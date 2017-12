La Fundació Miró, entre el cielo y la tierra

Palma

En, el 19 de diciembre, la misma fecha en la que hace, en 1992, se inauguró e, el nieto del genio,, y el director del centro,, presentaron lade la institución,. Una nueva identidad en la que "la o y la ll representan el personaje, el hombre, el artista, aquel que hace posible la relación entre el cielo (Miró) y la tierra (Mallorca), una forma gráfica y sintética de representar un elemento muy presente en la obra de Miró".

Desde su fundación en 1981, nunca se había modificado o cambiado la identidad corporativa de la Fundació Miró: un grafito en forma de pájaro que el artista creó en Son Boter y que nunca fue pensado como imagen del logotipo del centro. "Fue Tomás Graves –hijo del autor de La diosa blanca– el que lo escogió en su momento. Pero el pájaro tenía que emprender el vuelo. Hoy por hoy, este logo no funcionaba", señaló Copado, aunque apuntó que "el nombre Pilar i Joan Miró a Mallorca seguirá usándose para los premios de la Fundació".

Según explicó el director de la Fundació en el Auditori, en el transcurso de un acto al que asistieron algunos patronos y personalidades presentes en 1992 –en la apertura del edificio Moneo–, la antigua marca presentaba una serie de problemas de visibilidad y legibilidad, la negrita en Pilar i Joan Miró rompe la jerarquía del logotipo, y la medida de los elementos (símbolo-logotipo).

Además, agregó Copado, "hasta ahora no disponíamos de versiones ni libro de estilo para las diferentes necesidades y se improvisaba en las aplicaciones; y no funcionaba correctamente en el contexto digital". En definitiva, "la marca no era flexible, presentaba problemas de convivencia y coherencia; y era difícil de recordar, sobre todo en el ámbito internacional".



Fácil de recordar

La nueva identidad de la Fundació Miró ha sido creada por un, Domo-a, y en este caso sí es "fácil de recordar y los conceptos claves, Miró y Mallorca, coinciden con los tags más buscados".

Copado explicó que Miró seguía un proceso de depuración de las formas llegando a representaciones en la que establece una fuerte relación entre la tierra y el cielo. "La nueva identidad ha de dar forma gráfica a esta relación entre la tierra y el mar, y hacerlo de modo sintético, esencial", apuntó.

Así, Mallorca representa la tierra, entendida como la suma de cosas diversas y concretas, y la tipografía, a través de formas geométricas, aporta síntesis, connota naturalidad y proximidad. "La m minúscula es mar, pero también representa las cosas pequeñas de la tierra", detalló Copado.

Por su parte, "Miró es aquello que miramos, que observamos, aquello que queremos interpretar. Es nuestro cielo. La tipografía connota la trayectoria, la constelación. Miró está en mayúscula, a diferencia de mallorca, porque aporta jerarquía y altitud, así diferenciamos el nombre personal del nombre del territorio", subrayó.

Durante el acto también se dio a conocer la nueva página web de la Fundació, "actual, moderna y dinámica", con numerosas novedades respecto la anterior, y en tres idiomas.