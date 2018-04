La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Víctor M. Conejo Micah P. Hinson: Estrella del folk rock

M icah P. Hinson va camino de quedarse a vivir en Mallorca. Este viernes ofrece su sexto concierto en la isla, con la que mantiene una relación intensa y placentera. No hay gira suya que no incluya algún escenario mallorquín. Si la última vez que actuó en territorio insular fue en Muro –en noviembre de 2017–, en esta ocasión lo hará en el Auditori d'Alcúdia, con su nuevo disco.

El cantautor estadounidense, nacido en Memphis (Tennessee) hace 37 años y residente en Abilene (Texas), se estrenó en Mallorca en 2005, de la mano de Fona (hoy Fonart), promotora que lo subió al Teatre de Lloseta. Luego llegarían las citas de Joan Carles I (en enero de 2007), Auditori de Porreres (2008), Teatre Principal de Palma (con Tachenko, en diciembre de 2010) y el ya citado concierto de Muro, el año pasado.

Hinson se enfrentará en Alcúdia a las canciones de The Holy Strangers, un disco que él mismo ha descrito como "una moderna ópera folk que recorre la vida de una familia, extendiéndose por todos los extraños y gloriosos lugares a los que te dirige la vida (...) vivimos con ellos, morimos con ellos". Un álbum que le llevó dos años de elaboración y que consta de catorce canciones, escrito y grabado en Denison (Texas) desde una perspectiva analógica, y que solo entró en la era digital al llegar al proceso de premasterización.

Enamorado de los Beach Boys, los Pixies, Love y el Blood on the Tracks de Bob Dylan, y a menudo comparado con Leonard Cohen –con las distancias obligadas–, Hinson es una de las voces más valoradas de la escena folk rock de Estados Unidos. Un estatus que se ha ganado a base de buenos discos y excelentes actuaciones, y siempre aplaudido por la crítica: "Lo nuevo de Hinson es un disco conceptual bañado en lágrimas que se distingue por la belleza auténticamente magnética de la música" (Uncut) o "tragedia y arrepentimiento, todo ello capturado por un sonido bellamente amenazante" (Mojo).

Ya con su estreno, en 2004, con Micah P. Hinson and the Gospel of Progress, irrumpió en la escena indie alcanzado el título de figura emergente de moda; con su segundo trabajo, Micah P. Hinson and the Opera Circuit, se colgó la etiqueda de icono de culto; luego llegó lo de artista consolidado, y finalmente fue nombrado estrella. Un artista que, surgido de la escena alternativa, se mueve con soltura en el mainstream, tras haber sobrevivido al lado más salvaje de la adolescencia, con estancias en prisión y relaciones complicadas con las drogas, el amor y la salud. Unas relaciones que salpican su cancionero, con unas letras que le han servido de terapia y que reflejan el dolor que tuvo que soportar para rehabilitarse y, con el tiempo, superar aquellas difíciles etapas.

Su aterrizaje en Alcúdia se enmarca en una gira por nuestro país que también incluye actuaciones en Córdoba, Granada, Azpeitia y Valencia. Conciertos en los que actúa en solitario, con el único acompañamiento de su guitarra.

En concierto

Fechas: hoy viernes 20 de abril

de 2018, a las 21 horas.

Lugar: Auditori d'Alcúdia.

Entradas: 12 euros anticipada;

15 en taquilla.

'I De Filippo': la gran ilusión del teatro

Produccions de Ferro está de estreno, con I De Filippo, un homenaje a la gran ilusión del teatro, un arte y un oficio que, como bien dice la compañía, "continúa existiendo insistentemente pese a la persecución, la desidia y el olvido que ha padecido en las diferentes etapas de la historia". Una nueva propuesta que lleva la firma en la dramaturgia de Catalina Florit y Toni Gomila, quienes han buceado en los textos de Eduardo de Filippo, actor, dramaturgo, director y empresario italiano. La obra está interpretada por Rafel Ramis y Joan Bibiloni, junto a los dos citados dramaturgos, y presenta en escena a unos cómicos ambulantes a la búsqueda de una Arcadia feliz, un teatro en el que poder reunir a actores y público como una gran familia. El estreno servirá para dar a conocer el Espai El Tub, un proyecto pedagógico del IES Joan Alcover que permitirá a los alumnos realizar prácticas de su asignatura con los contenidos del espectáculo.

