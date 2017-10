Y además, hay que ir a...

Víctor M. Conejo

Música

Viernes 27

Al concierto de los ibicencos Lemon Emigrants, porque se anuncia como un fiestón de funk, groove y jazz, porque la música en directo siempre suena mejor y en el mítico escenario del Lisboa más aún, y porque la velada se cerrará con pepinazos sesenteros desde la cabina.

Lemon Emigrants (concierto, 22 h., 5 €, reservas en novocafelisboa@gmail.com). Capitán Groovy + Selma DJ (DJs, de 23:30 a 4 h.). Novo Café Lisboa (Sant Magí 33).

Gin & Swing: gintonic, eficiente grupo en directo y solvente DJ para bailotear swing.

Gin and Swing 3: Wacky Tobacco + DJ Oh My Swing. Factoria de so (Polígono Son Llaüt, Santa Maria), de 21:30 a 0:30 h.

Al Mallorca Tango Festival, porque celebra su décimo aniversario, porque para tal señalada ocasión traen profesores y profesionales de todo el mundo, porque las clases, demostraciones y veladas serán innumerables y porque el hechizo de las milongas es un mundo enormemente sugestivo.

Mallorca Tango Festival. Hasta el domingo en el hotel Belvedere (Mitja lluna 4), hotel Blue Bay (camino vecinal San Agustín-Génova 30) y Son Termens (Esgleieta 1, Bunyola), programa completo en mallorcatangofestival.es.

Pop Swingers: Versiones swing de clásicos vaporosos del pop interpretadas por el gran Jordi Maranges, que como deber ser no son aptas para todos los públicos. Galàctic Club (Murillo 9), 22 h.

Sabotage: Populismo moderno y también heterodoxo. DJ On the floor + Suis DJ's. Plaça del vapor s/n (Santa Catalina), de 0 a 6 h.

Kaelum: ambientazo perenne merced a house, indie accesible u ochenterismo. We Love Fridays con Javi López. Kaelum Club (Avinguda Argentina 1), de 23:30 a 5 h.

R33: electrónica contemporánea merced al puente aéreo con la discoteca madre del mismo nombre en Barcelona. R33: Pablo Bolívar + Joaquín Bruzzone. Sala Luna (Plaça del vapor s/n, Santa Catalina), de 0 a 6 h., 20 € c.c.

Warehouse: electrónica necesariamente underground para alargarse lo que a uno le venga en gana. César Nasta + Rubén Sánchez + Txus Rosado. Warehouse (Quatre de noviembre 2C, polígono Can Valero), de 0 a 5 h., 10 € c.c.

sábado 28

A la nueva edición del Leatherfest, porque es un festival de dos días dedicado a la exposición de coches y motos clásicos americanos, a la venta de vinilos y ropa vintage, y por supuesto al rock'n'roll, porque programa una amplia nómina de grupazos del género con la diversidad y calidad suficiente como para plantearse dejarse tupé y comprarse unos zapatos de gamuza azul.

Leatherfest. Sábado: The Surfin' Limones + Ska Bottom Boat + One Man Rocks + Chule-Tones + Monster Ones. Domingo: Javi CuencAcoustic + Long Time No Swing. Exposición de motos, coches y avionetas + Mercadillo de vinilos y ropa + Foodtrucks. Sábado y domingo en el cuartel General Luque (General Luque 223, Inca), a partir de las 10 h., conciertos desde las 17 h.

A la segunda edición de la fiesta Great Gatsby, porque recurren a la memoria visual de la época y sus personajes para organizar un viaje en el tiempo y la música, porque proponen recuperar los estilismos de los años 20 y sus sonidos en directo en una velada que será inmortalizada por el fortógrafo Gaizka Taro.

Great Gatsby Party II. Can Jazz (concierto) + Gaizka Taro (fotografía). PortBlue Club Pollentia (carretera Alcúdia - Pto. Pollença km. 2), de 22:30 a 1:30 h., 10 €.

A la fiesta por el 15 aniversario de Renou Col·lectiu, porque han sido todos esos años ofreciendo calidad, porque de siempre se han posicionado como un colectivo con criterio y han traído a auténticos grupazos nacionales e internacionales que solo ellos han programado, porque han sido incontables los fiestotes de categoría que han regalado, porque también han querido contar siempre para ello con la escena local, y porque la cita tiene además fines benéficos.

XV Aniversari Renou Col·lectiu: Ugly Bitches + Ramonikos + Mopi + Alter Ego + Jordà + Ca de bou + La vereda + Potabilis + Fucking Covers + Mantoshit + Youlian + Ácaros del son + Metanoia + Sath + Manafoc. Plaça Ramon Llull (Manacor), a partir de las 17 h., a beneficio de Aproscom y Estel de Llevant.

Al Lisboa, porque es un bar carismático como pocos de esta ciudad, porque siempre hay ambientazo, porque tiene la sala principal con su preciosa barra, porque tienes el altillo para ponerte cómodo y dejar ir las manos y las bocas, porque tienes el felizmente recuperado semisótano para los bailoteos, y porque el sábado da miedo pensar en lo que puede pasar sabiendo que pinchan los ultrafestivos Watermelon Dijeis y que es el cumpleaños de uno de ellos, el suelta jitazos David Mataró.

Watermelon Dijeis. Novo Café Lisboa (Sant Magí 33), de 23 a 4 h.

A la nueva edición de las fiestas Subculture, porque eso significa ritmos duros pero bailables, porque sonará drum&bass martilleante y ritmos adycentes, y porque el cabeza de cartel es un dúo que viene desde Ciudad de Cabo.

Subculture #12 (8º aniversario): Counterstrike A.O.M. + DJ Deos + Bassmatic + KLS Keys. Sonido Bassfuit Boomsystem 8kw. Factoria de So (Polígono Son Llaüt, Santa Maria), de 23 a 5 h., 8 € c.c. hasta la 1 h., después 10 € c.c.

Kaelum: populismo con tu diversión como único objetivo. Arrancan con el siempre abarrotado Tardeo, teniendo para la noche dos salas de las que decir diversas y heterodoxas es decir poco. Tardeo. DJ invitado: Will DC. DJ residente: Ángel Oliveros (de 16 a 22 h.). Kaelum Essence con Javi López + PopNorama con Conejomanso (ambos de 23:30 a 5 h., 9 € c.c.). Kaelum Club (Avinguda Argentina 1).

Sabotage: Heterodoxia vintage y también contemporánea, arrancando con tardeo. SBTARDE (desde las 18 h.). Hiperespacio + Sodapop + Mr. Pink. Plaça del vapor s/n (Santa Catalina), de 0 a 6 h.

Warehouse: electrónica necesariamente underground para alargarse lo que a uno le venga en gana. DJ KoolT. Warehouse (Quatre de noviembre 2C, polígono Can Valero), de 0 a 5 h., 10 € c.c.

¡Más música!

A ver a The Bourbon Street Stompers & Jamez McCorkle, porque los primeros se anuncian como uno de los septetos del jazz con aires de Nueva Orleáns de mayor recorrido en toda Europa, porque el segundo es un potente tenor de dicha ciudad que llega para redondear el espectáculo y ofrecer una sesión-locomotora de ritmos con raigambre en los años 20 y 30.

The Bourbon Street Stompers & Jamez McCorkle. Domingo en el Auditòrium (Passeig marítim 18), 19 h., 28 €.

Al Beach'n'Roll, porque es el templo del rock&roll&Billy, porque se alían con la promotora Sapphire para ofrecer tremenda vieja escuela en directo, porque es un restaurante de carta estilo american dinner que recrea la más pura la cultura del rock and roll de los años 50.

Sapphire Rock'n'Roll Club presenta: Cool Daddies. Domingo en el restaurante Beach'n'Roll (Vicari Joaquim Fuster 265, primera línea de El Molinar), 18 h.

A peregrinar a la nueva sede de las fiestas Mysa, porque son los fiestones de electrónica sin descanso que desde septiembre han dinamizado la noche de los domingos, porque después de celebrar sus aquelarres en la sala Luna se mudan en invierno a la Boulevard, porque eso significa facilidad para aparcar, sonido de escándalo y un espacio modernamente envidiable.

Reinauguración y cambio de parroquia Mysa: Álex Caro & Sote de Lino + Rosana Nun + Pepe Arcade + Willy de Loren + Nichole + Yago Moyer. Domingo en Boulevard Marítimo Club (Avinguda Gabriel Roca 28), de 23 a 6 h., gratis hasta la 1:30 h., apuntándose en el evento de Facebook 10 € con copa / 15 € dos copas.

A la última función de Riki López y El Gili, porque son un descojone, porque son dos portentos del humor, porque es un espectáculo de monólogos y canciones que se sale de la norma aburrida del humor blanco televisivo, porque el primero lleva años demostrando que es un huracán de la creatividad tronchante en varios formatos, porque son tan fiables que han actuado todos los domingos de septiembre y seguirán todos los de octubre, agotando entradas con bastante anticipación.

Riki López + El Gili + Marcos Mas. Domingo en La Movida (C.C. Centroparc, Albó s/n local 1, Son Rapinya), 19 h., 10 € c.c.

