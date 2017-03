Inot, el mallorquín de 'Tu cara no me suena todavía', canta para nuestros lectores

Soraya Moussaoui. Palma

El viernes pasado derrochó pura energía y fuerza sobre el escenario de. Días después, su rostro ya no pasa desapercibido., el nombre artístico del joven mallorquín de 33 años, se metió en la garganta de, el vocalista del mítico grupo AC/DC, con el tema

"Cantando con mi grupo Without String, propusimos probar con Tina Turner, y esa fue la guinda que comenzó todo. Ya desde pequeño me di cuenta de que tenía la capacidad de sentir, no sólo cantar, como los artistas", ha explicado Inot. El cantante escogió a la artista estadounidense para presentarse al casting presencial, pero él mismo desconoce cuántos artistas es capaz de imitar. "Seguro, seguro, unos 50, pero sé que más". Entre su repertorio, Michael Jackson, Tomeu Penya o Ana Torroja, como se puede corroborar en el vídeo que el artista ha grabado esta mañana para Diario de Mallorca.

Despertando de la nube tras su paso por el programa, espera que haya una repesca. Por ahora, no le faltan proyectos y está en contacto con los productores del programa que prepara TVE 'Fanstastic Duo'.