La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Víctor Conejo Pascal Comelade: un concierto dibujado

El inclasificable y siempre sorprendente Pascal Comelade (Montpellier, 1955) se enfrenta a un fin de semana en el que su nombre estará en boca de muchos. Hoy actúa junto a sus músicos y el dibujante Max en el Principal, donde protagonizará un concierto con ilustraciones en directo; y el domingo se sentará al piano en la Festa de la Poesia, para arropar a los poetas participantes en la vigésima edición del Festival de Poesia de la Mediterrània. Un doblete con un grande de la vanguardia que no olvida las raíces.

Compositor y multiinstrumentista, Pascal Comelade juega con la música y divierte a su auditorio. Su música ha conquistado a Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Ovidi Montllor, PJ Harvey o Robert Wyatt, y triunfa tanto en Europa como en Japón, donde le adoran. Desde hace un tiempo gira con Francesc Capdevila, Max, a quien considera más que un amigo y un artista cómplice. "Max es como un hermano y cuando está en escena con nosotros en estos conciertos dibujados es el cantante de la orquesta", confiesa.

En el escenario, Pascal Comelade y Max pondrán en acción un superrealismo compartido, donde el reggae se convertirá en ruso, en ruleta egipcia, y el pianonismo bicéfalo en el corazón de un gran jardín de delicias que hace que Brueghel, Ernst, Buñuel, Colinas, Marvel, Le Pétomane, Ricard Viñas y Barceló dialoguen entre ellos.

"Aquí, un número circasiano de monos evoca el Kiriki, acróbatas japoneses de Segundo de Chomón. Allá, confundiendo la clara línea de las fronteras, inventan nuevas geografías imaginarias donde Ceret, Figueres, Mallorca y Barcelona conviven con Nueva Orleans, la Patagònia y Tombuctú. Un calidoscopio y un intercambio de delirios e improvisaciones en directo", anuncian desde el Principal.

Sobre el escenario, Comelade actuará junto al guitarrista Ivan Telefunken, el bajista Roger Fortea y el batería Oriol Lluna.

Dos días después, el domingo, Comelade volverá al Principal para sentarse al piano y poner música a las voces, catorce, que participarán en la Festa de Poesia del festival que dirige Biel Mesquida. Un recital poético en el que se escucharán textos en árabe, francés, gallego, catalán, portugués, castellano, italiano, griego, euskera, polaco y afrikaans.

En concierto

Fecha: viernes 13 de abril,

a las 20.00 horas.

Lugar: Teatre Principal. Sala Gran.

Entradas: cinco euros.

Marlango: Un sonido único y cercano

Alejandro Pelayo y Leonor Watling cumplen dos décadas al frente de Marlango, un grupo, durante años trío –en la época en que les acompañaba Óscar Ybarra–, que reconoce influencias que van del rock al jazz, de la música de cabaret a las bandas sonoras de David Lynch. Una banda que ya tocó el cielo al poco de arrancar, cuando con su primer trabajo, Marlango, obtuvo el disco de oro, entregado de manos de otro grande, Almodóvar. Desde entonces, todos sus discos han sido aplaudidos y premiados, como Automatic imperfection, The electrical morning, Un día extraordinario o El porvenir, el último, que fue grabado en Los Ángeles (Estados Unidos), publicado en 2014 y en el que dejaron su impronta Enrique Bunbury y Fito Páez. Watling, la cantante –y actriz–, y Pelayo, el pianista cántabro, repasarán viejos temas y, quizá, interpreten material nuevo, canciones que suenan a pop teñido de jazz y blues.

Música

Fecha: viernes 13 de abril,

a las 22.00 horas..

Lugar: Auditòrium de Palma.

Passeig Marítim..

Precio: entre 28 y 38 euros.

'La loca historia de la Bella Durmiente': musical rock para la familia

Recomendado para toda la familia, por divertido, cercano y muy participativo. La loca historia de la Bella Durmiente es un musical rock aplaudido por todas las ciudades por las que ha pasado. Seis actores representan una versión musicalizada y muy rockera del famoso cuento. La producción cuenta con ocho temas originales compuestos por el grupo Dubbi Kids, la pareja de músicos formada por Carlota Superstar y Bruno Tripita, que se encargan de mezclar canciones con versiones adaptadas para el ocio familiar, siempre con el rock por bandera. Las canciones que se pueden escuchar en la obra, "energéticas y frescas" según la compañía, con voz en directo, en algunas ocasiones recuerdan a temas de Queen, U2 o The Supremes. "Harán que el público se levante de la butaca", apuntan.

