La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Víctor M. Conejo Sabina: la reafirmación de un grande

Canta Joaquín Sabina en la canción que da título a su último disco, Lo niego todo, que no se ve ni como un “profeta del vicio”, “héroe de las barricadas”, “rey de los suburbios” ni “Dylan español”, aunque etiquetas como estas le han sido colgadas desde hace muchos años. Dispuesto a negarlo todo, “incluso la verdad”, el que fuera bala perdida llega al Palma Arena este sábado para brindar un concierto centrado en su nuevo trabajo discográfico.

Cuentan las crónicas de esta gira, con la que Sabina ha reconquistado a su público, a este y al otro lado del Atlántico, que vivir deprisa no quiere decir morir joven y que el cantante sigue conjugando con maestría su típica rebeldía canallesca con un gusto agridulce sin arrepentimiento.

En palabras del poeta Benjamín Prado, colaborador activo en estas nuevas composiciones, Lo niego todo “empezó como siempre, con una idea suya: quería hacer una canción contra su propio mito, aparecer en ella como alguien que, si nunca fue del todo la persona de la que hablan cuando se refieren a él, a estas alturas tiene muy poco que ver con ella”.

Así lo indicó en la nota de prensa remitida a los medios por Sony Music, en la que se añadía que Leiva surgió como el tercer vértice necesario para darle forma con “una maqueta que a Joaquín lo mandó a la lona de una sola escucha, (...) un himno, una auténtica maravilla, y además tenía exactamente el tono del disco que él quería hacer”.

El compositor madrileño y exmiembro de Pereza, quien ha ejercido también de coautor de las canciones del nuevo álbum, figura como productor del que es el decimoséptimo álbum de estudio en la carrera de Sabina, el primero en solitario desde el lanzamiento de Vinagre y rosas (2009).

En este concierto, el de Mallorca, Sabina ya tiene agotadas las entradas de Platea 1 y de Grada 2, y quedan muy pocas localidades para la zona de Platea 2,3 y grada 1.

El Palma Arena recibirá los 5 trailers de equipos técnicos del gran artista que están girando por todo el mundo para hacer sonar y brillar el recinto “como nunca antes se ha visto”, anuncian desde la organización. El recinto se convertirá en un gran teatro con acomodadores en toda la pista, los cuales indicarán al cliente donde está su asiento y así poder dar comienzo al gran espectáculo.

El concierto abrirá sus puertas a las 20.00 horas para dar acceso al público, por diferentes puertas delanteras del recinto, las cuales estarán indicadas para cada zona, los accesos son exclusivos por cada zona con sus controles de acceso independientes. “Y a las 22.00 horas podremos disfrutar de más de dos horas de un gran concierto del gran poeta de nuestro país”.

El directo de Lo niego todo se estrenó en México el 14 de mayo pasado y ya suma 55 conciertos en España, Europa y Latinoamérica donde más de 350.000 espectadores lo han negado todo hasta la fecha.

En concierto

Fechas: sábado 7 de abril,

desde las 22.00 h.

Apertura de puertas a las 20 h.

Lugar: Palma Arena.

Entradas: desde 40 euros.

T de Teatre: entre el dolor y el humor

Todo empezó en 1991, cuando cinco jóvenes actrices, Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla, Àgata Roca y Daniel López-Orós, iniciaron una aventura singular y original. Recién graduadas en el Institut del Teatre de Barcelona, decidieron, en lugar de esperar la llamada de un director, volar por su cuenta, y se pusieron manos a la obra. Así nació T de Teatre, que suma diez espectáculos y que llega a Palma con un nuevo montaje, E.V.A.

Dirigida por Julio Manrique y escrita por él mismo junto a Cristina Genebat y Marc Artigau, E.V.A. toma su nombre de la escala visual analógica del dolor, una línea dividida en diez puntos que sirve para medir el grado de dolor que experimenta un sujeto determinado. Con esta comedia dramática las T de Teatre invita al público a reflexionar sobre el dolor. Hablan de la poética que a veces lo acompaña y presentan un catálogo de las diversas formas que adopta a partir de las historias de cuatro antiguas compañeras de escuela: una actriz que sufre un bloqueo y no puede cantar; una anestesista experta en la E.V.A. que ha acabado anestesiando sus sentimientos; una madre soltera a punto de dejar marchar del nido a su hija (¡Eva!), y una agente de la propiedad inmobiliaria que nunca se atrevió a tomar sus propias elecciones en la vida.

