oferta de actividades de ocio, deporte, gastronomía y cultura.Durante hoy, mañana y el domingo se celebra el festival en la Playa Ella. Y para los que no les gusta la arena, el punto de encuentro de Palma es La dama de Ella donde habrá una amplia selección de bebidas y comida.

Palma. festival. Lugar: viernes, sábado y domingo, a partir de las 12 horas. Playa Ella y Palma.

Glissando Big Band y Antoni Vaquer: Homenajea al 'Mantequilla'

G lissando Big Band y Antonio Vaquer rinden homenaje hoy a Salvador Font, conocido por ser uno de los saxofonistas de referencia de la historia del jazz, reconvertido en violinista y que se estableció en Mallorca a finales de los años 60.Las canciones del 'Mantequilla' son ahora arregladas por uno de los jóvenes músicos con más proyección, el conocido Antonio Vaquer, becado en la Universidad de Berkeley (EE.UU.), una de las mejores escuelas de música moderna del mundo.

Llucmajor. música. Lugar: viernes 2 de septiembre a les 21 hores. En el claustro de Bonaventura.