La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

El compositor mallorquín Miquel Vicens es Marcel Cranc, proyecto-banda que acumula siete discos publicados, el último, titulado '7', el que presenta mañana en el Principal.

Gastronomía: sabrosas caravanas

E l festival más 'cool' de la isla está de vuelta. El Street Food Festival se celebra este fin de semana, de viernes a domingo, en Port Adriano, donde se instalarán once caravanas con un toque vintage que ofrecerán todo tipo de comida, desde hamburguesas a repostería creativa. La edición de este año es nocturna, con horarios de 19.00 a 02.00 horas (viernes y sábado) y de 19.00 a 00.00 (el domingo). El acceso será gratuito y la programación incluye animación infantil y música ambiental. El menú es extenso y entre muchos otros platos se servirán palitos de pollo en tempura japonesa, zumos y batidos de fruta ecológica, perritos calientes y veganos, sandwiches de finas lonchas de ternera, cupcakes, pizza frita, polos naturales, nachos con guacamole o arroz con curry y verduras. El show de Florinda (animación infantil) arrancará a las 20 horas. También habrá bailes latinos, con clases abiertas y exhibiciones, de 22.00 a 24.00 horas. La música ambiental será alegre e incluirá temas de salsa, mambo y cha cha cha. En definitiva, una programación animada pensada para todos los públicos.



Calvià. festival. Lugar: días 8, 9 y 10 de septiembre. En Port Adriano.

Orquesta Mondragón: cuatro décadas de incorrección política

L a Orquesta Mondragón cautivó durante los años 80 a toda una generación gracias a un cancionero que todavía resuena en muchos hogares. Pocos se resistieron a bailar canciones como Viaje con nosotros, Ponte la peluca o Corazón de neón. Tres himnos que resonarán este viernes en el Auditòrium de Palma, con motivo de una gira, Anda suelto Satanás, que aterriza en el Passeig Marítim.

"Llevamos en la carretera desde el año 1976 y queríamos celebrarlo compartiendo otra forma de ver nuestras canciones. En todos estos años hemos tenido subidas y bajadas pero seguimos vivos", ha declarado el incombustible e histriónico Javier Gurruchaga.

La gira que les trae hasta Mallorca toma el nombre de su nuevo disco, de colaboraciones y versiones, y en el que han participado, entre otros, Rafa Sánchez de La Unión; Luis Eduardo Aute; Mago de Oz; o Micky de Molotov.

Para su líder, el éxito de la Mondragón se debe a la "lucha" y el "trabajo", y a su particular "cóctel" de música –rock, blues o canción popular–, teatro, puesta en escena, humor y elementos circenses.

Orquesta Mondragón música

Viernes 8 de septiembre

Auditòrium. A las 21.30. 28 euros.

Premiere del Festival del Humor 'Fesjajá': Vengadores en la onda

El Festival del Humor de Palma se presenta este sábado en el Trui Teatre, y aprovecha la ocasión para subir al escenario a una pareja que conquistará al público que sigue desde hace años esta cita con la carcajada, la que formarán, desde la distancia, Alejandro Dolina y Luis Piedrahita.

"Disfruta de la eminente presencia de Alejandro Dolina y su equipo en una noche plagada de humor, cultura, divulgación, intelectualidad y música retransmitiendo en directo para nuestros amigos de Argentina y Uruguay por primera vez desde nuestra isla. ¡Todo un honor!", anuncia la organización desde su página web.

La venganza será terrible, título del espectáculo programado para la premiere del Fesjajá, es un programa de radio de fuerte contenido humorístico pero centrado en la "charla" y la divulgación de asuntos relacionados con el arte, la historia, los mitos, la ciencia y otras áreas de la cultura universal; una pequeña experiencia teatral cotidiana.

La música es otro de los contenidos de este programa, a través de una breve sección en la que los conductores del espacio cantan y tocan instrumentos, y en la que han participado ilustres figuras de la música, como Joan Manuel Serrat o Mercedes Sosa.

El programa se realiza con la presencia de público y se retransmite por Radio AM 750 durante la medianoche en Argentina y Uruguay. Lleva más de veinte años en antena.

Escena

Sábado 9 de septiembre. 'La venganza será terrible', con Alejandro Dolina y Luis Piedrahita. A las 21.00 horas. En el Trui Teatre. Camí de Son Rapinya, 29. Anticipada 10 euros, en taquilla 15.

Goletart 2017: Binissalem ondea la bandera del arte

B inissalem será escenario este fin de semana del Goletart, una cita con todas las caras del arte que se ha consolidado en el calendario de la isla y que reúne con cada edición a más y más visitantes. Se celebra hoy y mañana, y además de las exposiciones de artistas seleccionados de entre todos los municipios de Mallorca, que expondrán su obra en el interior de las casas del Carrer Goleta, también habrá actuaciones musicales, poéticas, de circo y algunas ponencias. El final de fiesta del sábado será un concierto de calidad y muy animado protagonizado por El Niño Alcalino and the Chuskers, una banda que explora los sonidos negros en toda su amplitud. En sus dos discos publicados, Descartes (2012) y Black music for the new generation (2015), hay claras huellas del latin soul, el funk de New Orleans, la música disco, el afrobeat o el acid jazz. Sus directos no fallan.

Arte

Nit de l'art

Pintura, escultura, fotografía, ilustración, audiovisual, poesía, música, teatro...

Días 8 y 9 de septiembre

Carrer de sa Goleta de Binissalem.

Ritme! #10 segundo aniversario: ritmo sin piedad

L as fiestas Ritme! son un bombazo de tropicalismo sin piedad, de booty de acero, de dembow avasallador, de fonk grueso, kuduro de peso pesado y trap jaquetón. Son ya dos años y diez convocatorias ofreciendo un producto diferenciado y con calidad reconocible por quien no esté sordo o ciego. Además, en esta ocasión de celebración traen invitado ilustre desde Madrid. Y hay otro plus: el evento será en el imbatible espacio de Sa Possessió.

Palma. festival. Kid Cala (Madrid) + Fuaka + Bocabeats + Lleig. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), de 23:30 a 5 h., 7 € con cerveza hasta la 1 h., después 9 € con cerveza.