Teatro

Fecha: viernes y sábado,

a las 21.30 h; y domingo a las 19.00 h.

Lugar: Auditorium de Palma.

Passeig Marítim.

Precio: 25 euros.

‘Bodas de sangre’: la vida, la muerte y el amor

Grandes nombres, como los de Nora Navas y Clara Segura, para un gran texto, el de Bodas de sangre del genial Federico García Lorca. Una obra que llega este fin de semana a Manacor, bajo la dirección de Oriol Broggi y la producción de La Perla 29.

La vida, la muerte y el amor son los temas universales que aborda este clásico lorquiano, a partir de las costumbres, las tradiciones y el simbolismo. Un texto que trata aquellas fuerzas mayores e impulsos vitales que empujan a los personajes a la tragedia: pasiones, celos, sentimientos sombríos y, como final, una muerte que sólo la fuerza del amor es capaz de vencer.

Cuentan sus responsables que se han planteado el texto de Lorca como un gran poema lleno de ritmo y de musicalidad –con composiciones originales de Joan Garriga (Dusminguet, La Troba Kung-Fú)–. Una serie de escenas, de entradas y de salidas, en las que los actores, actrices, personajes y músicas se entrelazan para dar vida a la novia, al novio, Leonardo, la madre... Todo con un aire andaluz salpicado por el paisaje seco y blanco y por la sangre que brota.

Firma la puesta en escena Oriol Broggi, un director premiado repetidamente por montajes como L’orfe del clan dels Zhao, Incendis y Antígona, pero que ha firmado también puestas en escena tan recordadas como Al nostre gust, una creación de 2015; Una giornata particolare, de Ettore Scola o Cels, de Wajdi Mouawad.

Teatro

Fecha: sábado 7, a las 20 horas;

y domingo 8, a las 19 horas.

Lugar: Auditori de Manacor.

Precio: 24 euros.

El reloj de Lucerna: la reconstrucción de una gran obra

Tras meses de arduo trabajo, la recompensa. Este fin de semana el Principal vivirá “un hito histórico”: la recuperación de la gran obra musical de Pere Miquel Marquès. La Sala Gran subirá a escena El reloj de Lucerna con motivo del centenario de la muerte del compositor mallorquín. Durante dos años se ha trabajado en la reconstrucción de este drama lírico que dirige José María Moreno. El reloj de Lucerna es un drama lírico en tres actos con libreto de Marcos Zapata. Fue estrenado en Madrid en 1884. Este sábado se estrena en el Principal con un reparto mayoritariamente local. A excepción del catalán Antoni Comas que se enfundará en el papel del relojero Gastón, el elenco es mallorquín. El reparto lo componen las sopranos Marga Cloquell como Matilde; Maia Planas como Fernando y Natalia Salom como Celina, junto a los barítonos Tomeu Bibiloni (Réding) y Pablo López (Gualterio).

Música

Fecha: sábado a las 20 h

y domingo, a las 18 h.

Lugar: Teatre Principal de Palma.

Precio: de 8 a 35 euros.

‘Mallorca màgica’: bibiloni se instala en el balaguer

La compañía Carlos Garrido Escènic estrena hoy en el Casal Balaguer su nueva propuesta, Mallorca màgica, una representación protagonizada por el actor Joan Bibiloni, quien da vida a seis personajes distintos, que se ven envueltos “en historias inquietantes y telúricas”. El espectáculo cuenta también con la participación musical de Mariona Forteza, que adapta fragmentos del cancionero popular mallorquín, así como con intervenciones del escritor Carlos Garrido, para quien “las leyendas son importantes porque expresan la parte más oscura de la vida. En el mundo de hoy en día, de los móviles y la tecnología, parece que esta faceta no existe, pero lo cierto es que es tan importante como la otra, la más visible”.

Escena

Fecha: días 6, 12 y 13 de abril,

a las 20.30 horas.

Lugar: Casal Balaguer. Palma.

Poesia de la Mediterrània: ‘a solas’ alza el telón

El Festival de Poesia de la Mediterrània llega a su edición número 20, que se dice pronto. Dos décadas con la palabra como protagonista, y también con la música. Precisamente este último arte inaugurará esta cita el próximo martes, con A solas, un feliz encuentro entre la voz de Isabel Vinardell y la guitarra de Isabelle Laudenbach. El jueves será el turno de otros dos grandes nombres, los de Joan Miquel Oliver, el de Antònia Font, y Sebastià Alzamora, el brillante y premiado escritor. Su show se llama Ni canten ni espanten, y promete. Para la gran Festa de la Poesia habrá que esperar al 15 de abril, cuando catorce poetas subirán al escenario del Principal para recitar sus textos, en lenguas como la catalana, el euskera, el italiano, el hebreo o el persa. La programación de esta edición, diseñada, como el resto, por el también poeta Biel Mesquida, incluye otros nombres ilustres como los de Pascal Comelade, Max, Marçal Font o Ferran Besalduch, entre otros.

palma. festival

de poesia de la mediterrània.