Entre los personajes partícipes en la historia destaca un humilde pero decidido soldado, Berto, que se dispone a emprender la búsqueda del último príncipe que pueda salvar a la Bella Durmiente del sueño eterno al que la tiene sometida Maléfica. Pero no hará el camino solo, sino que contará con la ayuda de otros personajes "locos y disparatados", como describen desde la compañía, que harán reír y emocionarán a los espectadores, grandes y pequeños. Estos personajes son un grupo de soldados muy torpes, una dramaqueen, los valientes ratones de biblioteca, el mago Merlín y, cómo no, las famosas hadas del bosque que siempre cuidaban y acompañaban a Bella en la historia del cuento clásico, que no podían faltar de ninguna manera.

Musical

Fecha: sábado 14 a las 18 horas y domingo 15 de abril, a las 17 horas.

Lugar: Auditòrium de Palma.

Precio: 25 euros.

Alex O'Doherty: que la risa te acompañe

El polivalente Álex O'Doherty llega a la isla con un coqueto espectáculo y una risa de oreja a oreja, espejo de su público, al que nunca defrauda. Con su mini piano, su mini guitarra y un pequeño ukelele, este grande del humor representará Cosas de esas, su nuevo espectáculo, un show marcado por la variedad y totalmente impredecible. Una performance que no se limita a monólogos, canciones y locuras, también a cosas que nunca antes ha hecho y que probablemente no vuelve a hacer. El actor y humorista gaditano lleva desde el año 2000 girando por España, como intérprete en televisión y cine, como músico con La Banda de la María o Alex O'Doherty & La Bizarrería, como maestro de ceremonias en galas y eventos, y como monologuista. Al día siguiente de su actuación, la risa se trasladará a La Movida, sala en la que actuará, a partir de las 19.00 horas, Riki López.

Humor

Fecha: sábado 14 de abril, a las 21.30 horas.

Lugar: Sala Delirious. Carrer Mateu Enric Lladó, 12. Aforo limitado.

Marta Elka y Toni Pastor: palabras y música para el autismo

La Associació Univers Agatha presenta hoy en el Espai Xocolat, conmemorando el Dia Internacional de l'Autisme, Lletres blaves per l'autisme y Llunes d'atzabeja, en el transcurso de un acto que también contará con música en directo, a cargo de Marta Elka y Toni Pastor. Además participarán Gabriel Maria Pérez (Univers Àgatha), Maribel Morueco (APNAB Gaspar Hauser), Miquel Àngel Lladó Ribas, Elisenda Pipió Gelabert y Paula Ensenyat. Desde Univers Àgatha se recuerda que actualmente se diagnostica con autismo a uno de cada cien individuos y que el trastorno afecta cuatro veces más al sexo masculino que al femenino.

Musica

Fecha: viernes 13 de abril,

a las 20.00 horas.

Lugar: Xocolat. Carrer

Font i Monteros. Palma.

Precio: entrada gratuita.

Mal Pelo: pieza poliédrica

El cofundador de la compañía Mal Pelo, el palmesano Pep Ramis, presenta este sábado en el Principal The Mountain, the Truth & the Paradise. Una pieza reflexiva y divertida, creación del propio Ramis, que busca una mirada particular, con humor, sobre la especie humana y sus derivas, sobre los dioses y el fango. "Es una pieza que nació a raíz de un deseo muy específico, una revisión de mis intereses a nivel de interpretación tras muchos años sin estar solo en un escenario", ha explicado a este diario el bailarín y coreógrafo. Una obra, por cierto, con la que regresa al Principal tras siete años de ausencia, que se nutre no solo del baile, también de la palabra, la canción y el dibujo. "Un trabajo poliédrico que lanza preguntas al espectador", apunta el responsable de espectáculos como Quarere, Sur-Perros del Sur, La calle del imaginero o Bach, todos al frente de Mal Pelo, grupo que dirige junto a María Muñoz. Una compañía, ilustre y grande, con todos los premios posibles en el saco, desde el Nacional de Catalunya al Nacional de Danza, que suma tres décadas girando por medio mundo.

Palma. danza.

Fecha: este sábado día 14 de abril a las 20 horas.

