Los conciertos que no te puedes perder este finde

Víctor M. Conejo

Viernes 20

Al concierto de Las odio, porque son cuatro madrileñas arties y también punkies, porque no son más que cuatro trabajadoras cualificadas pertenecientes a la clase media que dejan desbordar sus ansias poperas en un grupo fresco como un Calippo, porque son riotgrrrls con capacidad de conversación descreída y un discurso que huye lo suficiente tanto de la banalidad como de la trascendencia como para otorgarles toda la atención.

Las odio. La Movida (Albó s/n, C.C. Centro Parc, Son Rapinya), 22 h.

Al concierto de Lidia Damunt, porque ya con Hello Cuca facturaba unas canciones estilosamente intimistas y particularmente desnudas, porque siempre ha sabido ubicarse como una intérprete reconocible, porque lo genuino de su discurso en primerísima persona a menudo no exento de sentido del humor brilla como factor diferenciador, y porque sus colaboraciones y compañeros de viaje (Genís Segarra de Hidrogenesse, Teresa Iturrioz de Single) no hacen sino dotarla de aún más singularidad, y porque telonea el trío femenino más estiloso de la isla.

Lidia Damunt + Sweet Poo Smell. Novo Café Lisboa (Sant Magí 33), 21:30 h., 12 €.

A la ración de punk del finde, porque es más sano que la quinoa, porque sucederá en el Sabotage, porque hace ya tiempo que cuidan al género como casi nadie, porque el sonido y el espacio es redondo, porque hay tralla desde la escena latina de Los Ángeles y la siempre solvente cantera local, todo lo cual asegura rutas rockeras, oscuras y de puro tupa-tupa, y porque cerrarán la noche los habituales DJs de la casa, siempre en busca de lo moderno heterodoxo y lo heterodoxo moderno.

Generación Suicida (L.A.) + Desenterradas + Pantalla (21:30 h., 5 €). Mr. Pink + DJ Alg@ (de 0 a 6 h.). Sabotage (Plaça del vapor s/n).

A la nueva edición de Sa Dubsessió, porque la organiza Mas Vibes, porque son un seguro de buenos ritmos, sabroso reggae y jugoso dub, porque se esfuerzan en traer acreditados nombres de la escena nacional, y porque tienen el buen criterio de redondear la cita programando a figuras de la potente armada local.

Sa Dubsessió #6: Inés Pardo (Santander) + Mr. Cholo (León) + Siroco con Peti Roi & Pepetone + Rootical Stone Vibes. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), de 22 a 5 h., 5 € c.c.

Al Kaelum, porque sus fiestas We Love Fridays lo petan y lo sabes, porque siempre hay ambientazo y lo sabes, porque no se llena de críos y lo sabes, porque te ponen hiena como nadie sea con house, indie accesible u ochenterismo.

We Love Fridays con Javi López. Kaelum Club (Avinguda Argentina 1), de 23:30 a 5 h.

Al R33, porque es una de las fiestas de moda, porque están programando buena electrónica contemporánea merced a un puente aéreo con la discoteca madre del mismo nombre en Barcelona, porque están surtiendo de aire fresco a la cartelera musical local y el público está respondiendo, y porque se celebra en la sala Luna, perfecta para farras de mediano aforo y también en ubicación, vista y estética.

R33: Cassy + Txus Rosado. Sala Luna (Plaça del vapor s/n, Santa Catalina), de 0 a 6 h., 20 € c.c.

Al Warehouse, porque ofrecen electrónica necesariamente underground, porque ponen electrónica de batalla para no salir vivo, y porque en una ciudad que se pretenda viva deben existir opciones para alargar la noche lo que a uno le venga en gana, y porque siempre se esfuerzan en traer a solventes nombres de la escena europea.

James Dexter (ING) + Frink + Funk Visuals VJ. Warehouse (Quatre de noviembre 2C, polígono Can Valero), de 0 a 6 h., 10 € c.c.

A ver pinchar a Kiko Navarro, porque es el master&commander del house al que todos veneran, porque son muchos años huyendo de la horterada y el facilismo en pro del discurso con solidez y recorrido, y porque es en el Social Boutique Club, nombre demasiado pretencioso pero sito en un local de gancho estético indudable, sobre todo en su terraza.

Kiko Navarro. Social Boutique Club (Paseo marítimo 33), de 1 a 6 h., 15 € c.c.

