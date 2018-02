La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Víctor Ullate: la nueva 'Carmen', un ballet fascinante

Una Carmen del siglo XXI, ideada por Víctor Ullate con motivo del 30 aniversario de su Ballet, pisará el escenario del Auditòrium este sábado, en la que será la despedida del histórico bailarín y coreógrafo al frente de su compañía.

"La dirección es muy difícil porque supone mucho estrés, mucho esfuerzo. Pero yo siempre he estado aquí y seguiré estando", ha confesado a este diario Víctor Ullate, quien cederá el testigo a Lucía Lacarra, que será la nueva directora artística del Ballet y que está anunciada en Palma como artista invitada.

El Víctor Ullate Ballet llegará a Mallorca tras cosechar "maravillosas" críticas con esta nueva Carmen. En palabras de su director, "es un ballet que fascina, algo nuevo. Romper con algo nuevo es difícil pero ha sido un gran acierto", subraya.

Más de un siglo después de su estreno, esta nueva propuesta quiere alejarse de los tópicos y lugares comunes para adentrarse en la esencia de la historia y arrojar nueva luz sobre uno de los personajes más poliédricos de la ficción contemporánea: Carmen.

Para ello ha sido necesaria una actualización. Recrear un espacio atemporal alejado de todo costumbrismo, de manera que no se interponga entre el espectador y la protagonista ningún tipo de barrera y una revisión, porque una pieza que tiene más de un siglo de antigüedad, necesita de una mirada nueva y audaz pero absolutamente respetuosa con la esencia de la historia. Con estas premisas se han planteado la escenografía y el vestuario, modernos e impactantes.

La historia de Carmen, que tiene más de un siglo, se presenta ahora desde una nueva mirada: contemporánea, vanguardista, rompedora. Una visión actualizada del mito de la mujer fatal con coreografía de Ullate, apoyado Eduardo Lao.

El repertorio del Víctor Ullate Ballet – Comunidad de Madrid ha abarcado en estos 30 años todas las facetas del ballet. Algunos de los espectáculos de la compañía se han convertido en referencias para el resto de las compañías españolas. Ha ocurrido así con clásicos como Giselle o Don Quijote –actualizados por Víctor Ullate– que deslumbraron a los críticos de todo el mundo y siguen siendo hasta hoy las únicas referencias españolas en ballet clásico. De Don Quijote llegó a decir el crítico neoyorkino Clive Barnes: "Me he quedado impresionado. Miren a estos bailarines. España ya no es solamente el hogar del flamenco".

Danza

Fechas: sábado 24 de febrero a las 21.00 horas.

Lugar: Auditòrium de Palma. Passeig Marítim.

Entradas: platea 40 y 45 euros; anfiteatro, 36 y 32.

Andrés Suárez: un cantautor apasionado

Andrés Suárez (Ferrol, 1983) le tiene cariño a Mallorca. Debutó hace ya una década en el desaparecido Vamp que regentaba Pep Estrada (Daniel y la Quartet de Baño Band) y desde entonces su idilio con esta tierra no ha dejado de crecer. Enamorado de la vecina Formentera, el músico gallego se estrena hoy en un teatro de Palma, en el Trui Teatre, con sus cinco músicos, a los que llama "el bandón".

"Será una primera vez para muchísimas cosas, un concierto distinto a todos los que he hecho hasta ahora, con más ganas, más énfasis, y en el que resumiré mis siete discos y 17 años de carrera. Será más una fiesta que un concierto", anuncia el autor de temas como Te doy media noche.

El arranque de este 2018 lo marcan las cuatro presentaciones que ha tenido que ofrecer en Madrid de Desde una ventana, su último trabajo, el que presentará en el Trui. Un lleno detrás de otro en teatros que abarrota como lo hizo en el Wizink Center y como lo hará en Palma.

