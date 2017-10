La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Novo Café Lisboa: Halloween Yé-Yé con Johnny & The Jarrets + Los Amebas (conciertos, 22 h., 5 €). Maldito Autista & Retroman (DJs, de 0 a 4 h.). Sant Magí 33.

Halloween en el techo. Sala 1: Local Time LIVE + Kiko Melis + The Southnormales + Jahrz + Avylk Intrvl Visuals. Sala 2: Colin Peters + Gold Digger + Bocabeats. Sala 3: Gaby Freeman + Enric Ricone + Pepe Arcade. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), de 23 a 5:30 h., primeras 300 entradas 15 € c.c.

Tunnel Rock Club: The Monster Ones. Plaça Gomila 2, de 23 a 6 h., 6 €.

Son Amar: Espectáculo Vampirika + postfiesta con Juan Campos y Txema Sánchez. Carretera Palma - Sóller km. 10’8 (Palmanyola), 21:30 h., 39/59/69/99/169 €, afterparty 12 €.

Kaelum: Cabaret maldito con los DJs del Tardeo en sala principal y sala PopNorama. Avinguda Argentina 1, de 23:30 a 5 h.

Gran Maraca: Dead Elvis & his One Man Grave + Hombre Lobo Internacional + Sweet Poo Smell + Albert Petit + Capitán Groovy + Aina Losange. Sala Luna (Plaça del vapor s/n, Santa Catalina), de 23 a 6 h., anticipada 12 €.

Cannibal Show & Que Viva La Pepa: Mili Takeshi + Cacio Fernández + Álex Rasta + Kjota + Mateo Vitale + Alfonso Navarro + Dani Mininyo. Es Gremi (Porgadors 16, polígono Son Castelló), de 23 a 6 h., anticipada 10 € c.c.

Zulos Club: Tommy + Sebastian Deep + Vikenzo + Ezequiel Torres + Boshan Montes + Fabian Roelandt + Xiscovery Channel VJ. Lunita (Camí de Can Pastilla 39, antigua discoteca Babalú), de 0 a 6 h., anticipada 10 € c.c. / 15 € dos copas.

Danzû / The Terror Clown. Sala principal: Andrea Oliva + Manu Sánchez + Pomodoro + Javitoh. Sala superior: Rex Party & Domingos al soul con Nacho Almagro + Rosana Nun + LorHen. Queens Music Club (Calçat 7, antiguo URBN), de 22 a 5 h.

Elephank: David Ponziano + Stefan Naimor + Animmik + J.A.M.C. + iLife + Santi Marquet + Daltonic + Switchman. Miama Beach Club (Avinguda del mar 8C, playa de Muro), a partir de las 20 h., gratis hasta las 0 h., después 8 € c.c.

Factoria de so: Pirates Pirats + PIL.m8 + Lorhen. Polígono Son Llaüt (Santa Maria), a partir de las 20 h.

Warehouse: Timoti (Nueva Zelanda). Quatre de novembre 2C (polígono Can Valero), de 0 a 5 h., 10 € c.c.

Galàctic Club: Wacky Tobacco. Murillo 9, de 22 a 2 h.

Halloswing. Tandem Club (Arxiduc Lluís Salvador 122), de 21:30 a 2 h.

Sala Trampa: fiesta de disfraces improvisados. Caro 19, de 23 a 2 h.

Vanesa Martín: enigmática y rotunda

Vanesa Martín (Málaga, 1980) ha triunfado antes de pisar el escenario. Las entradas para el concierto que mañana ofrece en Palma, en el Auditòrium, están agotadas desde hace días, lo que demuestra la pegada de una cantante y compositora que no deja de crecer como artista. Con cuatro discos de estudio publicados y tres en directo, sus colaboraciones son otra muestra de su poderío. Figuras ya consagradas como Sergio Dalma, Pablo Alborán, Malú, Alejandro Sanz, Chenoa o Melendi se han codeado con la autora de Trampas, uno de sus mayores éxitos. En el concierto de mañana presentará el que es hasta la fecha su último trabajo, Munay, cuya gira ha conseguido colgar el cartel de “no hay entradas” en más de doce ciudades, Palma incluida. “Munay” es una palabra quechua que se refiere al amor universal. Las canciones de este álbum son enigmáticas, con melodías rotundas y títulos como Complicidad, Que se entere Madrid, Te has perdido quién soy, El amor no se explica o Inmunes.

Palma. concierto. Lugar: Auditòrium. Passeig Marítim. Sábado 28 de octubre. A las 21.00 horas.

