Jorge Lorenzo se confiesa ante Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'

visitó la pasada noche la casa deen el programa 'Mi casa es la tuya', donde repasó su vida y su trayectoria como piloto de motociclismo. Uno de los momentos más emotivos fue cuando el mallorquín recordó la importante lesión que sufrió con solo 14 años.

Fue la temporada en la que debutaba en la categoría de 225 CC. "Una pieza de otro piloto estaba en medio de la pista. Pasé por encima, la rueda de atrás me resbaló y salí volando tres metros por encima de la moto. Me rompí la muñeca y una clavícula", comentó Lorenzo. Recordó que su padre le dijo entonces: "Hijo, vamos a dejar esta mierda. No vale la pena. Si hubiera dicho que lo dejaba, lo hubiéramos dejado".

El cinco veces campeón del mundo de motociclismo recordó también lo duros que fueron los comienzos. "Mi familia no tenía dinero para comprarme una moto", por lo que su padre le tuvo que construir una "por piezas". Tenía entonces solo tres años y ya con 10 se desplazó a Barcelona para abrirse un hueco en el mundo de las dos ruedas.

Lorenzo decidió volcarse al 100% en las motos y entonces decidió dejar los estudios. "En 3º de la ESO dejé de estudiar para centrarme en las motos", le confesó a Bertín.

El piloto de MotoGP también reveló que una de las decisiones más difíciles de su carrera fue cuando decidió dejar a su padre para irse con su manager. "Llevábamos muchos años juntos. Somos dos personas con mucho carácter y al final la relación se desgasta. Además mi ex mánager tenía problemas con mi padre. Tuve que elegir entre mi padre y mi mánager y me quedé con el segundo", relató.

Respecto a su carácter 'chulesco' en ocasiones en los medios de comunicación, respondió a Bertín que "intentas hacer una coraza de duro y sobre actúas. Respondes con chulería pero nunca me he sentido superior a los demás", aclaró.

Por otro lado, Lorenzo también reveló que pese a sus roces con Valentino Rossi, le admira y siempre intenta aprender de él.