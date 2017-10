Lin Utzon expone su obra 'Cosmic Dance II' en Santanyí

Andrea San Martín. Palma

La diseñadora danesa Lin Utzon expone de nuevo su proyecto más artístico y personal acuñado como ´Cosmic Dance II´. Con motivo de la celebración de la feria de Santanyí, del 20 al 22 de octubre, la artista quiere aportar su grano de arena volviendo a sacar a la luz su obra compuesta por "formas orgánicas que generan ese movimiento transmitido por la naturaleza", afirma Utzon.



Se trata de la segunda fase de un proyecto creativo que ha necesitado 22 años para crear más de 200 esculturas de terracota, desde cuarenta centímetros hasta más de tres metros de altura, y más de 400 pinturas al óleo sobre lienzo de diversos tamaños.



Las figuras escultóricas se podrán ver en las calles del municipio de Santanyí, en frente del Ayuntamiento y en la Casa de Cultura ´Ses Cases Noves´. La artista tiene una cita con aquellos amantes del arte que asistan a la inauguración el próximo viernes, 20 de octubre, a las ocho de la tarde. La obra permanecerá hasta el 11 de noviembre y el horario de visita es de martes a sábado de cinco a ocho de la tarde, incluidos, los días de mercado de 10:30-13:00 horas.



Inicialmente la mayoría de ellas se presentaron en colaboración con la Fundación Giorgio Cini en la isla de San Giorgio, Maggiore. Además, esta obra de la hija de Jorn Utzon, arquitecto de la Ópera de Sidney en Australia, se presentó en paralelo en la 15ª Exposición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia.



Sólo dos colores, blanco y negro, ha necesitado para transmitir lo que siente a través de la naturaleza en todos sus elementos recreados en perfecta sincronía. "Mi obra es la expresión del baile cósmico porque, aunque no sepamos de dónde venimos, todos somos ese baile cósmico", confiesa.



El juego que realiza con ambos colores marcado por sus estudios de arte en Australia, Japón, Dinamarca y España. "Australia dominada por la naturaleza, me ha ayudado a buscar lo que necesitaba para expresarme".



Las composiciones de Lin Utzon han ido evolucionando a lo largo de su carrera artística, realizando obras con un amplio espectro de colores, después realizó "piedras llenas de tinta" para exponerlas en el museo Miró adaptadas a partir de la experiencia desarrollada con Pere Coll en Pòrtol con los siurells, hasta que finalmente se decanta por evitar la distracción del color en su obra.



"Exprimir en esos veintidós años tanto el blanco como el negro hace que no haya ninguna distracción en mi obra cósmica", concluye.