Joan Miquel + Manel: cuarenta años de autogovern

Seguro que será un concierto multitudinario, por dos razones. Por el cartel de la cita, con Joan Miquel Oliver y Manel como reclamos; y por el motivo de la misma, el 40 aniversario del autogobierno en Mallorca. El mismo Joan Miquel ha animado a los mallorquines a participar en un concierto que anuncia será “de tamaño considerable” y que se ha organizado para denunciar “el escandaloso abuso que está sufriendo Cataluña”. “Es indiscutible que se han vulnerado los derechos humanos en Cataluña y que se está haciendo mucho daño a una gente cargada de razón y de buenas intenciones”, afirma el ex de Antònia Font. Con Joan Miquel actuarán Jaume Manresa a los teclados y Xarli Oliver a la batería, un power trío que revisará todos los discos en solitario de Oliver, durante poco más de una hora. El trío compartirá escenario con Manel, el cuarteto integrado por Arnau Vallvé, Martí Maymó, Roger Padilla y Guillem Gisbert, quienes interpretarán temas de sus discos Jo competeixo, Atletes, baixin de l’escenari y 10 milles per veure una bona armadura.

Palma. concierto. Lugar: sábado 28 de octubre, en la plaça Major. Gratuito. A las 19.00 horas.

Sterlin: Avalancha de sentimientos en clave de Leonard Cohen

Una de las voces más reconocibles del pop rock mallorquín, la de Adela Peraita (Sunflowers, Sterlin, Dummyheads), se pone al servicio de los sentimientos del hombre de la gabardina azul. Y lo hace con una mini-gira, la de Sterlin, que sirve para presentar el disco-libro Llum i negre, particular reinterpretación del álbum Songs of Love and Hate de Leonard Cohen. Un proyecto, al que ha puesto fotografías el diseñador de este periódico Xisco Alarío (en el libro firma como Alarido), que nació en 2011, a raíz del Premio Príncipe de Asturias concedido a Cohen. “Con Sterlin estábamos en un momento creativo confuso. No sabíamos hacia dónde tirar. Y haciendo un poco de lluvia de ideas, Ana Espina, de Fonart, sacó a colación la posibilidad de homenajearle”, confesó Adela a este diario hace unas semanas, durante una entrevista con Elena Vallés, quien firma el prólogo de este volumen.

La luz y la oscuridad se adueñarán en los próximos días de Sant Llorenç, Pollença y Santa Margalida, con motivo de unos conciertos marcados por el amor, la mujer y la religión.



Música tres citas Días 27, 28 y 29 de octubre. El viernes, en el Espai 36 de Sant Llorenç, a las 20.30.

7 euros. El sábado, en la Església de Santo Domingo de Pollença, a la misma hora y mismo precio. Y el domingo, idéntico horario y precio,

en el Auditòrium de Santa Margalida. Anticipadas a 5 euros en mallorca-ticket.com.

‘Who is me. Pasolini (Poeta de las cenizas)’: Performance del internacional Àlex Rigola

E l que fue director artístico del Teatre Lliure y codirector de los Teatros del Canal, el barcelonés Àlex Rigola (1969), presenta en Palma una performance con la que “resucita” a Pasolini. Un montaje que solo podrán degustar 30 personas en cada sesión, en un contenedor-habitación en la que el propio Pasolini recibirá a los espectadores.

Durante esta pieza, el cineasta y director italiano evocará algunas cuestiones capitales de su agitada biografía: su infancia en el Friüli, el amor incondicional a su madre, sus primeras publicaciones o los procesos judiciales que le asediaron. Una obra para conocer a una figura clave.

Teatro

escena

Hoy, en la Sala Petita, a las 19 y 21.30 horas. Teatre Principal.

CòmicNostrum: la Misericòrdia, casa de viñetas

E l Festival Internacional CòmicNostrum alcanza un fin de semana cargado de actividades, de todo tipo, con la viñeta, lógicamente, como eje central. Hoy, en La Misericòrdia, habrá una clase magistral, entre las 10 y las 11.30, impartida por Émile Bravo. En el mismo espacio, a partir de las 18.00 horas, se proyectará Tower. Y a la misma hora, pero en el Xesc Forteza, reflexiones ilustradas. El domingo La Misericòrdia vivirá un día grande, entre las 10.00 y las 14 horas, con sesiones de firmas y presentaciones de todo tipo.

Viñetas.

En La Misericòrdia. El domingo, día grande del CòmicNostrum, entre las 10 y las 14 horas.

Fira de Teatre de Manacor: ‘Silencis’ pone la guinda

L a Fira de Teatre de Manacor llega a su fin, y entre sus propuestas de este fin de semana, que hay muchas, destaca Silencis, de Toni Cabré, lectura dramatizada de la obra del autor mataroní, Premi Ciutat de Manacor de Teatre Jaume Vidal i Alcover 2016. La obra está interpretada por el propio Bosch, Mercè Arànega, Aleix Albareda, Clàudia Cos y Gemma Martínez, y presenta a una mujer que, al quedarse viuda, descubrirá el mundo de los negocios de su marido. Un mundo que ella ha consentido pero que ahora se ve obligada a asumir personalmente.

Escena. ‘Silencis’, de la Fundació Romea. Domingo 29 de octubre. A las 19 horas. Teatre de Manacor. Sala Major.