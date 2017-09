La abuela que analiza 'Juego de Tronos' se hace viral

M.C.

Quien crea que ' Juego de Tronos ' es una historia para la juventud de hoy en día está equivocado. El drama medieval basado en las novelas deaglutina un sinfín de aficionados en el mundo de todas edades. Desde nietos hasta abuelos se sientan delante de la televisión cada temporada para sumergirse en las entramadas historias de 'Los 7 Reinos'.

Para cierto público como es el de más edad, 'Juego de Tronos' no tiene nada que envidiar a cabeceras más tradicionales. Su intrincada historia llena de batallas, muertes, amoríos, sexo y argucias cala, y mucho, en sus seguidores. Así, una abuela se ha hecho viral por su intenso y entregado análisis de la séptima temporada mientras veia el útimo capítulo.

(¡Cuidado! Spoilers)

Ha sido su nieta la que ha grabado sus comentarios en vídeo y los ha colgado en las redes sociales, provocando la simpatía de medio mundo. Porque la señora no se corta ni un pelo a la hora de dar sus opiniones al respecto de la trama que nos ha dejado con una Daenerys y un Jon nieve encamados, además de un dragón muerto que puede con todo.

El vídeo ya supera, por ejemplo, el millón de reproducciones en Facebook, y no es para menos. La mujer, de 83 años y que se llama Guadalupe, tiene perlas para todos tales como: "El Nieve se va a casar con la reina. Me imagino yo. Pero, por eso tiene dos huevos, ¿eh?". Además, aplaude cuando Theon Greyjoy resurge de sus cenizas y da cuatro mamporros a los reclutas de su tío y dice de Meñique que es el manipulador aquel "que vendió a Sansa al pirado aquel al que luego se lo comieron los perros".

Aunque lo más cómico del vídeo es cuando termina el capítulo y su nieta le comenta que no habrá más hasta 2019. "¡En dos años me he muerto yo! ¿Y ahora me muero yo con el intríngulis? ¿De verdad se ha acabao, hija?", dijo Guadalupe claramente indignada.