Fecha: el martes 10, a las 20 h, ‘A solas’, con Isabel Vinardell e Isabelle Laudenbach; y el jueves 12, a las 20 h, ‘Ni canten ni espanten’, con Joan Miquel Oliver y Sebastià Alzamora. Ambos espectáculos en el Principal.

Además hay que ir a...

Música

Viernes 6

Al concierto de Cris Juanico, porque el cantante de los añorados Ja t’ho diré continuó su carrera con una estimable querencia por el pop-rock quasi autoral y siempre mediterráneo y porque presenta recopilatorio.

Cris Juanico: presentación de Tretze cançons desordenades. 22 h., 12 €. Novo Café Lisboa (Sant Magí 33).

Al día conjunto que ha organizado la promotora y sala Warehouse junto con la tienda de discos Voltor, porque será una misa casi infinita de electrónica contemporánea con raigambre también en la clásica, porque empezará en la tienda y acabará en la discoteca.

Warehouse at Voltor Record Store (Joan Miró 5, dentro del Mosaic Café), 17- 0 h. + Warehouse (Quatre de noviembre C, polígono Can Valero), 0-6 h.

Al concierto de Tomeu Penya, porque servirá para celebrar los 25 años de su jitazo Illes dins d’un riu, versión de un tema escrito originariamente por los Bee Gees para Marvin Gaye en clave de r&b y posteriormente popularizada a nivel planetario por la versión con aires country de Dolly Parton y Kenny Rogers.

Tomeu Penya: 25 anniversari Illes dins un riu. Espai Xocolat (Font i Monteros 18), 20 h.

A la primera Jam session de dones, porque sonará buen y hasta excelente jazz, funk, soul y pop, y porque se podrá subir a tocar quien lo desee y se lleve su instrumento.

1ª jam sesión de dones. Factoria de So (polígono Son Lllaüt, Santa Maria), 22-0 h.

A la presentación del álbum debut de Martin Tawler, porque es un sólido compositor y ejecutante de electrónica con discurso como para fidelizar, y porque la ocasión se redondeará con un buen ejército de generales locales.

Martin Tawler: presentación de Rave Again. Junto a Jordà + Fabian Roelandt + Animmik + Daltonic + Funk Visuals. Sa Lluna (Born 14, Inca), 0-6 h.

Al Kaelum, porque siempre hay ambientazo democrático, porque arrancan la noche con concierto de versiones inmortales de todos los tiempos, y porque hasta el cierre ofrecen populismo desprejuiciado multigénero además repartido en dos salas.

Jigger Band: International Hits from all Times (23 h., 8 € c.c. o 2 cervezas) + Noche con Kaelum DJs en sala principal y Tito Deluxe en sala PopNorama (0-5 h.). Kaelum Club (Avinguda Argentina 1).

sábado 7

A la presentación del nuevo doble LP de Biel Alimanya & The Folsom Rockers, porque son un prodigio de rockabilly y una locomotora de blues&roll, y porque la ocasión especial se vestirán de formato cuarteto.

Biel Alimanya & The Folsom Rockers: presentación de Live At My Hometown. La Movida (Albó s/n, local 1, C.C. Centropark, Son Rapinya), 21 h., 7 € / 20 € con doble LP.

A la segunda edición del VermuSwing, porque habrá las habituales ceremonias bailongas comunitarias pero también talleres, concurso de fotos, presentación del Mallorca Lindy Festival y foodtrucks.

II Festival clandestí VermuSwing. Patio del Museu Es Baluard (Plaça de la Porta de Santa Catalina 10), 11-18 h.

Al Kaelum, porque arrancan la tarde con el apabullante Tardeo, porque lo peta y lo sabes, porque las colas son perennes toda la tarde, porque habrá estreno lustroso en la DJ invitada, porque ofrecen populismo democrático con chicha mejor que casi nadie, y porque el fiestote continuará durante la noche en sus dos salas bajo las mismas premisas.