Teatro

Fecha: días 20, 21 y 22 de abril.

Lugar: Espai El Tub.

Carrer Institut balear, 2. Palma.

Precio: 16 euros en taquilla;

14 anticipada.

Venta en www.deferro.org

Palma Dansa: biografías del cuerpo

'Illes dins un riu': Tomeu Penya revisitado

G rupos y solistas como Jansky, Donallop, María José Cardona (4 de Copes, Imaràntia), Roig!, Salvatge Cor, L'Équilibriste, Marga Rotger, Vers Endins, Ipops, Xanguito, Jorra i Gomorra, Roger Pistola y Leonmanso rinden tributo a Tomeu Penya con la revisión de uno de sus discos más aplaudidos, Illes dins un riu. Un álbum, ahora rebautizaco como Illes dins un Disc, que se presentó hace unos días en Xocolat y que ahora llega al Teatre Xesc Forteza, donde sonarán estas nuevas e imperecederas composiciones. Las canciones han adquirido una nueva dimensión, pasando de los sonidos y ritmos originales de su concepción (reggae, folk o rock) a ser piezas bajo el paraguas de la música electrónica funk, el ska-punk o el jazz-swing .El pasado mes de diciembre IB3 pidió el voto del público para escoger tanto la portada como el título del disco, mediante votación en línea.

Música

Fecha: martes 24 de abril,

a las 20.30 horas.

Lugar: Teatre Municipal Xesc Forteza. Gratuito.

'El lago de los cisnes' 'La bella durmiente': dos clásicos con el Ballet de Moscú

El Ballet de Moscú no suele defraudar, de ahí que repita año sí año también en el Auditòrium de Palma. En este ocasión el grupo que dirige desde 1989 Timur Fayziev, solista de las mejores compañías rusas desde su adolescencia, ha programado en Palma dos clásicos universales: El lago de los cisnes y La bella durmiente, una de las grandes partituras para ballet (junto con El Lago de los Cisnes y Cascanueces) compuestas por Tchaikovsky. Data de 1890 y corresponde por tanto a un romanticismo tardío. Pero lo que de edulcorado y decadente pueda tener ese romanticismo en el cuento de Perrault en el que se basa queda compensado con una música inspirada y luminosa.

Ballet

Fecha: el sábado 21 de abril, 'El lago de los cisnes', a las 21 horas; y el domingo 22, a las 18 horas la bella durmiente

Lugar: Auditòrium de Palma.

Precio: entre 20 y 39 euros.

Dropkick + Eek +otros: Sonidos Pecan Pie

E l tercer recopilatorio de la promotora Pecan Pie ya está disponible y se presenta en directo este viernes, con artistas invitados de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Valencia y Mallorca. Esta vez el reto consistía en grabar versiones de bandas que hoy en día están inactivas; que no tuvieron en su día el reconocimiento que se merecían; y que hayan formado parte del paisaje sonoro y emocional de Pecan Pie. Versiones muy especiales de grupos como Odd Years, Eamon McGrath, John Tirado, Salvatge Cor, Eek o Dropkick. Quien no haya escuchado nunca a Grand Drive o The Guthries o Blueberry Hill o The Weather Underground o cualquiera de los otros artistas versionados está de suerte, está a un paso de tener un día más feliz que antes de conocerlos. Muchas canciones y muchas pequeñas historias para descubrir en este tercer disco de Pecan Pie, editado esta vez por Espora Records y que, por cierto, toma su título de una canción del joven canadiense Eamon McGrath. Pecan Pie no cree en fronteras, por eso siembra y cultiva lazos entre músicos mallorquines, americanos, canadienses o británicos.

Palma. música.

Fecha: hoy viernes 20 de abril,

a partir de las 20.30 horas.

Lugar: en Casa Planas. Avinguda Sant Ferran.

Precio: 12 euros.

Es finde, hay que ir a...

Música

Viernes 20

A la nueva edición de las fiestacas Across the Moon, porque traen a DJs de la actual primera fila nacional que casi nadie trae, como el jugón de Legoteque, residente de las Crappy Tuesdays de la sala Apolo de Barcelona, y porque complementan la juergaca dos astronautas siderales locales.

Across the moon: Legoteque + Sideways + Antarctic. Sa Lluna (Born 14), 23-6 h.