En momentos así, Suárez no puede evitar que le venga a la memoria la primera vez que tocó la guitarra en el Metro. Mente en ebullición, repleto de pasión interior, amante de la vida y preocupado por sus fans y por darles lo mejor de sí mismo en cada momento; así es Andrés Suárez, un artista apasionado.

Música

Fecha: hoy viernes, 23 de febrero,

a las 21.00 horas.

Lugar: en el Trui Teatre.

Camí de Son Rapinya.

Precio: entre 26 y 30 euros.

Luciano: reinventando un nuevo house

Lucien Nicolet, Luciano, es una de las grandes firmas del sonido underground de la música electrónica. Un genio de las pistas de baile que desde el corazón de Europa está revirtiendo las reglas del nuevo house. El DJ chileno afincado en Berlín, ciudad donde produce y maneja su sello, Cadenza, se presenta el próximo miércoles en Palma, en Es Gremi.

Nacido en Suiza y crecido en Santiago de Chile, Luciano ha ido pasito a pasito, hasta llegar a las alturas de la música de baile. Devoto del sonido de Detroit, de Juan Atkins y Modelo 500, decidió cruzar el Atlántico cuando contaba 21 años. Desde entonces no ha dejado de ganar adeptos y hacerse con un nombre dentro de la cultura electrónica.

La isla de Eivissa ha jugado un papel importante en su proyección. La descubrió en 2009 y prontó la conquistó, con recordadas fiestas en discotecas como Pacha. Entre sus galardones destacan cinco premios en los DJ Awards y un total de diez nominaciones, entre 2008 y 2016.

Cargado de energía, el DJ servirá en Es Gremi su mejor versión, al más puro estilo Cadenza Music, y con unos invitados de lujo: Michel Cleis & Ezikiel. "No será un evento cualquiera", anuncian desde la sala del Polígono Son Castelló, que destaca a las promotoras que hay detrás de las actuaciones: Danzû, R33 Mallorca, Infinity Club, Cannibal Show, Que Viva La Pepa y Creaductions.

Poniendo la guinda al pastel pincharán Javitoh, Manu Sánchez, Pomodoro, Alex Rasta, Cacio Fernández, Mateo Vitale, Ralfus, Mili Takeshi, TreZe, Kiko Melis y Dalumen Lab.

Música

Fecha: miércoles 28 de febrero, a partir de las 21.00 horas.

Lugar: Es Gremi. Polígono Son Castelló. Carrer Gremi Porgadors, 16. Palma.

Precio: 25 euros.

'La extinta poética': el victimismo en el seno familiar

El director Paco de La Zaranda y el dramaturgo Eusebio Calonge, dos nombres propios de la compañía La Zaranda (Premio Nacional de Teatro 2010), grupo que suma casi cuarenta años de historia, han decidido salir de su círculo teatral y crearl un espectáculo con la compañía Nueve de Nueve: La extinta poética. Una obra que habla del menosprecio, del chantaje emocional y el victimismo en el seno familiar. En el montaje, cuatro actores interpretan a una familia minada por el arsenal químico co nel que sus médicos atacan los síntomas de los problemas sociales, económicas, afectivos y alimentarios que les aquejan. Sus protagonistas son las actrices Carmen Barrantes y Laura Gómez-Lacueva; el actor y autor Rafael Ponce, alma mater de la compañía Esteve y Ponce; e Ingrid Magrinyà, bailarina de recorrido internacional.

Teatro

Fecha: viernes 23 de febrero, a las 20.00 horas.

Lugar: en el Teatre Principal de Palma.

Precio: 18 euros.