Lugar: Teatre Principal.

Precio: de 8 a 20 euros.

Música

Viernes 13

Es finde, hay que ir a ...

A la presentación del festival Vida, porque la cita de Vilanova i la Geltrú se está posicionando como un buen referente del criterio y el acierto, porque abrirá el indiepop luminoso y soñador de los locales Lava Fizz, seguirá la psicodelia, dreampop y hasta electrónica de los catalanes Pacosan y cerrarán los Vida DJs.

Presentación Vida 2018: Pacosan + Lava Fizz + Vida DJs. Novo Café Lisboa (Sant Magí 33), 20:30-3 h., 10 € (gratis con el abono del Vida 2018).

Al concierto de Mundo Chillón, porque si él mismo se define como "verbena popular underground" merece la pena acercarse a comprobar como su mundo navega entre el folclore y lo contemporáneo, y porque es un capítulo más del ciclo Malditos cantautores.

Malditos cantautores presenta: Mundo Chillón. Attic Club (Bar s'Hotel, Passeig Born 1, Binissalem), 20:30 h., taquilla inversa.

A ver y cantar con Sing-Along, porque es un musical y karaoke en el que se puede acompañar a los artistas del escenario desde la comodidad de las butacas, y porque el repertorio son los clásicos más amables del pop español.

Sing-Along. Lo mejor del pop español. Trui Teatre (Camí de Son Rapinya 29, colegio La Salle), 21 h., 18-24 €.

Al nuevo capítulo de SaFondArt, porque mezcla lo lúdico con la propuesta artística, porque lo redondea con una estilosa oferta de pinchos, y porque es en la muy carismática Sa Fonda de Deià.

SaFondArt#3: Pere Salvà. Con Sa Fonda DJs. Sa Fonda (Arxiduc Lluís Salvador 5, Deià), 19-23 h.

Al concierto de Minimal Tempo, porque es un joven cuarteto de neoclásico con cintura para llegar hasta el pop autoral, y porque interpretan repertorio de autores consagrados pero también propio.

Minimal Tempo. Casa Planas (Avinguda Sant Ferran 21), 21:30 h., 10 €.

Al sarao conjunto de Elephank y DeafStyle, porque son dos de las promotoras más dinámicas de la isla que ofrecerán uno de los despiporres de electrónica más contundentes del finde.

Elephank & DeafStyle presentan: Rosana Nun + Animmik + Lorhen + iLife + Otto. Factoria de so (polígono Son Llaüt, Santa Maria), 0-5 h., 8 € con cerveza.

Sábado 14

Al festival Dones en dansa, porque habrá danza, música, teatro y poesía para celebrar la primavera feminista.

Dones en dansa: Tinons & the Mopis + Dansa Vertical + Majava + Víctor Uwagba + Jambo Drums + Tal com soim + Pinkateatre + Mamadou Diop + Aroa i Olga + Laura Camargo + Dahlia Tribal Troupe + Afri Kaire i Africa Alaró + Xirigota irreverent + Jam & dansa + Premi Dona en dansa 2018. Teatre d'Alaró (Sant Vicenç Ferrer 33), a partir de las 20 h., beneficio comida casera y bebida destinados a Amurtel.

Al Social Club, porque se están esforzando en ofrecer electrónica contemporánea con gancho popular y también artístico, y porque la sala y en especial las luces de la cabina son de impacto.

Danzû [kontakt] presenta: Francisco Allendes + Manu Sánchez + Javitoh. Social Club (Passeig marítim 33), 23-6 h., anticipada 10 €.

Al Subzhero, porque es otro de los templos de la electrónica democrática y hasta desaforada, y porque traen invitado especial desde Francia.

Tim Baresko + Nacho Almagro + Vikenzo + Pepe Arcade + Tommy. Subzhero (Joan Miró 322), 23-6 h., 10 € hasta la 1 h.

Al concierto de Mallorca Gay Men's Chorus, porque aparte de entretenido será en una localización de impresión como es el lago Martel, sito dentro de las cuevas del Drach, y porque tiene objetivo benéfico.

Mallorca Gay Men's Chorus. Cuevas del Drach (Manacor), 20 h., 10 €, a beneficio de Aprop (Associació d'ajuda als malants amb càncer i famílies a la comarca de Llevant).

