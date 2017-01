Tomás Roncero la lía con el catalán

Redacción

Hay personas que no pueden pasar desapercibidas. Es el caso de, redactor jefe del Diario As. La última del tertuliano dede Mega estuvo relacionado con uno de sus idiomas fetiche, el. Tras escuchar unas declaraciones de, Roncero comentó lo siguiente: "Yo el catalán lo entiendo. No lo hablo, no lo parlo, pero lo entiendo perfectamente". No contento, también afirmó que dicho idioma "no deja de ser una derivación del castellano".

Tras escucharle, el presentador del espacio, Josep Pedrerol, no dudó en intervenir. "No, no, Roncero, no, no hagamos bromas de esto" le espetó Pedrerol. Pero Roncero estaba obcecado en su error. "Que sí, hombre, que sí, que te lo digo yo", le respondió mientras se mostraba con la convicción suficiente como para afirmar que "Parlament viene de Parlamento''.

Tratando de rebajar los ánimos, Pedrerol le explicó que "el catalán deriva del latín, no del castellano" y que no había que confundir. Fue uno de los momentos más comentados del programa en las redes sociales.