Cecilia Mestres, una mallorquina en 'La Voz'

Andrea San Martín. Palma

en el primer programa de la quinta edición del concurso musical de Telecinco haciendo pleno en los cuatro 'coaches', que se giraron tras escucharla."Si él se giraba, lo tenía claro", afirmó.

Cecilia nació en Vilafranca del Penedès (Barcelona) y con tres años ya mostraba su interés por dedicarse al canto, y ahora, con veinticinco años se ha presentado a 'La Voz' y ha encandilado a los cuatro músicos que se giraron cuando interpretó la canción 'All about that bass' de Megan Trainor.

El primer miembro del jurado en girarse fue Juanes, quien afirmó: "Cecilia cantas con una voz de fuego". El cantante Pablo López fue el segundo en pulsar el botón seguido, al mismo tiempo, por Malú y Manuel Carrasco. Entres los cuatro 'coaches' la cantante de blues eligió a Juanes por ser un "cantante internacional" y con un "gran bagaje en el mundo del rock".

Estudió Audiovisuales en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y en Glyndwr University, sin dejar de lado su pasión por la música, que desde su infancia adquiría conocimientos de lenguaje musical, canto y piano en diferentes escuelas de Cataluña y en Londres.

Un amigo suyo probó suerte durante un verano en Mallorca y al encontrar trabajo en la música, Cecilia, a mediados de 2015, se mudó a Palma para dedicarse al canto. Comenzó a tocar en la calle hasta que "a los dos meses ya me conocían y aparecía en la guía de conciertos en Mallorca", añadió. Trabajó con el guitarrista Gerónimo German tocando su estilo, el blues. No solo blues, sino también, rock and roll, jazz y swing son otros estilos de la concursante en el grupo de Juanes que escucharemos a lo largo de esta edición de 'La Voz' que acaba de comenzar.