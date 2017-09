Ocho películas que aumentarán tu inteligencia

M.G.

Hay muchas formas de. Puedes leer un libro. También puedes rodearte de personas cultas o incluso practicar hábitos recomendados por la neurociencia. Sin embargo, existen otras alternativas como lo es mirarque además de entretenerte, te dejarán lecciones y aprendizajes muy importantes para tu vida.

Puedes subestimar muchas veces los filmes animados, ¿pero sabías que son los que te enseñan que los límites viven en tu mente y no en la realidad? ¿Y qué me dices de las películas de conspiraciones, estafas y de genios de la historia mundial? Harán que te cuestiones cada cosa que hagas y cambiarán la manera en la que interpretas las circunstancias que te rodean. ¿Preparado para aumentar tu inteligencia con las siguientes ocho películas?

1. 'Focus'

Que no te engañen, las apariencias importan. La manera cómo te ves y la imagen que proyectas es fundamental a la hora de alcanzar tus objetivos. Si bien la película protagonizada por Will Smith y Margot Robbie es una película de estafadores, la manera cómo estos utilizan sus habilidades para dominar sus emociones deja lecciones importantes.

2. 'Del revés'

Si bien es una película infantil, la manera cómo se muestran las emociones y como éstas controlan nuestros comportamientos, te permite desarrollar rasgos de inteligencia emocional. Si logras dominarla, lograrás alcanzar el éxito.

3. 'El hombre que conocía el infinito'

Simplemente, cuando se tiene un don, un talento especial y único, estás en la obligación de luchar por ello, conseguir tu mejor versión y superar todos los obstáculos que surgen debido a que las otras personas no puedan comprenderte. Esta película protagonizada por Dev Patel, actor de '¿Quién quiere ser millonario?', habla de un genio de las matemáticas cuya perseverancia te dejará claro que la grandeza no es fácil, pero vale la pena luchar por ella.

4. 'Sin límites'

Si bien la droga de este thriller protagonizado por Bradley Cooper (NZT-48) no existe en la vida real, el mensaje de la película está muy claro. Solo usamos parte de nuestro cerebro debido a las rutinas y a mantenernos en función "piloto automático", por así decirlo, y lo que hay que hacer es salir de la zona de confort en la que vivimos y explorar nuevas partes de nuestra mente y vida.

5. 'Memento'

La película dirigida por Christopher Nolan cuenta la historia de Leonard, un hombre incapaz de almacenar nuevos recuerdos que busca al asesino de su esposa. El hombre no recuerda nada de lo que ha sucedido entre el ataque y el momento presente, solo recuerda los últimos par de minutos que ha vivido.

Es una película que está contada de forma inversa: empieza con la última escena de su investigación y acaba con el origen de la historia. De este modo, el espectador tiene tanta información como el propio Leonard y puede experimentar las mismas emociones que el protagonista. Jugar con este tipo de narrativas no lineales no solo ayudan a mejorar la memoria, también hace que la atención e imaginación trabajen ya que te obliga a sacar tus propias conclusiones.

6. 'El indomable Will Hunting'

No siempre acertamos con las decisiones que tomamos. Y eso es lo que le ocurre al protagonista de este filme: un joven de 20 años tiene un intelecto del nivel de un genio y, en vez de utilizar su cerebro para hacer algo productivo, opta por trabajar como conserje. Su pasado, el fracaso en sus relaciones interpersonales y su conformismo lo lleva a cometer grandes equivocaciones. El mensaje de esta película ganadora de dos Oscar está bastante claro: no solo es importante tu coeficiente intelectual, sino el uso que le das.

7. 'Descigrando Enigma'

En este filme conocemos la historia de Alan Turing, un matemático británico famoso por haber descifrado los códigos secretos nazis contenidos en la máquina Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que consigue 'El código Enigma' es impulsar al espectador a pensar a lo grande y que éste se interese por la tecnología.

8. 'Primer'

Es de las películas más difíciles de comprender de la historia del cine. Como 'Memento', este drama de ciencia-ficción tiene una estructura no lineal, pero mucho más rebuscada. Cuenta la historia de dos ingenieros que accidentalmente descubren un mecanismo dotado de poderes que les permite viajar en el tiempo. Esto implica que podrían cambiar el mundo, para bien o para mal, depende de las ambiciones de cada uno. Y tened en cuenta lo siguiente: el pasado de los personajes justificará los actos de cada uno.