La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Anabel Ruiz/Víctor Forés

El cartógrafo: Lucha contra el olvido

El director y escritor Juan Mayorga, Premio Nacional de Teatro 2007, presenta su nueva obra teatral que ofrece dosis de misterio y reflexión

Con una obra que ofrece dosis de misterio y reflexión, Juan Mayorga aterriza en el Teatre Principal de Palma. El autor de teatro español más representado internacionalmente y Premio Nacional de Teatro 2007, presenta 'El cartógrafo' con Blanca Portillo como cabeza de cartel y José Luis García-Pérez. Los dos actores cristalizan este texto magistral en una interpretación que ha recibido el máximo reconocimiento de crítica y público. En la ciudad de Varsovia (Polonia), Blanca, nombre que eligió la propia actriz para su personaje, descubre una vieja leyenda del gueto. Según narran, un viejo cartógrafo de la ciudad se empeñó en dibujar el mapa de todo aquello que veía mientras el mundo se le venía abajo. Y como ya no podía andar por su avanzada edad, una niña se encargó de salir a la calle a recopilar los datos necesarios para dibujar ese mapa. Blanca toma la leyenda como verdad y se pondrá a buscar aquel viejo mapa sin saber que, en realidad, está haciendo una búsqueda en sí misma. Mayorga da vida a estos dos nuevos personajes que "cubren y descubren" la realidad del mundo a través de las líneas trazadas en el mapa y reflexionan sobre la memoria de los humanos. "No basta con mirar, hay que hacer memoria", dicen los protagonistas en la obra. Y añaden: hay que "mirar, escoger y representar" para, así, "recordar y aprender". El escritor y director madrileño ha obtenido, entre otros premios, el Valle-Inclán (2009), el Max al mejor autor (2006, 2008 y 2009), el Max a la mejor adaptación (2008) y el Nacional de Literatura Dramática (2013). Además sus obras han sido representadas por casi todo el mundo y han sido traducidas a una veintena de idiomas como el alemán, árabe, búlgaro, catalán, coreano, checo, danés, entre otros. Mayorga es autor de otras obras como Siete hombres buenos, Más ceniza, El traductor de Blumemberg, El sueño de Ginebra o El jardín quemado. Por otro lado, la cabeza de cartel Blanca Portillo, está en un momento culminante de su carrera y vuelve al Teatre Principal de Palma después del éxito de la última obra teatral El testamento de María. La actriz madrileña, además de despuntar en el teatro, ha interpretado diferentes papeles en conocidas series de televisión como '7 vidas', 'Acusados', 'Chiringuito de Pepe' o 'Sé quien eres', entre otros.

Teatro

Fecha: viernes 2 de febrero

Lugar: Teatre Principal de Palma

Hora: 20 horas

Precio: de 8 a 25 euros

Vía Dalma III: regresa el universo italiano a Palma

El artista catalán Sergio Dalma presenta su nuevo álbum Vía Dalma III. Un mosaico del mejor pop italiano con músicos legendarios como el guitarrista Michael Landau, Luca Scarpa o el propio Claudio Guidetti

Sergio Dalma regresa al universo italiano con la presentación de su nuevo álbum Vía Dalma III. Una colección de doce canciones de varias décadas, autores y estilos que no dejarán indiferente a nadie. Un precioso mosaico del mejor pop italiano que en su voz cobran un nuevo sentido. El cantante catalán hará temblar el escenario de Palma con lo mejor de estas tres entregas con la canción de Solo tú, entre otras, sin dejar de cantar alguna de sus míticas canciones que le han acompañado desde el inicio de su carrera como Esa chica es mía, Bailar pegados, Galilea,o La cosa más bella. El objetivo del álbum Vía Dalma es alejarse de "versiones sin alma", a fin de que estas canciones pasen a formar parte del repertorio de Sergio, que tengan el sello del artista y que sean reconocibles tanto por la historia de estos clásicos como por la interpretación del artista catalán. En palabras de Sergio, el término clásico es sinónimo de música perdurable, "lejos de asociarlo a antiguo, un clásico es sinónimo de algo importante, música relevante". Sergio reflexiona sobre la canción italiana como género: "En España se ha consumido desde siempre mucha música italiana. Cuando salía un artista ganador en el Festival de San Remo a las pocas semanas ya venía por aquí a presentar sus canciones". Para este disco se han incluido a músicos legendarios como el guitarrista Michael Landau, Luca Scarpa o el propio Claudio Guidetti.

Pop italiano

Fecha: sábado 3 de febrero

Lugar: Auditorium de Palma

Hora: 21 horas

Precio: entre 36 y 70 euros



Zest se estrena con 'reborn'

El grupo de pop rock mallorquín presenta su primer disco en el Teatre Municipal Xesc Forteza

El grupo mallorquín Zest se estrena este sábado en el Teatro Municipal Xesc Forteza. Gorka Vich, Jaume Tugores, Pedro Moyà y Enric Hernaiz presentan su primer disco titulado Reborn. Un primer trabajo que habla de los problemas cotidianos de la vida, el amor pero sobretodo, hacen hincapié en que nunca es tarde para empezar de cero.