A la presentación de Acuario, porque es el debut de Luis Correas, porque es pop clásico con pespuntes contemporáneos, porque hay escritura ortodoxa con apuntes electrónicos, y porque el disco ha sido compuesto y grabado por el acreditado Dani Ambrojo.

Luis Correas: presentación de Acuario. Espai Xocolat (Font i Monteros 18), 20:30 h.

Sábado 21

A la nueva convocatoria de las fiestas Dub Club, porque si ya llevan 50 ediciones por algo será, porque un número tan redondo solo se consigue si ofreces u producto cultural de calidad, porque reinan en campos del dub, bass y ritmos hermanos, porque han convertido la imbatible Sa Possessió en un fortín de fiestacas, porque van a ser doce horas de dub non-stop, y porque como siempre, además de programar nombres selectos del cofre del tesoro local redondean el cartel con solventes primeros espadas de la escena europea.

Dub Club #50: Dawa Hifi (FR) + Dub Engine (ITA) + N-Tone (BEL) + Fuaka + Dub Kontaktua + Dub Inmersion + Amoniako. Sonorizado por Dub Kontaktua Sound System. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), de 17 a 5 h., 100 primeras entradas 12 € con cerveza, el resto 15 € con cerveza.

A la postfiesta de la Fira de disc, porque tienen a una de las joyas del cartel, porque John Tirado es un norteamericano residente en Mallorca durante muchos años que lideró los reconocidos The Nash, porque posteriormente forjó una personal carrera en solitario, porque es un escritor de canciones de caché que no merece menos que el carismático escenario del Lisboa, y porque el colofón desde la cabina serán los temazos de Hanso Palmito´s.

Postfiesta Fira del disc: John Tirado (22:30 h., 7 €) + Hanso Palmito´s (de 0 a 4 h.) Novo Café Lisboa (Sant Magí 33).

A la presentación y preventa del nuevo disco de Petit, porque la idea es espléndidamente ocurrente, porque es como un micromecenazgo pero a la inversa, porque podrás escuchar las nuevas canciones y si te gustan comprar un vale que posteriormente canjear por el disco cuando se edite, porque el pop de epidermis de Joan Castells hace mucho tiempo que es singular y emocionante.

Presentación y preventa del nuevo disco de Petit. Con Noemí Garcies y Blai Vidal. Teatre Sa congregació (Rosari 25, Sa Pobla), 21 h., 5 €.

Al Mojito, porque es el nuevo centro de farra distinguida de la ciudad, porque si quieres tener la impresión de que te sales del género lanar que se deja llevar debes pasar por un local en el que tanto puede sonar rock infraunderground como electrónica de cazalla o populismo petardo.

Mojito. A partir de las 18 h. Peter Power + Halbert de 0 a 4 h.

Al Kaelum, porque interpretan mejor que nadie el populismo con tu diversión como único objetivo, porque arrancan con el siempre abarrotado Tardeo, y porque para después tienen dos salas para que vayas rulando a tu antojo, porque si te apetece house, electro, deep pop y hasta algo de latino puedes gozarlo en la sala principal de abajo, y si quieres pop, rock, funk, soul, disco, indie y heterodoxia sube a la PopNorama que se reparte amor en múltiples formatos.

Tardeo. DJ invitado: J Gual. DJ residente: Ángel Oliveros (de 16 a 22 h.). Kaelum Essence con Javi López + PopNorama con Conejomanso (ambos de 23:30 a 5 h., 9 € c.c.). Kaelum Club (Avinguda Argentina 1).

A bailarlo todo con System of Survival, porque durante más de diez años han sido los residentes del conocido DC10 de Eivissa, porque aseguran un recorrido de sólido house con paradas tanto en soul y funk como en Chicago y Detroit, y porque para complementar la fiesta habrá ejército de jugones locales.

Consumed & Deaf Style presentan: System Of Survival + Ángel Costa + Álex Caro + Sote de Lino + Pepe Arcade + Rosana Nun + The Southnormales + Pomodoro + Lorhen + Animmik + J.A.M.C. + Otto + Rub-N + De Luigi. Factoria de So (polígono Son Llaüt, Santa Maria), de 18 a 5 h., primeras cien entradas 10 € / 300 siguientes 12 €.

A la gala Viva l´opera, porque es un repaso a las obras más populares del género, porque los ejecutantes serán profesionales de nivel tanto en el canto como en los instrumentos, porque se asegura un recorrido ameno por los fragmentos más reconocibles de la historia.

