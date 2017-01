Teresa Bonnín: "Ser vegetariano no es fácil pero proporciona beneficios para la salud"

G. Rodas. Palma

-Ser vegetariano no es más saludable que no serlo. Nuestra salud depende en un 80% de la alimentación. Lo importante es llevar una alimentación adecuada, sea cual sea nuestra opción dietética y un estilo de vida con hábitos saludables como el ejercicio físico, evitar el estrés y tóxicos como tabaco y alcohol. Las dietas vegetarianas bien planificadas, al igual que las dietas omnívoras como es la dieta mediterránea, pueden proporcionar beneficios para la salud, en la prevención y en el tratamiento de ciertas enfermedades. Aunque en España, falta mucha investigación, sobre todo estudios epidemiológicos que compare dieta vegetariana con otras opciones dietéticas.

-¿Ser vegetariano es una opción saludable, pero se trata de un ejercicio fácil?

-Ser vegetariano no es fácil, es una opción dietética que se toma de forma consciente, meditada y para toda la vida, saludable es, si se planifica correctamente. Hoy ser vegetariano y "comer en casa es más fácil", aunque va aumentado la oferta de restauración, los establecimientos empiezan a etiquetar los platos aptos en su carta e incluso ciudades como Barcelona fue declarada Vegan Friendly en el año 2013.

-¿En qué fallan las familias al planificar la dieta?

-Principalmente en la suplementación y en la combinación de proteínas vegetales. La industria alimentaria ha visto el filón en el aumento del consumo de alimentación vegana, y en muchos casos puede que esta, al ser procesada, sea menos saludable, no debemos "fiarnos" de que en un alimento empaquetado ponga "vegan" sea mejor que un alimento no procesado. De ahí la importancia de un asesoramiento profesional.

El mejor consejo a la hora de planificar un menú: Frutas, verduras y hortalizas como base de la dieta y sumar legumbres, semillas, frutos secos y cereales". En caso de duda lo mejor, si hay que suplementar y planificar menú es consultar con tu farmacéutico-nutricionista. La vitamina B12 se debería siempre suplementar.

-¿Qué pautas hay que seguir cuando uno se hace vegetariano?

-Lo principal, es solicitar un asesoramiento a un nutricionista. Se debe hacer una valoración corporal, historia clínica y dietética. De esta manera uno sabrá si lo hace correctamente, si hay falta de hierro, calcio, omega 3, Zinc, Yodo, y sobre todo si está tomando las suficientes proteínas vegetales y vitamina B12. Incluso en ovolactovegetarianos se debe suplementar con B12. En la infancia, embarazo, lactancia y deporte, y si se está tomando medicación (antiácidos, medicamentos tiroides, tamoxifeno, gastrectomizados o mala absorción) deben consultar con su nutricionista y/o farmacéutico.

-¿La creatividad está reñida con la cocina vegetariana?

-Todo lo contrario, el reino vegetal es rico en verduras, hortalizas, legumbres, cereales, semillas y algas, esta lleno de colores y sabores, los chefs lo saben, y respetando las técnicas culinarias que precisan los vegetales (remojo, cocción, germinado y tostado) obtienen proteínas más digeribles, platos más nutritivos y creativos.

-Conteste usted a su pregunta: Ser vegetariano, ¿dieta de moda o modo de vida?

-Es un modo de vida, una opción muy consciente y meditada e incluso una opción política, ya que optan por no consumir carne y pescado para reducir, aunque sea de manera moderada las emisiones de gases de efecto invernadero, y la explotación animal, es un estilo de vida diferente. Lo que ocurre hoy, es que ya no están mal vistos, y que incluso los no vegetarianos los apoyan. La moda hoy sería ser flexivegetariano. Reducir el consumo de productos cárnicos, sobre todo los procesados, aumentar el consumo de frutas y verduras más de 400 g al día, tomar pescado azul, huevos biológicos y reducir el consumo de lácteos y aumentar el consumo de legumbres, una opción dietética que ya tiene estudios epidemiológicos en la prevención y tratamiento de enfermedades.

-¿Cómo cubre un vegetariano el aporte de proteínas que le da la carne o el pescado?

-Las proteínas se valoran por su digestibilidad, es decir la capacidad de nuestro organismo para aprovecharlas, las vegetales son menos digeribles porque hay que romper la pared celular de la planta y contienen anti nutrientes "fitatos y taninos" la fibra. Hay que utilizar técnicas como remojo, germinación y cocción para aumentar su digestibilidad (PDCAAS ( ProteinDigestibility-Corrected Amino Acid Score)

Siempre hay que tener en cuenta: Cantidad, Contenido en AA y digestibilidad.

Para completar proteínas vegetales vale el siguiente esquema:

– Cereales + legumbres, hortalizas

– Quínoa + otros cereales

– Legumbres + cereales, frutos secos, semillas

– Semillas + legumbres, hortalizas

– Frutas +legumbres, quínoa

– Hortalizas + cereales, semillas

- ¿A partir de qué edad uno se puede hacer vegetariano?

- Desde la infancia, después de lactancia materna, desde que el niño se inicia con la alimentación complementaria (beikost). En el manual práctico de nutrición pediátrica de la Asociación Española de Pediatría, ya hay un capítulo dedicado a dietas "no omnívoras" en la edad pediátrica, es la excepción de una publicación sobre este tema en nuestro país.