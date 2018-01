TV3 pregunta a Arrimadas por qué Cs no cantó 'Els Segadors'

M.C.

Laes evidente. Inés Arrimadas acudió el pasado miércoles, tras la elección del presidente del Parlament de Cataluña, a la cadena autonómica TV3, concretamente ala dar sus impresiones sobre lo acontecido.

Entre diversos temas, en un momento de la entrevista, Bosch quiso comentar algunos de los momentos vividos en el Parlament durante el acto de votación del president de la Cámara. "¿Por qué los miembros de su partido no entonaron 'Els Segadors'?", preguntó a Arrimadas, que respondió con un simple "no sé si algunos de mis diputados cantaron o no...".

El presentador no quedó satisfecho con la respuesta, por lo que continuó con el tema. "No los hemos revisado a todos, pero creo que la mayoría no lo hacía", espetó. Fue entonces cuando al líder de Ciudadnos en cataluña mostró su sorpresa e indignación por la afirmación. "Nosotros respetamos el himno de Cataluña y el de España, el que sea, no como otros. Después, la libertad individual de expresar, cantar o no cantar... Me da un poco de repelús pensar que hay que controlar quién canta o no".

El presentador, entonces, quiso suavizar el momento aseguranco que solo era un asimple pregunta. Pero Arrimadas no pudo dejarlo pasar. "La verdad es que poner en la televisión pública a gente que revise quién canta y quien no, da un poco de miedo", remató.