Películas que pudieron acabar en tragedia

C.D Los rodajes de las películas de acción y aventuras no son un camino de rosas. Muchas veces surgen complicaciones que ponen en riesgo al equipo e incluso a los actores. Y la historia se complica si por medio hay animales salvajes. Estos son algunos de los rodajes más peligrosos que nos ha dejado el séptimo arte.

'El gran rugido'

Una de las frases más famosas del maestro Alfred Hitchcock fue aquella de no ruedes jamás con niños, animales y Charles Laughton porque te robarán la escena. Razón no le faltaba al sabio cineasta, cuya máxima no fue escuchada por los responsables de 'El gran rugido', entre ellos precisamente una las rubias favoritas de Hitchcock, Tippi Hedren.

Muchos consideran 'Roar', su título original, como la cinta más peligrosa jamás rodada. ¿El motivo? Se emplearon decenas de felinos (leones en su mayoría) no domesticados. La película es un angustioso ir y venir de animales que persiguen sin descanso a los protagonistas. Ante semejante locura no es de extrañar que 70 miembros del equipo acabaran heridos. El peor parado fue el director de fotografía, el holandés Jan de Bont, quien se llevó un bocado de un león que le dejó 220 puntos en la cabeza.

Tráiler de 'El gran rugido'. Vídeo: Youtube

'Tiburón'

Todo el mundo sabe que la icónica cinta de Steven Spielberg se rodó con un escualo mecánico gigante, pero también se utilizaron tiburones blancos reales en las escenas subacuáticas.

Durante el rodaje de una de estas escenas uno de los tiburones se enganchó en los cables de una jaula y se volvió loco para intentar soltarse. El especialista que iba a grabar la secuencia estaba a punto de saltar al agua para introducirse en la jaula cuando se produjo el incidente, por lo que se salvó por los pelos.

La escena de la jaula en 'Tiburón'. Vídeo: Youtube

'En busca del arca perdida'

Spielberg no tuvo bastante con lo ocurrido en 'Tiburón' y se empeñó de nuevo en rodar con animales peligrosos, en este caso serpientes. Un total de 7.000, entre ellas cobras, se emplearon en la escena en la que Indiana Jones baja al Pozo de las Almas. Una de las cobras lanzó su veneno contra Harrison Ford, pero se libró gracias al cristal que separaba al actor del reptil.

La escena de la cobra en el Pozo de las Almas. Vídeo: Youtube

'Everest'

La película se basa en la historia real de dos montañeros que se enfrentaron a una gran tormenta de nieve cuando trataban de alcanzar la cima del Everest.

El director Baltasar Kormákur rodó en escenarios reales en Nepal y cada día el equipo subía a la montaña. "Era peligroso. Subíamos al set, demasiado alto y demasiado rápido, y sufríamos el mal de altura", recuerda el actor Josh Brolin.

Tráiler de 'Everest'. Vídeo: Youtube

'El conquistador de Mongolia'

Al excéntrico multimillonario Howard Hughes se le ocurrió la idea de que John Wayne daba el pego como Genghis Khan y montó una película que fue un desastre épico.

La película se rodó en Utah, muy cerquita del Nevada Test Site (Emplazamiento de Pruebas de Nevada), donde el Gobierno de EEUU había realizado pruebas nucleares. Existen fotos de Wayne con un medidor de radioactividad, lo que evidencia que no confiaba mucho en la seguridad del lugar.

Se dio la circunstancia de que siete años después el director, Dick Powell, moría de cáncer, mientras que Pedro Armendáriz, uno de los actores, se suicidaba tras diagnosticársele un cáncer terminal. ¿Mera coincidencia?

Escena de 'El conquistador de Mongolia'. Vídeo: Youtube