Al fiestote por el noveno aniversario del club motero Pawnees, porque habrá comida de hermandad, ruta motera y rock&roll en directo.

9º aniversario Pawnees M.C. Mallorca. Comida de hermadad (14 h.) + Ruta motera desde el bar Es Trinxet (Tintorers 16, polígono Son Castelló, 17 h.) + Cena (21 h.) + Nolo & Matone (conciertos, 23 h.). Pawnees M.C. Mallorca (Tintorers 16, polígono Son Castelló).

Al concierto de Mundo Chillón (ver viernes).

Malditos cantautores presenta: Mundo Chillón. Café A tres bandas (Plaça Barcelona 20 bajos), 21:30 h., 7 €.

¡Más música!

A la nueva convocatoria de las Wake Up Dance, porque consisten en arrancar en día con una fiesta en la que el alcohol no es necesario y sí desfogarse bailando, porque lo que fomentan es dejarse llevar incluso espiritualmente y tanto que para hablar hay que salir fuera del recinto.

Wake Up Dance. Domingo en Sala Sa Tanca (Arxiduc Lluís Salvador 12A, Deià), 11:30-15 h., 10 €.

Al concierto de Mundo Chillón (ver viernes).

Malditos cantautores presenta: Mundo Chillón + Leo Cobre. Domingo en Underground (Marquès de Vivot 10A, Valldemossa), 21 h., taquilla inversa.

A la nueva edición de Vinilate, porque es un encuentro con el jazz y los vinilos como leitmotiv, y porque en el encantador espacio de L'Antiquari.

Vinilate. Club de vinilos. Todos los miércoles en L'Antiquari (Arabí 5), 20-23 h.

Al nuevo episodio del ciclo The Jazz & Wine Club, porque probablemente es el mejor ciclo de jazz de la isla, porque apuesta por músicos locales de nivel entre alto e impresionante.

The Jazz & Wine Club: Speak No Evil 5et. Todos los jueves en Novo Café Lisboa (Sant Magí 33), 22 h., 8 € con chato de vino o caña, reservas en novocafelisboa@gmail.com.

Escena

A ver el estreno de Closques, porque es un espectáculo de creación escrito y sostenido por Aina Jagla, porque es un monólogo en la que la autora y actriz nos habla delas cáscaras que nos imponen y también nos autoimponemos.

Closques. Escrito e interpretado por Aina Jagla. Teatre Sans (Can Sanç 5), vie-sab 20:30 h., dom 19 h., 10 €.

A ver Mallorca mágica, porque es un espectáculo que transita entre las brujas, fantasmas y casas encantadas que habitan en lo más profundo de la historia mallorquina.

Carlos Garrido Escenic presenta: Mallorca Màgica. Con Joan Bibiloni y C. Garrido, música de Mariona Forteza. Viernes en Can Balaguer (Unió 3), 20:30 h., 16 €.

A ver el monólogo Trans-Plantar de Pep Noguera, porque es un recorrido vital pero también cabaretero tanto en clave individual como colectiva, tanto personal como profesional, porque es un desnudo íntimo integral del histórico integrante de Diabéticas Aceleradas.

Trans-Plantar. Monólogo de Pep Noguera, escrito por Tomeu Cañellas y P. Noguera, dirigido por T. Cañellas. Teatre Mai i terra (Sant Magí 89), vie y sab 20:30 h., dom 19 h., 12 €.

A ver WET. De la pintura a la performance, porque es la nueva propuesta de Concha Vidal, porque es una explosión de electriciad con el objetivo de aclarar lo que significa ser pintora en una sociedad patriarcal, y porque por extensión busca explicar el papel de las mujeres en el mundo del arte.

Concha Vidal: WET. De la pintura a la performance. Sábado en Casa Planas (Avinguda Sant Ferran 21), 20 h., 8 €.

Al nuevo capítulo del Fesjajá, porque es un excelente festival de humor que cada año trae a primeras espadas de alcance nacional, porque en esta ocasión organizan un miniciclo complementario localizado en Calvià, y porque el sábado tienen al efectivo Rafa Maza.

Festival del humor Fesjajá Calvià: Rafa Maza: Hey Bro! Hipster show. Sábado en el Teatre Sa Societat (Major 2, Calvià), 21 h., 15 €.

Comer y beber

A la Fira de la sípia, porque es un clásico de la oferta gastronómica en la part forana en la que ponerse como el kiko a buena gastronomia especializada.