Tardeo (16:30-22 h.): DJ Jäglermaister (invitada) + Oliveros (residente). Noche (0-5 h.): Kaelum DJs en sala principal + J Gual en sala PopNorama. Kaelum Club (Avinguda Argentina 3).

¡más música!

Al nuevo episodio del ciclo The Jazz & Wine Club, porque probablemente es el mejor ciclo de jazz de la isla, porque apuesta por músicos locales de nivel entre alto e impresionante.

The Jazz & Wine Club: Masé Jara Quintet. Jueves en Novo Café Lisboa (Sant Magí 33), 22 h., 8 € con chato de vino o caña.

A la nueva edición del Clandestino del Tandem, porque consiste en bailar swing y lindy hop al lado del mar.

Clandestino Tandem. Domingo en el bar ElDos (Ciudad Jardín), desde las 12 h.

escena

Al festival de teatro familiar Millor, porque durante todo el fin de semana ofrecerán una amplísima oferta con doce espectáculos de compañías tanto locales como nacionales, algunas de ellas de gran prestigio.

Festival de teatro familiar Millor! Hasta el domingo en cala Millor, programa completo en facebook.com/saxerxadeteatre.

Al arranque del Fesjajá, porque es un excelente festival de humor que cada año trae a primeras espadas de alcance nacional, porque en esta ocasión estrenan miniciclo complementario localizado en Calvià, y porque lo abre el grandioso talento de Riki López.

Festival del humor Fesjajá Calvià: Riki López en Me tengo contento. Viernes en el Teatre Sa Societat (Major 2, Calvià), 21 h., 15 €.

A ver al monologuista Toni Moog, porque el suyo es humor televisivo, esto es, accesible de casi blanco, aunque con suficiente entidad para no resultar anodino.

Toni Moog: Hollymoog. Viernes en Trui Teatre (Camí de Son Rapinya 29, colegio La Salle), 21:30 h., 18 €.

A la nueva edición del Cabaret intimíssim, porque ha sido un espectáculo casi subyugante en todas sus anteriores convocatorias en el que a través de la interpretación en directo de temazos universales se habla de intimidades propias y ajenas.

Cabaret intimíssim. Hasta el domingo en el Teatre Xesc Forteza (Plaça Miquel Maura 1), 21 h., 20 €.

A ver Cuenta Premium, porque es un espectáculo de humor creado, dirigido, ensayado, maltratado y caramelizado por dos tipos con el talento de Germán Conde y Yunez Chaib.

Yunez y Germán: Cuenta Premium. Viernes en Sala Trampa (Caro 19), 23 h., 8 €.

A ver al humorista El Gili, porque con él arrancan las veladas de monólogos en la muy carismática Sa Fonda, y porque para acabar el día habrá temazos universalistas desde la cabina.

El Gili + DJ Equis & RTO. Viernes en Sa Fonda (Arxiduc Lluís Salvador 5, Deià), 19-23 h.

A ver Capaltard, porque hablan de intensidad y emoción respecto a este texto de Neus Nadal, porque con él ganó el premio Llorenç Moyà de Obras Dramáticas en 2016, y porque está interpretado y dirigido por jugones de la escena local.

MalPapers Teatre presenta: Capaltard, de Neus Nadal. Con Aina Cortès, Jordi Cumellas, Pere Mas y Neus Nadal. Dirigida por Xavi Núñez. Sábado en el teatre municipal de Binissalem (Rectoría s/n), 20 h., reservas en cangelabertdelaportella@gmail.com) / Domingo en Ses Cases des Mestres (Jaume I, Santa Maria), 20 h., 12 €.

comer y beber

A la nueva edición de Burger meets gin, porque ofrecen hamburguesas de nivelazo junto a cócteles de impresión, porque en esta ocasión habrá velada dedicada a la moda, porque rebozan el conjunto con música efectiva y una miniexpo, y porque será en el muy estiloso hotel OD Portals.

Burger Meets Gin Especial Fashion Show. Viernes en el hotel OD Portals (Avinguda Tomàs Blanes Tolosa 4, Calvià), 20-0 h., croqueta + dúo de hamburguesas con patatas + postre + gintonic por 22 €.

A la Mostra de cuines de Calvià, porque durante todos los viernes de abril buscará descubrir la buena cocina local y sus profesionales de primera con un precio máximo de 16 €.

Mostra de cuines de Calvià. Viernes en 20 restaurantes de las zonas de Santa Ponça, Costa de la Calma y Son Bugadelles.