Un disco compuesto por los propios jóvenes que va alternando momentos de calma con la tempestad de las baterías y las guitarras eléctricas, que adquieren más relevancia en los momentos álgidos. Zest tocará sus primeras canciones como Hans & friends, Here and now, Now I can breathe o She Just Wants You For A Ride, entre otras. Para producir este disco, el grupo señala que ha estado dos intensos años componiendo, tocando, grabando demos y sesiones en vivo. Al final han consolidado su estilo, que ellos califican de "elegante mezcla de Rock, Pop y Blues".

Pop rock

Fecha: sábado 3 de febrero

Lugar: Xesc Forteza

Hora: 20 horas

Precio: 7€ anticipada / 10€ taquilla



Volodos

El genio del teclado

E l ciclo de grandes pianistas cierra los conciertos con el pianista ruso Arcadi Volodos. Aclamado como "genio del teclado", es uno de los grandes y más prominentes pianistas del mundo. Volodos es catalogado por muchos como el nuevo Horowitz. Y es que el artista ruso reúne virtuosismo, inteligencia, hondura y una personalidad inconfundible. Volodos tocará obras centradas en el romanticismo que destacan por su carácter poético. Un programa compuesto por obras de Schumann, Brahms y Schubert. Aunque tocó el piano desde los ocho años, no se dedicó seriamente a este instrumento hasta los 15 años. Posteriormente cursó la carrera en el Conservatorio de Moscú y se formó en el Conservatorio de París y en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Ha interpretado obras de de Rachmaninov, Liszt.

Música

Fecha: martes 6 de febrero

Lugar: Auditorium de Palma

Hora: 21 horas

Precio: hasta 39 euros



Juan Carlos Rubio: 'Sensible' de Constance de Salm

Sensible es la nueva adaptación teatral de Juan Carlos Rubio que ha hecho a partir de la novela de Constance de Salm titulada Veinticuatro horas en la vida de una mujer sensible. Los actores Kiti Mánver y Chevi Muraday exploran los límites que separan la felicidad de la angustia, el amor del dolor, sumergiéndose en un mundo lleno de emociones. Se trata de una mujer madura que pasa por todas las etapas del calvario al descubrir, a la salida de la ópera, que su amante sube al coche con otra mujer. La protagonista se muestra desesperada y se sumerge en una espiral intentado recuperar la atención de su amante. Una novela del siglo XIX que revive las emociones de un conflicto amoroso. Juan Carlos Rubio es director, guionista y dramaturgo español y ha sido galardonado Premio Lope de Vega, Premio Broadwayworld Spain, Premio Andalucía de la Crítica y Premio Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier

Teatro

Fecha: viernes 2 y sábado 3 de febrero

Lugar: Trui Teatre

Hora: inicio a las 21 horas

Precio: 26 euros



OTROS EVENTOS

'La classe' es una pieza entre el teatro contemporáneo inglés y la tragedia griega escrita por Sergio Baos y dirigida por Joan M. Albinyana. 'La classe' propone una trama a través de la vida de dos amigos. Se trata de dos adolescentes, compañeros de pupitre, a los que la obra analiza con retrospectiva a lo largo de su vida.'La Classe'Lugar: Auditòrium Sa Màniga (Sant Llorenç des Cardassar)Hora: 20 horasPrecio: 5€

Tras su paso por distintos espacios de Mallorca, esta exposición llega ahora al Centro de Historia Militar de las Islas Baleares coincidiendo con las Fiestas de Sant Sebastià 2018 de Palma. 'El romi de Venus' es una colección de retratos de artistas en la intimidad a través de los objetos de su Romi de baño, el emblemático espejo con puertas, a través de los ojos de Tomeu Estelrich.

'El romi de Venus', de Tomeu Estelrich

Lugar: Centro de Historia Militar de las Islas Baleares

Hora: 10:20 a 13:30h y 18:00 a 20:00h

Precio: Gratis

Un texto de Marta Barceló ganador del II Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears, que produce la compañía En Blanc y dirige Joan Fullana. 'Abans que arribi l'alemany' ha sido elegido por la Associació de Teatres i Auditoris de les Illes Balears como el mejor espectáculo de 2017, además de llevarse el premio a la mejor dramaturgia. El montaje está interpretado por Muntsa Alcañiz y Pedro Mas, que hace más de diez personajes diferentes. Se representa dentro del ciclo de Teatre Íntim del Teatre d'Artà, con el público encima del escenario.

