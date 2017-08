Dónde ver las Perseidas en Mallorca

R.G.S

Uno de los fenómenos más esperados por los amantes de la astronomía son laso Lágrimas de San Lorenzo. Cada agosto, cientos de aficionados buscan la oscuridad para poder observar estos meteoros sin que la contaminación lumínica interfiera en su disfrute.

Este año la noche ideal para disfrutar de este fenómeno es la del 12 al 13 de agosto, con un punto de máxima actividad bien entrada la madrugada, a partir de las 2.30 horas, aunque según los expertos tanto las noches previas como las posteriores podrán observarse en el cielo numerosas estrellas fugaces.

Te recomendamos varias zonas para poder disfrutar de las Perseidas en Mallorca.

Castell de Bellver y las Cases de Galatzó. Por segundo año consecutivo, el Institut Mallorquí de Ciències de l'Espai (IMCE) invita a los asistentes no solo a observar esta lluvia de meteoros, sino también a vivir el fenómeno de las perseidas de una manera especial. Y lo hace proponiendo dos experiencias inolvidables desde lugares privilegiados. El día 11 será en el Castell de Bellver, y el día 12, en las Cases de Galatzó, en Calvià.

Desde un refugio de montaña. Si bien es cierto que esta opción debe planificarse con antelación, un refugio es una fantástica opción para huir de los núcleos urbanos, donde más contaminación lumínica hay, y observar las estrellas, disfrutando además de la calma y el silencio de la naturaleza. Otra ventaja es que cuando quieras ir a dormir no tendrás que emprender el camino de vuelta a casa.

Un playa. Observar perseidas mientras se escucha el sonido del mar también puede ser un fantástico plan. Para una mayor comodidad, recomendamos elegir un arenal y llevar una manta para tenderte, aunque si llevas una esterilla también puedes optar por zonas rocosas. Algunas playas que están lejos de núcleos urbanos son es Trenc, Punta de s'Amer, cala Petita, cala Torta, o el Coll Baix, entre otras.

Tramuntana. En la Serra hay decenas de espacios ideales, elevados y lejos de luz artificial, en los que ver estrellas fugaces será aún más mágico. Si prefieres decantarte por la montaña, puedes acudir a la zona de los embalses Gorg Blau o Cúber, en donde se suelen reunir asociaciones de astronomía. Si prefieres estar más cerca del mar, puedes acudir a Cala Tuent, a Torrent de Pareis o a Sa Foradada.

En barco. Si tienes algún tipo de embarcación que te permita alejarte de la costa, podrás disfrutar de las perseidas desde un lugar privilegiado,mecido por el mar, y sin ningún tipo de contaminación lumínica.

Consejos

Lo mas importente es elegir un lugar con poca contaminación lumínica aunque si no tienes forma de alejarte de un núcleo urbano no desesperes: no verás tantas estrellas pero, si no es demasiada la luz, sí que podrás disfrutar de algunos meteoros.

Si vas a estar varias horas mirando al cielo, agradecerás llevar algo de comer y de beber. No te olvides de incluir una bolsa para recoger toda tu basura y no dejar nada atrás.

Una linterna también podrá serte de gran ayuda para regresar, y algo de abrigo evitará que pases frío si la noche refresca.