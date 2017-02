El chef Oliver la lía con un pastel de espaguetis a la carbonara

Si hace unos mesesindignó a España con una 'paella choricera', que no era "más que arroz con chorizo", según los valencianos, ahora el cocinero ha enfadado a Italia con un

El pasado viernes presentó que en su programa 'Friday Night Feast', del Channel 4, su última creación una tarta de espaguetis carbonara. Orgulloso de su receta presumía de ella en Twitter:

Look at that beauty !! Love carbonara? love cake? this is for you! total comfort food on #FridayNightFeast @Channel4 https://t.co/WoEGMM4wmJ pic.twitter.com/RHM3YbTGmw

Además, el afamado y polemico cocinero colgó su receta para que cualquier persona pueda hacerla:

Theres such a thing as carbonara CAKE i kid you not !! Such a treat for the weekend a little naughty on #FridayNightFeast @Channel4 now xxjo pic.twitter.com/rEBhEupXW9