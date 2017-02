Así fue el debut de Chenoa en 'Zapeando'

EP / Madrid

La cantante mallorquina Chenoa se ha incorporado a la plantilla decon el que, de momento, no va a coincidir. La también jurado de ‘Tu Cara Me Suena’ va a aparecer los lunes y el marido de Alaska lo hará los miércoles. Con estas nuevas incorporaciones, el programa plantea esta "defensa" ante la "ofensiva" del nuevo programa de Cuatro, ‘Dani&Flo’.

La llegada de la nueva colaboradora de ‘Zapeando’ ha sido al más puro estilo de la última Gala de los Oscars. El presentador del show, Frank Blanco, ha leído un tarjeta que contenía un sobre rojo en el que ponía: "La nueva colaboradora de ‘Zapeando’ es Susana Griso..." y enseguida ha rectificado, la persona que entra a formar parte de la plantilla del programa de la Sexta, "es Chenoa".

La ex de Bisbal y que actualmente se la relaciona con el humorista David Guapo, aunque ambos lo han desmentido, tendrá su sitio entre Ana Morgade y Ana Simón. La de Mollet, ya en el primer programa, ha mostrado su clara preferencia por Chenoa, a la que ha nombrado ya "su nueva mejor amiga", algo que no ha sentado del todo bien a la Morgade, que le ha cambiado el rostro. Todo dentro de los papeles y la dinámica que cada una tiene en el programa y en el que la Morgade lucha por ser la "best friend" de Ana Simón).

Chenoa ha presentado su primer momentazo, sobre la pasada gala de los Oscars y todos los colaboradores se han mostrado encantados con su presencia. El programa va a celebrar este martes el Carnaval con todos los colaboradores disfrazados.