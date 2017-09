'IT': Las 6 grandes diferencias entre la película y la novela de Stephen King

EP / Madrid

Stephen King es el escritor vivo que cuenta con más adaptaciones cinematográficas de sus novelas. Por ello cada vez que llega una de ellas, el público se acoge a una actitud recelosa. Puede ser una genialidad como ‘o un fracaso como ‘Los chicos del maíz’ o ‘La rebelión de las máquinas’, dirigida por el propio genio del terror.

La nueva revisión de ‘IT’, el clásico de King que ha llevado a la gran pantalla Andy Muschietti, se ha colado entre las mejores adaptaciones del prolijo autor por derecho propio. De hecho, llegó a recibir la bendición y el elogio del escritor, que en su día le negó a una incontestable obra maestra como ‘El Resplandor’ de Kubrick.

Hace tiempo que King dejó de preocuparse por las decisiones creativas llevadas a cabo en las adaptaciones de sus novelas. Aunque en este caso, el escritor aprobó todos y cada uno de los cambios introducidos por Muschietti, fanático confeso del autor.Repasamos 6 de las grandes diferencias entre la novela y la película:

1. El periodo temporal

La diferencia más obvia y reconocible entre la icónica novela de Stephen King y la cinta dirigida por Andy Muschietti es la ambientación en épocas marcadamente distintas: la obra literaria transcurre en la década de los años 50 (1958-58) durante los flashbacks de la infancia de sus protagonistas (y los años 80 cuando son adultos) y la película, sitúa al grupo de niños a finales de los años 80 y principios de los 90 con los New Kids on the Block en pleno auge. De esta forma, la segunda parte del filme podrá estar ambientado en pleno 2017 al tener en cuenta que IT vuelve a reaparecer cada 27 años.

2. La polémica orgía adolescente

Una de las escenas más controvertidas relatadas en la novela de King ocurre justo después de que los niños del Club de los Perdedores piensen que han derrotado a Pennywise. Tras el traumático incidente están muy afectados, por lo que Beverly se ofrece sexualmente a sus amigos como forma de "conectar niñez y madurez" en palabras del autor y volver a unir de nuevo al grupo. La película de Muschietti obvia este orgía pre-adolescente y pasa directamente a prsentar presenta el juramento de sangre que hacen los jóvenes protagonistas en las escenas finales del metraje.

3. La primera aparición de it y la muerte de georgie

La secuencia que comparten IT y Georgie es igual de aterradora y brutal en la novela y la película... pero en el libro el cadáver del malogrado niño acaba siendo encontrado mientras que en el filme no, lo que mantiene viva la esperanza de su hermano Bill hasta el final. Además, en la obra de King, Georgie está más sorprendido que asustado al ver por primera vez al payaso, que se presenta más amigable que en la cinta de Muschietti.

4. La banda de Henry Bowers

El personaje del odioso Henry Bowers y su banda, encargada de atormentar diariamente al Club de los Perdedores en la novela, no llega a tener tanta presencia en el filme... aunque sí estén presentes míticas escenas descritas en el libro como la batalla a pedradas en el río. Sin embargo, en la película no se profundiza sobre la terrible personalidad de asesino en serie que tenía Patrick Hockstetter en la novela... ni la muerte de Victor o Belch a manos de Pennywise.

5. Una línea temporal

Otro de los aspectos narrativos más característicos de la novela de King es el uso de dos líneas temporales para relatar la historia: la original y los recurrentes flashbacks que retroceden a la niñez del Club de los Perdedores. No obstante, Muschietti ha decidido centrar la primera parte de IT en la niñez de sus protagonistas, para de esta manera explayarse en ella... y alternar ambas líneas temporales en la segunda entrega.

6. Los monstruos

Sin duda, uno de los aspectos que mejor definen a Pennywise es su habilidad para transformarse en el miedo de cada uno de los niños: La Momia, El Hombre Lobo, el monstruo de La mujer del Lago... sin embargo, al estar producida por New Line Cinema, la película incluye guiños autoreferenciales a otras terroríficas criaturas como Pesadilla en Elm Street 5 (película que proyectan en uno de los cines de Derry). Además, sólo el aterrador leproso al que teme Eddie llega a dar el salto del libro a la película. Ni Stan ve niños ahogados, ni Mike un pájaro gigante... aunque la icónica y sangrienta escena del baño de Beverly es incluso mejorada.