Festival Música Mallorca presenta: Viva l´ópera. Con Maia Planas, María Luisa Corbacho, Óscar Marín y Tohru Iguchi, acompañados de la Capella Mallorquina y la Orquesta Sinfónica del Festival Música Mallorca. Director musical: José María Moreno. Auditòrium (Paseo marítimo 18), 20 h., 30 / 39 / 49 €.

Es variat

Al arranque del Còmic Nostrum, porque es un lujazo, porque es un hito de la oferta cultural de todo el año, porque abre el fascinante mundo del cómic a través de invitados de primerísimo nivel de todo el mundo, porque son infinitas las opciones de exposiciones, talleres, conferencias, proyecciones, exhibiciones, rutas y etcétera.

Còmic Nostrum. A partir del miércoles 25, programa completo en comicmallorca.com.

A la inauguración de la temporada de invierno del brunch mexicano del hotel OD Portals, porque el evento es en un hotel de estética bien entendidamente contemporánea, porwue el tercer domingo de cada mes habrá bufé mexicano, cócteles de la tierra y mariachis en directo, y también animación infantil.

Mexican Brunch opening winter. Sábado de 13 a 16 h. en el hotel OD Portals (Avinguda Tomàs Blanes Tolosa 4, Portals Nous, Calvià), 25 € (reserva previa obligatoria en 971 675 956 / odportportals@od-hotels.com).

Al retorno de los vermuts musicales del Flexas, porque vuelven las jornadas de reflexión bailongas, porque no hay nada mejor para remontar la salida del viernes y encarar la del sábado que el carisma ineludible de un bar referente de la ciudad, su excelente cocina y estupendos temazos.

Vermut musical con Peter Power + Halbert. Sábado a partir de las 12 h. en el bar Flexas (Llotgeta 12).

A la inauguración de Arròs brut, porque es obra de Jaume Roig, porque son piezas de mural, exenta y pintura con el denominador común habitual del artista: el barro, porque sus reinterpretaciones contemporáneas de la imaginería clásica asociada a dicho material hace tiempo que llaman la atención por su potente personalidad.

Jaume Roig: Arròs brut. C.C. Felanitx (Plaça Font de Santa Margalida 3), inauguración el viernes a las 20 h., hasta el 3 de diciembre.

A la tercera de las jornadas de patrimonio inmaterial, porque después de vida cotidiana y memoria oral le toca a la gastronomía, porque habrá ponencias individuales y conversaciones a varias voces, catas, talleres, rutas y hasta conciertos.

Jornades de patrimoni inmaterial gastronòmic. Viernes y sábado en la Casa museu Llorenç Villalonga Bonaire 25, Binissalem) y C.C. La misericordia (Plaça de l’hospital 4), programa completo en conselldemallorca.net.

A ver Goldi libre de la compañía gallega Grupo Chévere, porque es una reflexión sobre la insumisión en tiempos de Felipe González, porque es un proyecto de documentación escénica de hechos e historias recientes en los cuales se puede detectar el germen de la actualidad, y porque es en el Teatre Sans, bendito resistentes de las artes escénicas de calidad y ambición.

Grupo Chévere: Goldi libre. Viernes y sábado en el Teatre Sans (Ca’n Sanç 5), 20:30 h., 12 €.

A la nueva edición del mercat de Sant Rescat, porque su éxito convocatoria tras convocatoria hace que aumente el número de puestos y la variedad de la oferta, porque habrá objetos de segunda mano, arte, diseño, etc., además una oferta de comida más amplia que nunca merced a la colaboración de comercios del barrio y música en directo, y porque el 10% de la recaudación se donará a la asociación Antiguos de Montesión Solidarios dedicada a dar alimentos a personas en riesgo de exclusión social, es decir los antiguos pobres y mendigos.

Mercat de Sant Rescat. Viatge al món de n’Aina (cuentacuentos infantil, 12:30 h.) + Marino e Marini (concierto, 13:30 h.) + DJ Rosemary (16:30 h.). Sábado en plaza Quadrado, de 10 a 19 h.

A la nueva convocatoria de las Wake Up Dance, porque consisten en arrancar en día con una fiesta en la que el alcohol no es necesario y sí desfogarse bailando, porque lo que fomentan es dejarse llevar incluso espiritualmente y tanto que para hablar hay que salir fuera del recinto, porque ya son más multitudinarias y en esta su cuarta temporada acumulan férreos seguidores.