Al concierto de Hard GZ, porque hacen rap hardcore con cintura, porque alcanza buenas cotas de furia pero también de emotividad.

Hard GZ + Anier + Erin + L-Stress. La Red 2 (Sala Lunita, Camí de Can Pastilla 39), 22 h., 13 €.

Al nuevo capítulo del ciclo Acords Íntims (de primavera), porque ofrecen figuras emergentes nacionales a menudo en formato individual y las más de las veces en modalidad emocionante, y porque la voz y las canciones de la barcelonesa Odina cumple con ambos parámetros.

Acords Íntims (de primavera): Odina. Novo Café Lisboa (Sant Magí 33), 22 h., 8 €, pinchos 21- 0h., afterparty con BN Mallorca DJ's 23:30-4 h.

A la nueva edición del Chandal Contest, porque pocas fiestas hay más despiporrantes que una en la que te ponen temazos populares desde funk y reggae a cumbia y hip hop, y porque hay que ir en chándal pues hay un concurso para elegir el Chándal Sagrado.

Chandal Contest vol. VI: Amoniako + DJ Wateq + Fuaka + Concurso de chándales. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), 23-5 h., 7 € c.c. / 10 € c.c. sin chándal.

¡tenemos tres invitaciones!

Envía un mail a teinvitamos@

diariodemallorca.es

con el asunto "Chandal"

Al arranque del festival Deià Cultural, porque empiezan ya los eventos que dinamizan la part forana, porque lo hacen en localizaciones de impresión, y porque en su inicio tienen a un extraordinario combo de hard bop.

6º Deià Cultural: Hard Bop Drivers. Hotel Belmond La Residencia (Son Canals s/n, Deià), 20 h., reservas en 971 639 011.

A ver Abba Dancing Queen, porque es un espectáculo tributo a la inmortal banda sueca ejecutado por un elenco que interpreta voces y música en directo habiendo realizado más de 2.000 conciertos por toda Europa.

Abba Dancing Queen. Auditòrium (Passeig marítim 18), 21 h., 29 €.

Al sarao No has ido a Gomila sino€, porque recordará una época mítica en farra y oferta cultural/musical de los 80 y 90, y porque será en un espacio de aquellos tiempos recuperado recientemente.

No has ido a Gomila sino€: J González DJ + DJ Balmes girando Gracia + David Tur DJ. Populart Mediterráneo (Plaça Mediterráneo 4, complejo Bulevar Mediterráneo), a partir de las 22:30 h.

Al concierto por la República Popular y Federal, porque ocio y pensamiento funcionan maravillosamente unidos, porque diversión y reflexión se refuerzan mutuamente si van de la mano, y porque el menú de rap, punk y hardcore es sustancioso.

Concert per la República Popular i Federal: Astucia + La Sekta Crew + Lobo + Dax Truffaut + Pau Yung (VAL) + The Goodness + Guadaña + Sin destino + Vitrum + Dimonis Factoria de So + Sopar popular. Factoria de So (polígono Son Llaüt, Santa Maria), 19-3 h., 6 € + 1 kg. de comida no perecedera.

A la sesión del colectivo Elephank en el Garito, porque navegan con propiedad entre house, nu-disco, tech, minimal, acid y hasta techno, y porque será en una de las mecas históricas de las electrónica.

Elephank: Animmik + J.A.M.C. + iLife. Garito café (Dársena de can Barbarà s/n), 20-4 h.

Al concierto de Amistades Peligrosas, porque la nostalgia puede embellecer y endulzar no solo el recuerdo sino también el oído, y porque presentan disco.

Amistades Peligrosas: presentación de Pacto de sal. La Movida (Albó s/n, local 1, C.C. Centro Parc, Son Rapinya), 22 h., 18 €.

Al festival antiPascua, porque no importa que ya hayan pasado semanas si la cuestión es ciscarse en costumbres arcaicas, porque la ración de punk, hardcore y punkrock local es de impresión, y porque habrá presentación del nuevo número del fanzine Niu de rates.

Concert punk anti Pasco: Orden Mundial + Rotax + The Goodness + Presentación del fanzine Niu de rates nº 5. Sabotage (Plaça del vapor s/n), 22-0 h., 7 € con fanzine.

Sábado 21

A la nueva edición de los saraos Bloque, porque ofrecen una amplia nómina de electrónica contemporánea chichosa y arte de vanguardia con enjundia, y porque será en el cada vez más carismático espacio de Casa Planas.

Bloque: China Connection. Grupo Yeah + Xordizz + Karakoram + Yoyo-Lee + Videokills (VJ). Expo: Alexandre Coll + Eva Nadal + Jelen Westfield + Fàtima de Juan + Lu de Lucas + Mandy Moon + Madamza la Malice + Emea + Chinapati + Dëcoly Tron + Nico Sales + Jng + L de Lu + M. Bravo + Detergente Gral. + Grácia de Juan + Mujer Pendular + Lux Cruda + Patricia Fort + Sandra Christiansen + Autor desconocido + Fabio Córcoles + Alelí Mirelman. Casa Planas (Avinguda Sant Ferran 21), 19-23:30 h., 4 €.

A la nueva edición de las Verbenas Indoor de Es Gremi, porque si hay un sarao de descerraje lúdico sin prejuicios y multigénero populachero son estos.

Verbena Indoor 2.0. Sala Patxanga: La Loca-Motora + Vandeshow + Paco Colombás. Sala Hits: Hits Operación Triunfo + Hits Actuals + Santi Vega. Sala Bar: Sopar a la fresca + Rock&Rumba catalana + Kiss'n'Love Rock + DJ Turbi + Foodtrucks. Es Gremi (Porgadors 16, polígono Son Castelló), 21-6 h., anticipada 9 € c.c. o litro de cerveza.

A celebrar el Record Store Day, porque pocos fetichismos hay más veniales que el del plástico sonoro, y porque habrá vermuts, música en directo y descuentos.

Record Store Day: Vermut con La secta revolucionaria voladora de Leónidas Kristoff (11:30-15 h.) + Dropkick + Trance (16:30-19:30 h.). Mais Vinilo (Passatge particular Antoni Torrandell 2, local 14).

A la Fireta del Disc en el mercado de Sencelles, porque es una iniciativa para celebrar el Record Store Day, y porque se vivirá el lujazo de poder presenciar la presentación del primer disco del trío femenino Sweet Poo Smell.

Fireta del Disc al mercat de Sencelles + Presentación del primer LP de Sweet Poo Smell. Plaça de la vila de Sencelles, 9-14 h.

A la fiesta por el cuarto aniversario del club de swing Tandem, porque habrá actuaciones de las diversas disciplinas que imparten, vestuario de la época adecuado para ello, concursos, picoteo y ambiente bailongo en general.

4º aniversario Tandem Club de Swing. Arxiduc Lluís Salvador 122, 21:30-2 h.

Al concierto de Roger Pistola, porque es una figura más que estimable de pop y rock autoral, porque hay voluntad de estilo y logros evidentes en músicas y textos, y porque presenta disco.

Roger Pistola: presentación de Adesiara. Teatre de Manacor (Avinguda del parc s/n), 19 h., 7 €.

Al nuevo sarao en el Local21, porque los días 21 de cada mes ofrece despiporre bailón en un espacio urbano con gancho y la posibilidad de cenar en las torradoras que habilita para tal efecto, y porque anuncia la presencia de orquesta sorpresa.

Sarao #8: Orquesta sorpresa + Amoniako + DJ Aparicio. Local21 (Fornaris 39), 21-2 h.

A la Discoparty en Sa Fonda, porque habrá temazos ultrabailongos en uno de los locales más imbatiblemente encantadores de la isla.

Discoparty: Jesucristo + IAAM + J Barrasus. Sa Fonda (Arxiduc Lluís Salvador 5, Deià), 18-23 h.

Al concierto de Saxophobia Funk Project y Cécile and The Major Tones, porque va a ser un centrifugado imparable de funk, r&b y rock&roll.

Saxophobia Funk Project + Cécile and The Major Tones. Factoria de So (Polígono Son Llaüt, Santa Maria), 23-2 h.

Al Kaelum, porque arrancan la tarde con el apabullante Tardeo, porque lo peta y lo sabes, porque las colas son perennes toda la tarde, porque habrá estreno lustroso en la DJ invitada, porque ofrecen populismo democrático con chicha mejor que casi nadie, y porque el fiestote continuará durante la noche en sus dos salas bajo las mismas premisas.

Tardeo (16:30-22 h.): L'Enfant Terrible (invitado) + Oliveros (residente). Noche (0-5 h.): Kaelum DJs en sala principal + Conejomanso en sala PopNorama. Kaelum Club (Avinguda Argentina 3).

A la nueva edición de las fiestas LoliPop, porque son un sarao divertidísimo para todos los públicos sea uno gay o no, porque se trabajan sus fiestas y su ambiente con un concepto clásico de ocio que funciona, y porque en esta ocasión hay invitados especiales.

LoliPop: Especial Feria de abril con Las Juanettes + Tito Deluxe + Chico Malo. La Demence (Sala Luna, Plaça del vapor s/n), 0-6 h., gratis hasta la 1:30 h., después 15 € c.c.

A bailarlo con Silicone Soul, porque son un dúo escocés de tech-house puntero en su género, y porque es en la sala Social Club, de impacto estético bastante insuperable.

Silicone Soul + Carlos Simón +David Cop + Javi Cannus + Khaddy Samateh. Social Boutique Club (Passeig marítim 33), 23-6 h.,

A la fiesta local del festival de tecno Aquasella, porque es una de las citas del género más consolidadas a nivel europeo, y porque refuerzan la cita local con nombres de buena dimensión.

Aquasella on the road: Gonçalo + Richi Risco + Manu Sánchez + Rosana Nun + Javitoh + Javi Bosch + David Calvo + DJMore. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), 22-5 h., anticipada 12 € c.c.

A la nueva edición de las Rex Party en el Subzhero, porque eso significa poder de convocatoria, porque es electrónica democrática a pistón con intención quemasuelas, y porque traen invitados desde Madrid.

Rex Party: Sparrow & Barbossa (MAD) + Ralfus & Nacho Almagro. Subzhero Disco Club (Joan Miró 322), 23-6 h., gratis hasta las 0 h., 10 € hasta la 1 h.

A bailarla con Guri y Valerio en el Miama, porque son un visitante ilustre de la casa, un residente y uno de los clubs de playa, restaurante y coctelería con más ganada personalidad del norte de la isla.

Guri + Valerio Latina. Miama Beach Club (Avinguda del mar 8C, Playa de Muro), 23- 5 h.

A la nueva convocatoria de las Wake Up Dance, porque consisten en arrancar en día con una fiesta en la que el alcohol no es necesario y sí desfogarse bailando, porque lo que fomentan es dejarse llevar incluso espiritualmente y tanto que para hablar hay que salir fuera del recinto.

Wake Up Dance. Sábado en Sala Sa Tanca (Arxiduc Lluís Salvador 12A, Deià), 11:30-15:30 h., 10 €.

¡Más música!

A la nueva edición del Vermut & SwingTime, porque habrá comida, bebida y swing en directo para una digestión completa de estómagos y pies y caderas.

Vermut & SwingTime con Monkey Doo. Domingo en el Mercat 1930 (Passeig marítim 33), 12:15-14 h.

Al Bypass, porque es una nueva propuesta de Es Puput Cultural que propone una ruta de conciertos por espacios no convencionales.

Es Puput Cultural presenta: Bypass, cultura pas a pas. Pep Garau Trio (17:45 h.) + ORA (18:45 h.) + Jack Alzheimer (19:45 h.). Domingo, salida 17 h. desde Sa Font de Santa Margalida (Felanitx), 6 €, reservas en espuputcultural@gmail.com.

A la nueva edición de Vinilate, porque es un encuentro con el jazz y los vinilos como leitmotiv, y porque en el encantador espacio de L'Antiquari.

Vinilate. Club de vinilos. Todos los miércoles en L'Antiquari (Arabí 5), 20-23 h.

Al nuevo episodio del ciclo The Jazz & Wine Club, porque probablemente es el mejor ciclo de jazz de la isla, porque apuesta por músicos locales de nivel entre alto e impresionante.

The Jazz & Wine Club: MAF Organ Trio. Todos los jueves en Novo Café Lisboa (Sant Magí 33), 22 h., 8 € con chato de vino o caña, reservas en novocafelisboa@gmail.com.

Escena

Al nuevo capítulo del Fesjajá, porque es un excelente festival de humor que cada año trae a primeras espadas de alcance nacional, porque en esta ocasión organizan un miniciclo complementario localizado en Calvià, y porque el sábado tienen buenas figuras televisivas.

Festival del humor Fesjajá Calvià: David Fernández y Juanra Bonet: Dos. Sábado en el Auditori de Peguera (Dels pins 17), 21 h., 18 €.