'Merlín, la leyenda': musical con el sello Gurruchaga

Merlín, la leyenda es un espectáculo con diversión asegurada en clave musical, con un ritmo trepidante y los ingredientes propios del mundo medieval: caballeros, tronos, princesas, dragones, hechiceras y, sobre todo, mucha magia. El reparto lo encabeza el conocido actor y cantante Javier Gurruchaga. En palabras de Jose Tomàs Chàfer, director del espectáculo, "Javier es el equilibrio perfecto entre la presencia y la fuerza que necesitábamos para un sabio consejero del rey; y la locura y diversión inherentes al personaje que hemos creado". Gurruchaga tiene un recorrido de más de 40 años de televisión, cine y teatro; a parte de su carrera musical con la Orquesta Mondragón.

Musical

Fecha: jueves 1 de marzo, a las 17.30 horas.

Lugar: Sala Magna del Auditorium de Palma.

'Carmina Burana': la magia de carl orff

Euroclàssics presenta el Carmina Buranba Màgica de Carl Orff, un espectáculo con más de 100 músicos en el escenario y que supondrá el estreno en Mallorca de Máriam Guerrera y Víctor Jiménez, dos aplaudidos cantantes, la primera soprano, y el segundo, contratenor. Será el tercer concierto del 23 Festival de Música Clàssica d'Hivern, que cuenta con el patrocinio de la Agència del Turisme de les Illes Balears, y que regresa tras el éxito obtenido, también en el Palau, por Ainhoa Arteta. La obra será dirigida por Felipe Aguirre, actual director del Festival Formentor Sunset Classics, y también podrá escucharse al barítono menorquín Lluís Sintes. El dueto Blanco-Cortès será el encargado de la parte pianística, mientras que de la percusión se encargará el Ensemble de Percussió Euroclàssics. Por lo que se refiere a la parte coral actuarán el Orfeó d'Alaró, L'Harpa d'Inca, el Pro Musica Chorus de Sóller y el Cor Àgora Portals. Además se proyectará un vídeo realizado por Eugènia Gallego con videodanza coreografiada por Pasodós Dance Company.

Palma.

Música.

Lugar: Palau de Congressos de Palma.

Carrer de Felicià Fuster, 2.

Fecha: 23 de febrero, viernes, a partir de las 20.30 horas.

Viernes

"Frontera"

La compañía Migrants presenta un poema visual-corporal que cuenta la historia de aquellos que han experimentado el desarraigo y la separación de sus seres queridos. "Frontera" ganó el segundo premio en el certamen de teatro Noctívagos 2017 (Toledo) y estuvo de gira en Argentina el pasado verano. Ahora aterriza su dramaturgia en Palma.

Lugar: Teatre Municipal Mar i Terra

Hora: Viernes y sábado a las 20:30h / Domingo a las 19h

Precio: 10€

9è Febrer Negre

Novena edición del Festival de la novela negra en Palma, que se celebra del 6 al 24 de febrero organizada por las librerías Embat llibres, Born de llibres y Quars llibres con la colaboración del Ayuntamiento de Palma y el Govern de les Illes Balears. A lo largo de estas tres semanas se celebrará en distintos espacios de Palma un ambicioso programa de actividades. Este viernes a las 18h en el Born de Llibres, Club Mosqueiro de novela negra con la lectura de L'imperu dels lleons, el model econòmic i les màfies, de Sebastià Bennasar. A las 19h y sin movernos del mismo sitio, Presentación del libro El clan de Sa Ràpita, de Montserrat Espallargas, XXVI Premi Ferran Canyameres 2017. El sábado, y a modo de clausura, a las 10h en el Hostal Cuba, Itinerario guiado: III Ruta Criminal Palma, por Sebastià Bennàsar. A las 14h, y finalizando 18 días de programación, Comida de clausura del 9è Febrer Negre

Lugar: Born de Llibres / Hostal Cuba

Precio: Gratis

OSIB & Joaquín Achúcarro

Guillermo García Calvo dirige a la Orquestra Simfònica Illes Balears en este concierto en el que actúa como solista el pianista vasco Joaquín Achúcarro (Bilbao, 1932), nombrado este mes de febrero académico de honor de la Real Academia de BellasArtes de San Fernando.

