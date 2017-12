'El sentido de un final': Los delirios de la memoria

ANTONIO DOPAZO

Saca a la luz datos de una memoria que ha traicionado el pasado y que solo transcurridos muchos años revela una realidad que ha ejercido una influencia decisiva. Sobre este planteamiento se sustenta el enorme peso de una historia más que sugestiva que no es otra cosa que una visión personal de la novela de Julian Barnes ''. Ganadora del premio Booker en 2011, el texto ha sido adaptado al cine poren una labor que ha desatado la polémica por las considerables licencias que se ha tomado respecto al original.

Lo curioso es que el guión ha contado con el apoyo incondicional de Barnes, partidario de que la película tuviese una estructura diferente y específica que marcase las diferencias entre literatura y cine. La única pega es que a pesar de las bondades de la cinta, la dificultad de un proyecto como éste, que cuenta el protagonista y que está dividido en dos partes, motiva algunos ligeros desencuentros que no son, por suerte, irremediables. Dirigido con oficio y seguridad por el cineasta indio Ritesh Batra, que se dio a conocer en el plano internacional con su espléndida ópera prima, The Lunchbox, y con un Jim Broadbent magnífico que incorpora a Tony Webster en su etapa de madurez, el relato conecta de inmediato con el espectador y con su universo particular. Aunque se ha jubilado, sigue regentando un pequeño comercio y parece disfrutar de una soledad a la que le ha empujado su divorcio de Margaret, con la que estuvo casado y que le dio una hija que está a punto de dar a luz su primer hijo.

No es, por supuesto, un padre modélico y puede que tampoco vaya a ser un abuelo ideal, pero la experiencia que va a vivir demuestran que tiene sentido de la autocrítica y que no es ajeno a los estragos de un pasado que vuelve de forma inesperada para poner fin a una larga mentira.

El factor determinante de la trama surge cuando Tony se entera de que la madre de Verónica, que fue su novia en los años de la universidad y que le dejó para salir con su mejor amigo, le ha legado un testamento muy valioso que resultar ser su diario personal, en el que emerge del silencio una verdad que se ha mantenido oculta.