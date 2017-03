¿Por qué hay tan pocos mutantes en 'Logan'?

EP / Madrid

Logan, la película en la que, tras casi dos décadas interpretando al emblemático personaje de Marvel, apenas cuenta con la presencia de otros compañeros de los. Y aunque la principal razón para este vacío mutante encuentra su explicación en la propia trama de la película, el director y guionista James Mangold ha explicado estas ausencias.

Logan se desarrolla en el año 2029, un cercano futuro distópico en el que los mutantes han sido perseguidos y cazados, quedando al borde de la extinción. Mangold ha querido aclarar cuales han sido sus razones para no incluir muchos más mutantes y centrarse en el trío que forman Logan, Charles Xavier y X-23.

En una entrevista con CinemaBlend, el cineasta explica que en las dos horas que dura la película, incluir un gran número de héroes y mutanres conocidos significaría limitar la posibilidad de desarrollar los personajes centrales.

"Cuando estás haciendo una película de seis, siete mutantes o héroes y tienes 120 minutos, tienes que dividirlos por siete. Es decir, que cada mutante, contaría unos 8 minutos de pantalla para poder desarrollar su personaje", argumenta Mangold.

El director insiste en que "simplemente" se trata de una cuestión de matemáticas, cuando dividir 120 minutos de largometraje entre un reparto extenso de personajes.

"Así qué no se trata realmente de si los cineastas o el guión son buenos o malos. Se trata de tomar decisiones, al dividir mucho las raíces de un relato te quedas lejos de poder profundizar en el. Por mi parte yo quería escenas donde lo primordial no fuesen los efectos visuales, sino el poder de interpretación de los personajes", añadió Mangold.

Aunque seguramente muchos fans habrían disfrutado viendo a algunos de sus personajes favoritos de X-Men en la última aventura de Lobezno, la crítica ha elogiado el enfoque íntimo que da cierre a la historia del mutante con garras de adamantium.

Dirigida por James Mangold, responsable también de Lobezno Inmortal, Logan ya está disponible en cines. Un final oscuro y violento que todo apunta estará al fin a la altura del mutante más carismático que también contará con otro ilustre X-Men, el profesor Charles Xavier.

Junto a Jackman y Stewart, completan el reparto de Logan la joven Dafne Keen que encarna a Laura Kinney/X-23; Boyd Holbrook (Narcos) como el vilano Donald Pierce; Richard E. Grant (Juego de Tronos) que será el doctor Zander Rice; Stephen Merchant (Movie 43) que interpreta al mutante Caliban; Eriq La Salle (Urgencias) y Elizabeth Rodriguez (Orange is the New Black) que encarna a Gabriela.

La sinopsis oficial de la película es la siguiente: "En un futuro cercano, un cansado Logan cuida del Profesor X en un escondite en la frontera de México. Los intentos de Logan por esconderse del mundo y ocultar su legado terminan súbitamente con la aparición de una joven mutante perseguida por fuerzas oscuras".