Lugar: Auditori

de Manacor

Hora: 20h

Precio: 17€

Sábado

Tomeu Penya en concierto

El cantautor mallorquín Tomeu Penya, acompañado por el músico Simó Rabassa, prepara una intensa gira de invierno con su nuevo espectáculo con el que recorrerá Baleares, Cataluña y Andorra. Un nuevo formato lleno de nuevas canciones y grandes dosis de humor en el que no faltarán grandes éxitos de su larga carrera artística.

Lugar: Teatre d'Artà

Hora: 19:30h

Precio: 17€

Armen Babhakanian

El pianista armenio participa en la Cátedra Internacional de Piano 'Alicia de Larrocha' Ciclo 2017-2018 con una Master Class (el 23 de febrero) y este concierto un día después en el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Dicha Cátedra cuenta con dirección artística de Alfredo Oyágüez Monero.

Lugar: Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

Hora: 20h

Precio: Gratis

IX Mostra de Teatre d'Hivern

Evento imprescindible para los amantes del teatro: la IX Mostra de Teatre d'Hivern de Felanitx aterriza con fuerza. El sábado a las 21h "He vist les balenes", de la compañía La impaciència; el domingo a las 19h "Guium o la ciutat adormida", de la companyia La Fornal d'Espectacles; el jueves 1a las 19h "La cita", de la companyia La Fornal d'Espectacles. Todo en la Casa de Cultura de Felanitx.

Lugar: Sala d'actes

de la Casa de Cultura

de Felanitx

Precio: 7€

Sing Along: La Llamada

Disfruta de "La Llamada", el fenómeno cinematográfico español, de manera única y divertida. En Trui Teatre organizan un Sing Along de la película española. Karaoke y animación en una tardenoche amena y movida.

Lugar: Trui Teatre

Hora: 20h

Precio: 14 a 19€

Domingo

Ball de mostra con la Escola de Música i Danses de Mallorca, enmarcado en el Palma Folk, una iniciativa del Negociado de Música y Artes Escénicas del Ayuntamiento de Palma, que nace como un gran contenedor de las propuestas relacionadas con la cultura popular.

Palma Folk: Escola de Música i Danses de Mallorca / Lugar: Plaça d'Espanya / Hora: 12h

Precio: Gratis

The Prussians y Milkyway en Kaelum Club

BN Mallorca está de aniversario. Nada más y nada menos que ocho años en antena. Y lo celebran de la mejor manera que pueden hacerlo: con música. El próximo miércoles 28 de febrero invaden Kaelum Club con un mano a mano entre The Prussians y Guille Milkyway DJ SET (de La Casa Azul). The Prussians, el grupo de indie local con proyección internacional, culminará su gira presentando su último trabajo 'Mul Mul' con alguna que otra canción nueva para deleite de los asistentes. Milkyway, por su parte, demostrará que es uno de los cantantes y productores más talentosos del momento con su música y a ritmo de Electropop, Soul Funk y Sixties.

Aniversario de BN Mallorca Radio

Día: Miércoles 28 de febrero

Hora: 22h

Lugar: Kaelum Club

Precio: 15€

David Guapo en Trui Teatre

Tras el éxito nacional que tuvo el #QUENONOSFRUNJANLAFIESTA de David Guapo, que llenó salas allá por donde pasó, vuelve la segunda edición de este show humorístico en el Trui Teatre. Humor, música e improvisación se mezclan en un espectáculo único para todos los públicos a través del diálogo. A diferencia de muchos espectáculos de esta índole, Guapo no reproduce monólogos, sino diálogos, ya que el espectáculo se basa constantemente en el intercambio entre el espectador y el protagonista. Si te quedase con las ganas de la primera edición, o te gustó tanto que repetirías, tienes la ocasión perfecta este próximo jueves en el Trui Teatre.

Día: Jueves 1 de marzo

Hora: 20h

Lugar: Trui Teatre

Precio: 22€