A la XXXIV Fira d’Andratx, porque aparte de los habituales muestrarios ganadero, avícola, de mercado artesano y de segunda mano ofrece una amplia oferta de tapas y una muestra gastronómica.

XXXIV Fira d’Andratx. Sábado (11è Recorregut de la tapa en plaça Espanya desde las 21 h. con 28 participantes) y domingo (7ª mostra gastronòmica en Passeig de Son Mas desde la 13:30 h.).

Al estreno del mercado itinerante Dissabtes de PAM a PAM, porque ofrecerá de ocho a diez puestos con productos agroalimentarios de proximidad y artesanía durante los tres primeros sábados de cada mes en, sucesivamente, Porreres, Algaida y Montuïri, y porque lo complementará con música en directo.

Dissabtes de PAM a PAM. Sábado en Porreres, 9-13 h., con cierto de Wacky Tobacco.

es variat

Al segundo aniversario de Rata Corner, porque esta librería se ha convertido con sus eventos e iniciativas en un agente dinamizador de la vida cultural mallorquina de gran calibre, y porque habrá música en directo, expos, intervenciones artísticas, sorteos, actividades para niños, etc.

2n aniversari Rata Corner. Viernes (Hostals 17), 18-21 h.

A la inauguración de la segunda edición de la colectiva Art per a la vida, porque tiene un objetivo social en la colaboración con Projecte Home, y porque con tal motivo presenta obra de 62 artistas locales, muchos de ellos de gran renombre.

Art per a la vida 2. Viernes en el recibidor del primer piso del Auditori d’Alcúdia (Plaça Porta de Mallorca s/n), 20 h.

A la presentación de la Setmana de visibilitats lèsbiques que se celebrará de 24 al 28 de abril, porque las ideas que te despiertan, te enriquecen y te ayudan a entender el mundo deben ser expuestas para que todo el mundo pueda alcanzarlas, y porque el evento se redondeará con una exposición de la gran, enorme, ineludible Ironna Von Dask.

Presentación de la Setmana de

visibilitats lèsbiques + Exposición Retrats sense títol número

8 de Ironna Von Dask. Sábado

en Los Oficios Terrestres

(Joan Miró 62), 19 h.

Al capítulo inicial de la iniciativa 30 días en bici, porque cada semana propondrá una actividad, porque la primera consiste en una ruta por los mercados de Palma, por supuesto en bici.

30 días en bici: ruta dels mercats de Palma. Salida el sábado a las 11 h. de plaça Espanya, visita a Olivar, Pere Garau, Santa Catalina y plaça del patins.

Al Spring Flea Market, porque es un mercadillo de ropa vintage y de segunda mano, complementos, accesorios y alguna chuchería más, y porque se podrán encontrar gangas y hasta tesoros de primeras marcas.

Spring Flea Market. Sábado en Veinticinco Estudio (Son Dameto 11), 10-21 h.

Al mercado de vinilos en el hotel OD Portals, porque debuta como una oportunidad única de venta o intercambio, y porque llega referenciado por su experiencia previa en Eivissa y Barcelona.

1º Mercado de vinilos Palma de Mallorca by Hola Sundays! Domingo en el hotel OD Portals (Avinguda Tomàs Blanes Tolosa 4, Calvià), 14-21 h.

Al nuevo capítulo del ciclo Ni ellas musas ni ellos genios, porque desvela cómo la historia del arte, pensamiento o ciencia ha sido a menudo contada desde óptica exclusivamente masculina, porque a través de creadoras de rango extraordinario desmonta tópicos y revela tesoros.

Ciclo Ni ellas musas ni ellos genios: Coco Chanel y Jean Cocteau. Una alianza entre dos precursores. Coordinado por Laura Freixas y Pilar V. de Foronda. Martes en CaixaForum (Plaça Weyler 3), 19 h., 4 €.

A la charla Machismos cotidianos, porque la llevará a cabo una educadora social con experiencia en el ámbito y porque es una iniciativa del Institut Balear de la Dona.

Tertulia Machismos cotidianos, a cargo de la educadora social Bàrbara Gelabert Bonnín. Martes en el casal de les dones del Institut Balear de la Dona (Aragó 26), 18:30 h.

A la presentación de Qui diu que l’historiador és mort?, porque es el debut en narrativa de Pere Ferrer, porque es historiador, investigador y biógrafo del financiero Joan March.

Presentación de Qui diu que l’historiador és mort? de Pere Ferrer, junto a Climent Picornell y Jaume Mateu. Martes en Llibres Quars (Parellades 12), 19 h.