Wake Up Dance. Sábado en Sala Sa Tanca (Arxiduc Lluís Salvador 12A, Deià), de 11:30 a 15:30 h., 10 € (niños gratis).

Al mercadillo de El Terreno, porque es en uno de los barrios con más personalidad histórica de la ciudad, porque habrá artículos de segunda mano, artesanía, ropa, complementos, decoración y hasta música, y porque será en el muy cuco parque de La Quarantena.

Es mercadet d’El Terreno. Domingo en el parc de la Quarantena, de 10 a 14 h.

Al concierto Illencs, porque es un proyecto de la maravillosa voz de Carmen Jaime, porque es un recorrido por nuestra música tradicional y nuestras raíces musicales, porque transita tanto por glosas como por la misma Sibil.la, porque lo ancestral, inmaterial e identitario tomarán cuerpo y expresión por medio de una cantante extraordinaria de amplísimo trayecto.

Fundació Mallorca Literària presenta: Carmen Jaime: Illencs. Guitarra: Enric Gayà. Domingo en la iglesia del santuario de La consolació (Polígon Joan Mas i Mates s/n, Sant Joan), 19 h., 5 €.

A ver a Riki López y El Gili, porque para ser más exactos: a descojonarse con ellos, porque son dos portentos del humor, porque es un espectáculo de monólogos y canciones que se sale de la norma aburrida del humor blanco televisivo, porque el primero lleva años demostrando que es un huracán de la creatividad tronchante en varios formatos, porque son tan fiables que han actuado todos los domingos de septiembre y seguirán todos los de octubre, agotando entradas con bastante anticipación.

Riki López y El Gili. Domingo en La Movida (C.C. Centroparc, Albó s/n local 1, Son Rapinya), 19 h., 10 € c.c., reservas en 627 961 687.

A la conferencia Mi Lorca, porque la da el gran, enorme director de teatro Lluís Pascual, porque como él mismo dice, la vida y obra del poeta es tan importante para él que llegado a una edad, en vez de escribir su propia autobiografía, ha preferido escribir un libro sobre el inmortal poeta.

Ciclo Universos literarios: Mi Lorca, con Lluís Pascual. Jueves en CaixaForum (Plaça Weyler 3), 19 h., 4 €.

A la presentación de la colección Coll de dama, porque son cuatro piezas del taller de Xicoia, porque eso significa talento y delicadeza, porque acompañarán el evento la joyería de Auba Pont, un corto inspirado en las creaciones y la actuación de la performer Concha Vidal.

Presentación de Coll de dama. Jueves en Xicoia (Sant Roc 4), 19 h.

fires i festes

Al primer fin de semana de fires en Inca, porque son tantas y tan variadas que quien no encuentre su actividad es un marciano, porque arrancan con la Fira de la terra, porque además de las mil actividades habituales entre mercadillos, exposiciones, gastronomía, talleres y música incluye minifires de reciclaje, medio ambiente, sostenibilidad y vino.

Primera fira d’Inca: Fira de la terra. Hasta el domingo, programa completo en incaciutat.com.

A la fira de Campos, porque es una de las citas más destacadas del otoño, porque la oferta de actividades y sobre todo gastronómica es amplísima y bastante excelente, teniendo su actividad estrella en el mercat gastronòmic matancer.

Fira de Campos. Hasta el domingo, programa completo en ajcampos.org.

A la Fira de tardor y Del vi de Consell, porque en la primera habrá cerveza artesana mallorquina, gastronomía y música bailonga, y en la segunda una amplia oferta de caldos y música en directo.

Fira de tardor / Fira del vi. Hasta el domingo en Consell, programa completo en ajconsell.net.

Al resto de fires del finde, porque son tantas y con tal oferta de actividades que quedarse en casa no es una opción.

Fira de tardor de Santanyí (hasta el domingo, programa completo en ajsantanyi.net). Fira del pebre bord de Felanitx (domingo, programa completo en ajfelanitx.net).

A la nueva jornada de la Mostra de cuines de Calvià, porque para dar a conocer su oferta gastronómica un grupo de restaurantes de la zona ofrece cada semana y durante todo el mes de octubre un menú completo a precios populares.

Mostra de cuines de Calvià. Quince restaurantes de la zona 3 (Santa Ponça - Costa de la calma) viernes 13:30 - 15:30 h. / 19:30 - 23 h.