Teatro y cine

A ver La divina comedia, porque es en el Teatre Sans y eso es garantía de clase y ambición, porque es un escenario y una escuela histórica de la historia teatral balear, y porque traen a una valorada compañía andaluza con su visión de un clásico perpetuo.

La divina comedia, de Producciones Imperdibles (Andalucía). Hasta el domingo en el Teatre Sans (Ca'n Sanç 5), vie y sab 20:30 h., dom 19 h., 12 €.

A ver La nena dels pardals, porque hablan maravillas de este montaje producido en complicidad con la FIET (Feria de Teatro infantil y juvenil de Vilafranca), formando parte del éxito abrumador de la última edición de ésta.

La nena dels pardals. Sábado en el Teatre Principal (Riera 2A), 18 h., 8/12 €.

A ver Lo mejor de Yllana, porque es una de las compañías referente del humor exigente, porque han sido innovadores, irreverentes, rigurosos y también clásicos, porque celebran sus 25 primeros años de carrera con una antología de sus mejores sketches, lo cual en puridad daría para un espectáculo de varias horas.

Lo mejor de Yllana. Sábado en el Auditori de Peguera (Carrer del pins 17), 20 h., 12 €.

A ver Federico García, porque es una mirada poliédrica sobre Lorca trazada por el excelente actor, dramaturgo y director mallorquín Pep Tosar, porque a través de baile, cante, guitarra, percusión, recitales y vídeos de aires flamencos busca retratar el soberbio mundo creativo del genio.

XII Cool Days Festival presenta: Federico García. Dirección: Pep Tosar. Dramaturgia: Evelyn Arévalo y P. Tosar. Audiovisuales: Agustí Torres y P. Tosar. Con Mariola Membrives, Rycardo Moreno, José Maldonado, David Domínguez y P. Tosar. Sábado en el teatre municipal d'Artà (Ciutat 1), 20 h., 15 €.

A la onceava edición del Teatre de barra, porque ocupan espacios tan atractivos como los bares para ofrecer un producto cultural tan carismático como es el teatro, porque junta obras cortas de la excelente cantera local con la posibilidad de jalar tapas y cañas y te queda un lujazo, y porque todo ello tendrá lugar en el encantador barrio de sa Gerreria.

11º Teatre de barra. Cinco obras originales de teatro breve en Molta Barra, Ca La Seu, Gaudí, Brick y D'Lirios. Pases de 20 a 23 h., todos los sábados de octubre y noviembre, venta anticipada en La tortillería (plaça Quartera 1) y Drac Màgic (Jeroni Antich 1).

A la visita nocturna Al cementiri de nit, porque es un paseo nocturno dramatizado por un escenario muy particular, porque es un espectáculo desarrollado por el periodista, arqueólogo y músico Carlos Garrido en el que a través de intérpretes y una iluminación especial se narran episodios históricos de la ciudad, con paradas incluidas ante esculturas y mausoleos destacados.

Al cementiri de nit. Con Laura Dalmau y Aina Zuazaga. Música de Mariona Forteza. Iluminación de Miquel Marquès y Adrià Ferrà. Viernes y sábado a las 20 h. (català) y 22:30 h. (castellano), 20 €. Reservas en carlosgarridoescenic@gmail.com.

A cualquiera de las jornadas del Evolution, porque es el festival de cine que tenemos en Mallorca, porque es la cita de mayor dimensiones y contenidos que se celebra en todo el año, porque es ingente su oferta de películas, cortometrajes, documentales y producciones audiovisuales de todo el mundo, incluyendo la producción mallorquina, y es un gran regocijo sumergirse en ella.

Evolution. Mallorca International Film Festival. Hasta el sábado 4 de noviembre. Programación y venta de entradas en evolutionfilmfestival.com.

A la nueva edición de las Weird Sessions, porque son un lujazo, porque ofrecen la posibilidad de disfrutar en pantalla grande de clásicos del cine desde los últimos años 70, porque si es kitsch, camp, vintage, fantástico con solera o terroríficamente clásico lo quieren, y porque en esta ocasión proyectarán la desasosegante, innovadora y a ratos descacharrante Phantasma.

Weird Session presenta: Phantasma (1979). Viernes en el cine Rívoli (Antoni Marquès 25), 22 h., 5 €.

Es variat

A la nueva edición de las charlas científicas ochenteras, porque si enfrentan a Mazinger Z contra Isaac Newton, es decir, el anecdotario de producciones míticas ochenteras con sorprendentes revelaciones y trucos que la ciencia da de sí, el resultado solo puede ser más que entretenido y revelador, porque como ellos mismos anuncian puedes aprender ciencia mezclándolo con cultura pop.

