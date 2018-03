Los programas de televisión que hoy serían un escándalo

C.D La llegada de las privadas en los 90 revolucionó la televisión para bien o para mal. Espacios que quizás no tenían cabida en TVE fueron adoptados por las nuevas cadenas. Mucho ha cambiado desde entonces la televisión y contenidos que antes podían hasta pasar desapercibidos, ahora levantarían verdaderas ampollas. Aquí van algunos ejemplos.

'Las noches de tal y tal'

¿Se imaginan al presidente de un gran club de fútbol presentando dentro de un jacuzzi rodeado de chicas en bikini? Hoy sería impensable. Telecinco lo hizo en los tiempos de Silvio Berlusconi con el inefable Jesús Gil. 'Las noches de tal y tal' era un batiburrillo de humor, entrevistas y actuaciones musicales. Todo ello aderezado con la perorata del que fuera presidente del Atlético de Madrid.

Jesús Gil en 'Las noches de tal y tal'

'¡Ay, qué calor!'

Cuando Telecinco inició sus emisiones en 1990 era un desfile continuo de mujeres despampanantes en ocasiones ligeras de ropa. Para muestra las 'mama chicho' y las 'chicas chin-chin'. Estas últimas animaban las madrugadas de la cadena de Fuencarral en un esperpéntico concurso llamado '¡Ay, qué calor!'. Se trata de uno de los programas más machistas que se recuerdan: las chicas enseñaban sus pechos para mostrar una fruta o una estrella que daban puntos a los concursantes. Pero todavía había más: el concursante que no tenía suficientes puntos para jugar, podía comprar hasta 40.000 mediante un striptease.

'¡Ay, qué calor!' – Telecinco (1990)

'La edad de oro'

Cuando la música en directo tenía cabida en nuestras televisiones hubo uno que destacó por encima de todos. 'La edad de oro' se emitió entre 1983 y 1985 en TVE en plena movida madrileña. Por allí pasaron bandas que, de seguir existiendo, no serían jamás llamados a actuar en la TV actual en España. Así, pudimos ver a los Lords of the New Church de Stiv Bators, al entrañable Johnny Thunders, a Pedro Almodóvar y MCanamara, o a The Gun Club, la banda de ese genio incomprendido que fue Jeffrey Lee Pierce.

Actuación de Johnny Thunders en 'La edad de oro'

'Cuerda de presos'

En 1995, el periodista Jesús Quintero logró un permiso especial del entonces ministro de Interior y Justicia Juan Alberto Belloch para entrevistar a presos de distintas cárceles de la geografía española. El resultado fue 'Cuerda de presos' (Antena 3), donde pudimos ver las entrevistas que Quintero realizó a ilustres condenados como Rafi Escobedo o Francisco García Escalero, 'el mendigo asesino'.

Jesús Quintero entrevista al 'mendigo asesino'

'Viaje con nosotros'

En 1988, cuando Pilar Miró llevaba las riendas de TVE, Javier Gurruchaga presentó el programa más irreverente que se recuerda en el ente público. El momento más recordado fue la entrevista a un clon en miniatura del entonces presidente del Gobierno Felipe González. La parodia perpetrada por el malogrado actor Hervé Villechaize (terminó suicidándose unos años después), caracterizado como González, y el showman donostiarra, emulando a Victoria Prego, fue tan genial como hilarante.

Javier Gurruchaga en la parodia 'El bonsai del presidente'