Fira de la sípia. 40 establecimientos, de viernes a domingo en el Port d'Alcúdia.

A los domingos de brunch en el jardín de Rosetó, porque ofrece altura gastronómica en un entorno con encanto.

Domingos de brunch en el jardín de Rosetó. Domingo en Rosetó Restaurant (Rosa 3B), 12-17 h., 40 €.

Es variat

Al encuentro Marketing Rocks, porque una amplia nómina de profesionales de las nuevas formas de mercadotecnia venidos de toda la península compartirán su visión y experiencias.

Travel Rocks y Marketeros Nocturnos presentan: II Marketing Rocks. Con Javier Piedrahita (MarketingDirecto.com), Rayko Lorenzo (Comunicación, Marketing y Formación), Liliana Alvarado, Jorge Martín Díez Zamora (Mercadiez), Laura Ferrera (Marketing Digital, Marca Personal y Copywriting), Nilton Navarro (InfoJobs), Yago Uribe (Identidad Digital y Emprendimiento) y Sico de Andrés. Viernes en el antiguo parque de bomberos (Picapedrers 1, polígono Son Castelló), 9:30-16 h., 60 €, programa completo en travelrocks.es/marketing-rocks.

A la presentación de Trilogía de la guerra de Agustín Fernández Mallo, porque es una de las voces más potentes de las nuevas narrativa y poesía, porque es un calidoscopio de escenarios de guerra alejados en el tiempo, porque integra el lenguaje de la ciencia, cultura popular, antropología y también poética.

Presentación de Trilogía de la guerra de Agustín Fernández Mallo. Viernes en la Biblioteca de Babel (Arabí 3), 20 h., con Josep Maria Nadal Suau.

Al arranque del ciclo de cine Dona i conflicte social, porque durante tres semanas ofrecerá piezas audiovisuales de las que rebuscan en la actualidad para exponer realidades tan lacerantes como a menudo minimizadas o incluso ignoradas.

Cicle de cinema Dona i conflicte social: Techo y comida, de Juan Miguel del Castillo. Viernes en CNT-AIT Palma (Joan Alcover 54), 20 h.

A la nueva edición del mercadillo de Puig de Sant Pere, porque habrá ropa y objetos de segunda mano, artesanía, decoración y reciclaje a precios imbatibles, y porque la música de fondo la pondrá la fundamental y fundadora de la heterodoxia en la cabina DJ Miranda.

Mercadet de segona mà del Puig de Sant Pere. Con DJ Miranda. Sábado en plaça Porta de Santa Catalina, de 10:30 a 14:30 h.

A la presentación de El entusiasmo, porque estará su autora Remedios Zafra, porque es un enjundioso ensayo sobre precariedad y y trabajo creativo en la era digital, y porque ha recibido el último premio Anagrama de ensayo.

Presentación de El entusiasmo de Remedios Zafra. Con Begoña Méndez y Josep Maria Nadal Suau. Sábado en Los Oficios Terrestres (Joan Miró 62), 13 h.

A la ruta Palma en femení, porque es una actividad todavía enmarcada en el Día de la mujer, porque descubrirá el papel de las mujeres en la sociedad mallorquina durante los siglos pasados, porque evidenciará la relevancia de escritoras, artistas, mecenas, místicas, brujas, poetas, administradoras, luchadoras que irán apareciendo en las calles d ella Palma antigua.

Ruta Palma en femení. Salida sábado 10:30 h. desde Palau de l'Almudaina (Palau Reial s/n), 4 €, obligatoria inscripción previa en el local de la Associació de veïnats de Santa Pagesa (Pere Martell 9, lun 18-19 h., mar-jue 19-20 h.).

A la ruta guiada en bicicleta La Palma republicana, porque propone la mezcla ideal de ocio al fresco y reflexión.

V Ruta guiada amb bici. La Palma Republicana: El bosc de la memoria. Salida sábado 10:30 desde Plaça Espanya. Recorrido: Passeig Marítim – Avinguda Joan Miró - Urbanització Bendinat (22 km. 11 de ida y 11 de vuelta).

A la exposición en Horts Arts, porque se intuye pintura y collage con discurso propio y maneras suficientemente personales.

Juan Manuel Rueda & Jesús Martínez. Horts Arts (Horts 1), inauguración viernes 20 h., hasta el 27 de abril.