Las peores actuaciones de 'Operación Triunfo 2017'

A lo largo de estos tres meses de concurso, los aspirantes de 'Operación Triunfo 2017' han dejado atrás losevidentes desajustes vocales y problemas de interpretación presentes en la Gala 0. A solo unos días de la final, hacemos un recorrido por las actuaciones más desafortunadas de los concursantes de esta edición:

'Reggaeton lento' (Cepeda y Juan Antonio)

Esta actuación de Cepeda y Juan Antonio provocó que Mónica Naranjo, jurado de la edición, saltara de su silla para imitar a los dos aspirantes en mitad del plató de 'Operación Triunfo'. La cantante pretendía representar la falta de sangre y escasez de movimientos que los dos habían demostrado sobre el escenario. A pesar de tratarse de uno de los temas de reggaetón más bailables de los últimos tiempos, Cepeda y Juan Antonio interpretaron el tema como si de una balada se tratara, sin apenas moverse y limitándose a dar pasos en diferentes direcciones.

'Don't Worry About a Thing' (Mimi y Ana Guerra)

En palabras de Mónica Naranjo, Mimi, natural de Madrid y criada en Granada, "desafinó como una almeja" en esta actuación junto a la canaria, Ana Guerra. Tampoco fue el mejor pase de esta última, que confesó haberse sentido nerviosa sobre el escenario y, tras ver el repaso de la gala, se mostró disgustada con su actuación: "Me temblaban las piernas y parecía que no sabía bailar", concluyó.

'Rise Like a Phoenix' (Agoney)

El canario tuvo problemas de salud durante toda la semana. Un edema en su garganta le complicó la actuación a Agoney, provocando que hiciera una de sus peores galas hasta ese momento en el concurso. Al cantar, podía apreciarse cómo tenía la voz prácticamente rota, motivo por el que decidió quitarse los audífonos, para no escucharse a sí mismo. Pese a sus problemas de garganta. Finalmente, el canario pudo acabar la canción y demostró un dominio del escenario que hicieron menos evidentes sus desajustes vocales.

'Cheap Thrills' (Aitana)

La semana en la que Aitana debía subirse al escenario con este temazo de Sia fue, sin duda, la peor para ella en los tres meses de concurso. La expulsión de Cepeda durante la última gala provocó la falta de concentración y los continuos llantos de la catalana. Pese a tratarse de un tema al más puro estilo Aitana, la triunfita más joven de la edición no consiguió meterse en la canción en ningún momento y esto fue lo que transmitió sobre el escenario.

'Que te quería' (Miriam)

A mitad de concurso, Miriam pasó por unas semanas complicadas, debido a que, en varias galas consecutivas, el jurado insistió en que no les transmitía nada. En esta época, tuvo que cantar 'Que te quería', de La Quinta Estación, tema con el que tampoco logró sobresalir y por el que volvió a recibir duras críticas. A partir de este momento, la gallega empezó a trabajar en controlar su excesivo vibrato, que, según Manu Guix, era su principal problema y el motivo por el que no lograba transmitir lo que deseaba

'Shake It Off' (grupal)

'Shake It Off', de la ídolo juvenil, Taylor Swift, ha sido una de las peores actuaciones grupales de esta edición. A excepción de unos pocos, los concursantes tuvieron problemas de afinación y de pronunciación. Manu Guix no dudó en resaltar la desacertada actuación en el repaso de la gala, desilusionado por ver que el grupo no fue capaz de seguir una tendencia de mejora.

Los concursantes llevaban unas semanas de canciones grupales muy destacables, como fue el caso de 'La revolución sexual' y 'A quién le importa'.