'Abans que arribi l'alemany'

Lugar: Casal de Cultura de Inca

Hora: 21 horas

Precio: Gratis

Con guión y dirección de la mallorquina de origen chino Xiaomei Espiro Rosselló, 'El hilo rojo', un documental que retrata a la comunidad china de Cataluña a través de las experiencias de cuatro jóvenes chinos de segunda generación, se proyectará en el Centre de Cultura Sa Nostra.

'El hilo rojo'

Lugar: Centre de Cultura Sa Nostra

Hora: 18 horas

Precio: Gratis

Sábado

Rafel Brunet hace una versión libre del famoso cuento de Leprince de Beaumont 'La Bella y la Bestia', dando mayor importancia a personajes secundarios de la historia para conseguir que sea más divertida. Un musical cantado íntegramente en directo con doce canciones originales de Jaume Carreras (Premio Goya 2000 por 'Los girasoles'). Interpretado por siete actores, el montaje se acompaña de proyecciones en 3D, efectos especiales de luz, sonido y visuales.

'La Bella y la Bestia'

Lugar: Auditori d'Alcúdia (Alcúdia)

Hora: 18 horas

Precio: 15€

Los ganadores del Concurso de Solistas 2017-2018 del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears son los protagonistas de un concierto de la Temporada de la Orquestra Simfònica de esta institución. El concierto está dirigido por Alfredo Oyágüez y Vicente Balaguer y el programa se compone de conciertos para solista y orquesta.

Concurso de Solistas en el Conservatori

Lugar: Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

Hora: 20 horas

Precio: Gratis

El Centre Cultural la Misericòrdia acoge dos exposiciones en torno a la figura del escritor y crítico de arte mallorquín Blai Bonet (Santanyí, 1926-1997) organizadas por la Fundació Mallorca Literària del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. Las exposiciones llevan por título Es-BlaiArt-se (selección de una treintena de láminas realizadas por el autor que se exhiben por primera vez) y L'Art, un vidre d'augment (conjunto de 26 obras contextualizadas con los textos de Blai Bonet que provienen del propio fondo del autor).

'Blai Bonet. Saber mirar salva'.

Lugar: Centre Cultural La Misericòrdia

Hora: 9 a 20:30h

Precio: Gratis

Miércoles

Llega la segunda edición de Trasatlántico. Es la segunda celebración de este evento internacional de teatro que busca poner en diálogo las riberas del mar Mediterráneo con las del Río de la Plata, en Argentina, con el fin de vincular sus identidades culturales. Se celebra del 7 al 9 de febrero con un programa de talleres gratuitos y la representación de dos obras de teatro. El miércoles 7 a las 18h se llevará a cabo un taller de autogestión para artistas seguido de un taller de introducción al trabajo integral del actor a las 19h. A las 20h se realizará la presentación oficial. El jueves 8 y viernes 9 se representará a las 19h 'De tiburones y otras rémoras', de Sergio Villanueva y a las 21h 21h 'Tom Pain', de Will Eno (Premio Teatre del Món). Todo esto en el Teatre Municipal Mar i Terra.

II Trasatlántico

Lugar: Teatre Municipal Mar i Terra / Precio: De 10 a 14€

Carme Garí y Gabriel Fiol conforman un dúo enérgico que se presenta como el mesotés entre la música clásica y moderna. En esta ocasión, presentan su primer trabajo discográfico, que lleva por título Voicello y recoge su innovador estilo Crossover Opera Pop. Voz y violonchelo en un escenario que se llena decolores con pinceladas de ópera y música popular, acompañados por el pianista Miquel Brunet, el flautista Tomeu Estaràs y Miquel Marquès a la batería. Lo harán en el acogedor Teatre Municipal Mar i Terra de Palma y promete erizar pieles.

Carme Garí y Gabriel Fiol presentan Voicello

Hora y día: Viernes a las 20:30 horas

Lugar: Teatre Municipal Mar i Terra de Palma

Precio: 12€

Clásico entre los clásicos. 65 años en los escenarios se dice pronto. Los Javaloyas surgieron de un joven valenciano llamado Luis Pérez Javaloyas –cantante, pianista y flautista– con la idea formar una pequeña orquesta de cinco músicos. Casualidades de la vida, lo consiguió. Pero en la isla. Luis y Rafael Torres –acordeón y guitarra–, a los que se sumaron los músicos mallorquines Antonio Felany –batería y trompeta– y Serafín Nebot –saxo, clarinete y violín– y el menorquín Tony Covas –contrabajo–. Nacía así el grupo Los Javaloyas. Este sábado celebran su aniversario en el Teatre Municipal Sa Teulera. Ahora son Serafi Nebot, Toni Falani, Luis Javaloyas (hijo), Marti Gomila, Pep Sancho y Enrique Pastor.

Los Javaloyas, "Gira 65 años de música"

Hora y día: Sábado a las 19h

Lugar: Teatre Municipal Sa Teulera

Precio: 15 €