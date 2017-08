Sharon Stone, 25 años después de 'Instinto Básico'

M.C.

Ya han pasado 25 años desde que la gran pantalla se deleitara con escenas como la de ''. Pocos son los que no conocen o recuerdan aquelque marcó una época y que catapultó a Sharon Stone a lo más alto de su carrera y de su caché más sensual. Porque fue a partir de aquí cuando la bella actriz se convirtió en todo un, algo que Stone aun mantiene más allá de la edad.

Fue entonces, la intérprete contaba con tan solo 34 años, cuando la tensión más sexual se añadió a una película policiaca en la que Michael Douglas era el objeto de las provocaciones. Así, el film, del holandés Paul Verhoeven, que este año está triunfando en los festivales y premios de todo el mundo con su última película 'Elle', aun mantiene su polémica rodeada de historias sobre la famosa toma. Y es que el tiempo no acaba con todo, incluída la bellea y porte de la propia Stone.

Mucho se ha especulado sobre lo que llevaba o no llevaba la actriz durante la grabación, y también sobre lo que se ve o no. En ocasiones la imaginación puede ser la perfecta aliada para generar el clima idóneo en una escena, y parece que el holandés consiguió esto a la perfección.

Tanto la actriz de películas como 'Desafío total' o 'Calles sangrientas', como el director coinciden en que la toma se rodó de un modo íntimo, solo estaban el director, Jan de Bont que ejercía de director de fotografía y la propia Stone. Según ella, Verhoeven le aseguró que debía quitarse las bragas para que no saliera el blanco del algodón en la imagen, pero que no se vería nada más allá de una sombra. Suerte que no se rodó en este siglo, ya que el HD puede hacer grandes maravillas.

Según el director, Sharon Stone consintió con un brillo malicioso en los ojos cuando le contó como se desarrollaría la escena, le regaló sus bragas antes de empezar a rodarla y la aprobó cuando la vio en el monitor, el problema vino al verla en pantalla grande. No obstante, Stone ha admitido en varias ocasiones que si hubiera sido la responsable de la película tampoco hubiera borrado la escena.

Aunque lo cierto es que no puede negar que su filmografía, con pocas notas discordantes rozando el cine de calidad, se apoya y basa en aquel encuentro entre la policía y ella, que protagonizaba a Catherine Tremmel, una sospechosa de asesinato que mantiene en estado de continua excitación a los detectives que la investigan, especialmente a Nick Curran, interpretado por Douglas. Todo un acierto que mantiene a Stone, pese a sus casi 60 años, en el 'top ten' de las actrices más atractivas. Te dejamos con la famosa escena: