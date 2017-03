Cristina Pedroche: "Me atacan diciéndome buscona"

Redacción

Este domingo 'El Objetivo' de La Sexta trató uno de los temas de más actualidad, ¿Qué es ser feminista?



Ana Pastor contó con personas del mundo de la cultura, de la justicia, del ejército, del deporte, la empresa o de los medios de comunicación para hablar sobre el papel y la situación la mujer en la sociedad actual.



Cristina Pedroche, fue una de las mujeres entrevistadas por 'El Objetivo', en el que explicaba los ataques que sufre todos los años tras dar las Campanadas. "Sale todo el machismo puro y duro y me atacan por mi forma de vestir. Me llaman p., buscona y me dicen que si me pasa algo me lo tengo merecido", explicaba la colaboradora de 'Zapeando' al programa, que también contó con la presencia de otras figuras destacadas como Uxue Barkos, la presidenta de Navarra o Inés Arrimadas, diputada de Ciudadanos.