Los 5 grandes fracasos televisivos del año

M. García

El porcentaje de fracasos televisivos se supera cada año. La competencia entre cadenas, la contraprogramación y las nuevas formas de ver televisión han llevado a que

Esto le está ocurriendo incluso a las cadenas que están en la cima del éxito en cuanto audiencia se refiere. En lo que va de año se ha visto que 'Gran Hermano Revolution' no funciona. Este programa, que cuenta a sus espaldas con muchas ediciones, está viendo cómo su audiencia se ha desplomado desde que Mercedes Milá ya no es la presentadora.

¿Y qué ocurre con TVE? Haga lo que haga la cadena pública española solo cosecha fracasos. El programa '¿Cómo lo ves?' o la serie 'Reinas' no lograron captar la atención de los televidentes, algo que parece que está logrando el mítico programa de entretenimiento 'Operación Triunfo', que cada semana gana terreno en el prime time del lunes.

A pocas semanas de que acabe el año, repasamos los cinco grandes fracasos televisivos de 2017.

'Gran Hermano Revolution' no ha sido para tanto

Desde que Jorge Javier Vázquez presenta 'Gran Hermano', el número de espectadores ya no es el mismo. La nueva edición del reality cosecha los peores datos de audiencia de la historia del programa, que ha pasado de los más de 3.000.000 de seguidores a un pobre millón y medio. Esto ha provocado que las emisiones de 'Gran Hermano' en otros programas de Telecinco hayan tenido que reducirse al mínimo y en horarios en los que menos estorbase.

Además, la nueva edición de Gran Hermano está siendo el blanco de muchas críticas. Cuando se anunció un presunto caso de violación dentro de la casa, muchos tacharon ese hecho como un montaje para mejorar el dato de audiencia. Ante la poca audiencia de esta edición, Mediaset ha decidido cancelar 'GHVip'.

'Top chef' ya no es tan "top"

Parece que la cuarta temporada de este concurso culinario no cuajó. Los fogones de Alberto Chicote se iban apagando a medida que avanzaba el programa. 'Top Chef' arrancó con un alegre 14,7%, pero las siguientes semanas anotó sus mínimos de edición: 11,9% y 11,2%, unos datos muy lejos de lo cosechado en anteriores temporadas. Se desconoce si habrá una quinta temporada de 'Top Chef', pero todo parece indicar que estamos ante el final de este formato.

'Tú sí que sí' es más bien "tú no que no"

Cristina Pedroche no es infalible. 'Tú sí que sí' tan solo duró ocho semanas en parrilla, despidiéndose con el tercer peor dato de la edición. Ni con cambio de día se salvó del fracaso esta copia barata del extinto 'Tú sí que vales' o del actual 'Got talent'. Con una media del 5,6% de cuota de pantalla, tan sólo pudo alcanzar el insulso 6,7% de audiencia más alta.

'¿Cómo lo ves?', muy mal

El regreso de Carlos Herrera a TVE ha sido otro fracaso de la televisión pública. El locutor de la Cadena COPE aterrizaba en el prime time del domingo de La 1 con el objetivo de enganchar a la audiencia con '¿Cómo lo ves?', un programa que buscaba la participación de la gente al requerir su opinión con una serie de preguntas de actualidad y un grupo de colaborares de diferente índole.

No obstante, el resultado no fue el esperado. Los problemas técnicos de la primera entrega, la banalidad de las cuestiones planteadas y las controvertidas intervenciones de Herrera y sus invitados no convencieron a los espectadores. El programa, que solo emitió seis entregas, no logró traspasar el 1.300.000 de audiencia.

'Reinas' que fracasaron

'Reinas' es otra mala decisión de TVE. La cadena aceptó la propuesta de José Luis Moreno de hacer un 'Juego de Tronos' a la española con la disputa entre María Estuardo de Escocia e Isabel I de Inglaterra. A simple vista podría haber funcionado, pero esta producción, que abarcaba más de lo que podía apretar, acabó siendo rechazada por la audiencia. Tan solo pudo acumular un 7,4% de audiencia.