La Rambla se convierte en un gran lienzo urbano

Palma

Esta Nit de l'Art será recordada como la que recupera gran parte de la actividad artística que antaño se celebraba en la calle al tiempo que las galerías inauguraban. Una de las intervenciones urbanas más destacadas está teniendo lugar en estos momentos en La Rambla de Ciutat. Seis artistas se encontraban ayer por la mañana terminando su obra en los once kioscos de flores que jalonan esta vía tan emblemática de Palma. Las técnicas y estilos de las piezas, estampadas en la parte trasera de las casetas, son tan diversas como los nombres propios que las firman: Suso33, Joan Aguiló, Amadeo Orellana, Jerom, Cati Cànoves y Joan Sastre.



El hilo conductor de las propuestas, reunidas bajo el epígrafe de Fluxos, es la idea de flujo, ya sea de personas, reflexiones o de culturas, claramente otra de las características de esta calle de paso y con una fuente de agua.



El proyecto está comisariado por Bartomeu Tomàs y Biel Amer, de Nat Projectes. "Queremos contribuir y crear un flujo de reflexión y conocimiento a través del arte. Estas propuestas tienen relación con una visión de la ciudad, de las problemáticas que nuestras ciudades padecen actualmente", subraya Tomàs. En este sentido, es significativa la gran fotografía de Joan Sastre que cubre el primer kiosco. Es la imagen de un lugar secreto, sin masificación, y que mantiene intacta la belleza natural de la isla. "No quiero decir de dónde es porque cuando se muestra un lugar así y se da la ubicación al día siguiente ya lo visita gente", lamenta el artista.



Las dos siguientes casetas (todos los artistas han intervenido en dos, excepto Suso33, que sólo ha pintado en una) están ilustradas por el ibicenco Jerom. Muralismo crítico con espray. En él se denuncia cómo en este mundo de grandes negocios se está jugando con la vida de las personas.



Siguiendo el recorrido, uno vislumbra el lenguaje característico de Amadeo Orellana, quien utiliza el collage con el vinilo de colores. A un gran retrato de un rostro, el artista le ha cambiado los ojos. La cara que mira al espectador tiene ahora mirada de niño. "Me interesa reivindicar la fusión de razas, religiones y personas. Y que la gente acepte lo diverso, porque la intolerancia a lo diferente es lo que genera divisiones, guerras y odios", comenta.



La iniciativa de intervenir en la Rambla surgió del Districte Centre y de las propias floristerías. El área de Cultura la impulsó a través de una línea de subvenciones de hasta 15.000 euros. El alcalde de Palma Antoni Noguera señaló que el proyecto "se integra bien dentro del modelo de ciudad que queremos. Además de combinar la ciudad con la cultura, estas intervenciones convierten la calle en un escaparate de cultura que podemos mostrar a la ciudad y al mundo".



Apoyan la propuesta el Illenc, Moritz, Harmonia, La Perifèrica, Bendix, pointweb.es y Daft Gràfic.