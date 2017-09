Guía para no perderse la batalla de Canamunt i Canavall

Pep Lliteras

Vuelve la fiesta de verano ‘Llongueta’, y con ello la esperada

Los actos comenzaron ayer y se prolongarán hasta este lunes. El combate, lo más esperado por todos, se celebrará el domingo en el Parc de la Mar a partir de las 17:00 horas. Estas son algunas recomendaciones que puedes seguir para sacar el máximo partido de una de las fiestas más divertidas del verano palmesano.

Normas a seguir:

-Utilizar solo el agua que proporciona la organización, ya que se trabaja mucho en no hacer un uso inadecuado para no malgastar

-Solo participan los integrantes de la batalla, se prohíbe mojar al público para evitar quejas y denuncias

-No se pueden utilizar carritos de la compra

-Se debe respetar la zona seca de la batalla, ya que hay electricidad y se puede originar un incidente

-Hay que respetar la zona de “Sa batalleta”, solo para niños

-Se debe hacer uso de los baños que se ubicarán en el recinto

-Está prohibido mojar los instrumentos de los músicos que acompañarán la batalla

-Se deben respetar en todo momento las instrucciones de la organización

Vestimenta para la batalla:

-Camiseta roja si eres de Canamunt

-Camiseta amarilla si eres de Canavall

-Ropa cómoda y que se pueda mojar

-Complementos en forma de disfraz (opcional)

-Pistola de agua o cualquier artilugio para afrontar la batalla, como globos de agua

Pasos a seguir para la batalla:



-Llevar la camiseta amarilla o roja-Las ‘colles’ de Canamunt se concentrarán a las 16:00 horas en la plaza de Sant Jeroni-Las ‘colles’ de Canavall se concentrarán a las 16:00 horas en la plaza Drassanes-Después de la concentración, la batalla tendrá lugar en el Parc de la Mar a partir de las 17:00 horas

Los miembros de la asociación hacen hincapié en los esfuerzos que realizan para llevar a cabo los distintos actos. Además, aseguran que la fiesta es posible gracias a la venta de las camisetas. Orgull Llonguet animan a todos los asistentes a comprar su camiseta. El precio es de 10 euros e incluye un baso. El punto de venta será el local Rata Corner, en la calle Hostals, y el horario es de 10:00 horas a 14:00 horas y de 16:30 horas a 18:30 horas.