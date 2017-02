Las mejores vermuterías de Mallorca

Rocío García Souto | Palma

Pasó de ser una coronarse como una de las bebidas de moda con la que acompañar típicos aperitivos, o la más deliciosa cena.parece que ha conquistado el sitio que durante décadas le han negado y gana cada vez más adeptos que en lugar de restringir al mediodía su degustación eligen disfrutarlo en cualquier momento.

Este licor compuesto de vino, ajenjo y otras sustancias amargas y tónicas goza de varios 'santuarios' en la isla. Te proponemos algunas vermuterías para disfrutar en Mallorca.

Vermutería la Gloria. En pleno Molinar, con terraza en el Borne, se encuentra este establecimiento con una amplia carta de vermús entre los que te costará elegir. Para completar la experiencia, no pierdas la oportunidad de disfrutar de su comida: tapas contundentes elaboradas de conservas de primera calidad u otros productos de temporada, y deliciosos platos entre los que elegir. Reserva sitio para el postre que, tal como indica en su carta, depende 'del humor del chef'.

Set Cells. Cuando salgas de aquí no sabrás si estás más enamorado de su bebida o del local en sí. Se trata de una librería en Bunyola donde, a los pies de la Tramuntana, podrás disfrutar de una buena lectura, además de un rico vermú. Si no bebes alcohol no importa, pídete un Pep Lemon o uno de sus elaborados cafés. La belleza del entorno te obligará a repetir.

Bar Teades. Por 2,50 euros podrás disfrutar de un vermú y un excelente pincho en Consell. Un magnífico y dicharachero equipo detrás de la barra hará que tu experiencia sea perfecta.

Oh! Vermut. Está en Pollença, muy cerca de la Plaça Major. Además de varias marcas de vermú, podrás elegir entre una amplia variedad de exquisitas tapas. Si incomprensiblemente esto no acaba de convencerte, elige una noche en la que celebren concierto en el local para que la música en directo haga tu día redondo.

Joan Frau. Está en el mercado de Santa Catalina y en el bar más antiguo del lugar. Mentalízate para vivir una experiencia única en un ambiente que te hará dar un paso atrás en el tiempo o como mínimo, te obligará a echar el freno. No pierdas la oportunidad de disfrutar de las excelentes tapas mallorquinas a precios populares, para paladares gourmet.



La Rosa. Es una de las vermuterías más concurridas de Palma, quizás la más conocida. Te gustará su atmósfera, te seducirá su maravillosa cocina en la que están incluidas elaboraciones con numerosos productos del mar y conservas de alta calidad, y acabarán de conquistarte los distintos tipos de vermú, a 2,50 euros el del grifo.

Son todos los que están, pero no están todos los que son. ¿Conoces más vermuterías en Mallorca que deberían estar en esta lista?