Ciencia ochentera: Mazinger Z vs. Isaac Newton. Viernes en Palma 80s Café (Femenies 2), 22:30 h.

Al swap de ropa en Open Studio 79, porque en cristiano significa que lleves las prendas que consideres para intercambiarlas, y porque a modo de, tal vez, boutade se leerá el Anti-Fashion Manifesto Li Edelkoort, analista de tendencias y opinión autorizada de eco europeo.

Swap de ropa + lectura de Anti-Fashion Manifesto de Li Edelkoort. Sábado en Open Studio 79 (Sant Magí 79), de 10:30 a 14 h.

A la nueva edición del mercadillo de segunda mano de In Progress, porque reutilización y reciclaje son dos palabras que deberían ser fijas en cualquier vocabulario, particular o institucional, porque son siempre bienvenidas las iniciativas encaminadas a fomentar su uso y a que puedas llevarte a casa cualquier trasto con encanto y bien barato, y porque el evento estará amenizado con gran música surf en directo.

Mercadillo de segunda mano In Progress, con Reservoir Tones. Sábado en la glorieta Pau Casals (Santa Catalina), a partir de las 11 h.

A la nueva edición del mercadillo de segunda mano de Can Gelabert, porque cualquier excusa es buena para rebuscar entre ropa, libros, discos, muebles, artesanía y cualquier trasto con un mínimo de carácter que justifique llevárselo a casa, porque las mañanas así es cuando uno puede rematarlas con un tremendo variat en la plaza del pueblo.

Mercadet de segona mà. Sábado en Can Gelabert (Portella s/n, Binissalem), de 10 a 14 h.

Al curso de automaquillaje de Botons, porque no es solo una peluquería, porque es un punto de encuentro que se ha lanzado a ofrecer actividades con valor cualitativo, porque tanto de acicalan como te montan una exposición como un taller para que aprendas a guapearte.

Curso de automaquillaje. Sábado en Perruqueria Botons (plaça Raimundo Clar 15), a partir de las 17 h., reservas en 971 42 50 39 / botonspalma@gmail.com.

A la nueva convocatoria de las Wake Up Dance, porque consisten en arrancar en día con una fiesta en la que el alcohol no es necesario y sí desfogarse bailando, porque lo que fomentan es dejarse llevar incluso espiritualmente y tanto que para hablar hay que salir fuera del recinto, porque ya son más multitudinarias y en esta su cuarta temporada acumulan férreos seguidores.

Wake Up Dance. Sábado en Sala Sa Tanca (Arxiduc Lluís Salvador 12A, Deià), de 11:30 a 15:30 h., 10 € (niños gratis).

Passejades gastronòmiques: Cuina conventual I. El convent de les Caputxines. Jueves, 15 €, inscripciones e info completa en passejadesgastronomiques.com.

Fires i festes

Segona fira d'Inca (Fira de l'oci): Música, baile, deporte, exposiciones, ferias, gastronomía, teatro, cine, literatura€ hasta el domingo en Inca, programa completo en incaciutat.com.

Tercera fira d'Inca (Fira de l'art): Más de lo anterior incluyendo el cada vez más aburrido Dijous Bo. Del lunes 30 de octubre al domingo 4 de noviembre, programa completo en incaciutat.com.

Mostra de cuines de Calvià, restaurantes de la zona ofrecen menús completos a precios populares. Quince restaurantes de la zona 4 (El Toro - Peguera) viernes 13:30 - 15:30 h. / 19:30 - 23 h., info completa en fundacioncalvia.com/gastronomía.

Art i copes a Sa Pobla: Bares y restaurantes acogen gastronomía y arte. Viernes a partir de las 20 h., info completa en sapobla.cat.

Fira d'oportunitats d'Andratx: Comercios sacan los restos de temporada a precios hiperreducidos. Plaça d'Espanya y C/Constitució, sab 10 - 20 h., dom 10 - 15 h.

Valldemostra: fira d'oportunitats i comerç al carrer de Valldemossa: Artesanía, gastronomía (Mostra de cuines i dolços), mercadillo de segunda mano de particulares, productos comerciales, exposición de vehículos antiguos, precios especiales en restaurantes de la zona, descuentos en la entrada a la Cartoixa... Domingo a partir de las 10 h.

Fira de Tardor i Firó a Porreres: Aparte de mil actividades pageses excesivamente localistas destaca la XXII Mostra de productes porrerencs, la colectiva artística Tastart y Es Firó del lunes, también de producto local. Hasta el lunes, info completa en porreres.cat.