Comer y beber

A la cata de vinos naturales en Biokalma, porque se les supone una selección de vinos ecológicos con criterio indiscutible dada la fiabilidad del local, sus productos y sus iniciativas.

Cata de vino naturales. Biokalma (Plaça de la quartera 9), 18:30-20 h., 15 €, reservas en 871 70 77 83.

A la nueva edición de la Fira del vi de Pollença, porque es una de las citas del año para los degustadores sibarísticos y también para el público en general, y porque serán 39 bodegas ofreciendo su producto.

XV Fira del vi de Pollença, sábado (10-20:30 h.) y domingo 10-14 h.) en el claustro de Sant Domingo (Guillem Cifre de Colonya s/n, Pollença).

A los domingos de brunch en el jardín de Rosetó, porque ofrece ambición y hasta altura gastronómica en un entorno con indudable encanto.

Domingos de brunch en el jardín. Todos los domingos en Rosetó Restaurant (Rosa 3B), 12-17 h., 40 €.

Al Sunday Funday Brunch del Syndeo, porque ofrece producto fresco y platos inspirados en la cocina peruana y japonesa, y porque remata la tarde con funk, soul y disco.

Sunday Funday Brunch. Todos los domingos en Syndeo Restaurant & Lounge (Camilo José Cela 5, hotel Meliá Innside Palma Bosque), 12:30-17:30 h., 25 €.

Al aniversario de La Cuadra del Maño, porque es uno de los bares más carismáticos de la ciudad y hasta del lado izquierdo del universo, y porque sus carnes a la brasa lo tienen.

Tercer aniversario de La Cuadra del Maño (Miracle 8). Lunes a partir de las 19 h.

Es variat

A la proyección del documental Lluitadores de Maria Khan, porque es la visión de una realizadora curiosa, comprometida y exigente sobre las lesbianas que vivieron el franquismo.

Maria Khan: Lluitadores (en el marco de la Semana de las visibilidades lésbicas). Viernes en el casal de les dones (Foners 38), 18:30 h.

A la conferencia Aurora Picornell, la seva veu, la seva paraula, porque la impartirá la coautora de Aurora Picornell. Escrits 1930-1936 i altres veus a Mallorca en defensa de les treballadores, y porque todo el tiempo dedicado en Picornell es tiempo bien invertido.

Magdalena Jaume: conferencia Aurora Picornell, la seva veu, la seva paraula. Viernes en el local de Arran Palma (Eivissa 10), 19:30 h.

Al nuevo capítulo del ciclo de cine Dona i conflicte social, porque durante tres semanas ofrecerá piezas audiovisuales de las que rebuscan en la actualidad para exponer realidades tan lacerantes como a menudo minimizadas o incluso ignoradas.

Cicle de cinema Dona i conflicte social: Abracadabra, de Pablo Berger. Viernes en CNT-AIT Palma (Joan Alcover 54), 20 h.

A la convocatoria de abril del slam de poesía Mes a mès, porque son diez poetas, tres minutos y un vencedor que elige el público, y porque suele hallarse entre ingenio y genio.

Slam Mallorca Mes a mès, edición abril. Viernes en Café A tres bandas (Plaça Barcelona 20 bajos), 20:30-23:30 h., 3 € c.c.

A celebrar Sant Jordi en Santa Pagesa, porque uno de los barrios más dinámicos de la ciudad se adelanta a la celebración oficial del lunes y ofrece un completo cartel de mercadillos, actividades para todas las edades y música.

Sant Jordi a Santa Pagesa. Mercadillo de segunda mano con libros, ropa, decoración, etc., taller infantil de crespells, encuentros de swing, DJs€ Sábado en plaça Santa Pagesa, 10-20 h.

Al Vermut Gálvez, porque se podrá disfrutar para quien no lo haya hecho aún de la exposición de la fundamental Ironna Von Dask y al mismo tiempo de los temazos heterodoxos de Nano Hunydory, además del beber y el comer.

Vermut Gálvez con Ironna y Nano. Sábado en Los Oficios Terrestres (Joan Miró 62), 12-16 h.

A la fiesta de presentación de la Associació de Professionals de Circ de Balears, porque con la excusa habrá demostraciones y espectáculos circenses y fiesta en general.

Festa presentación de la Associació de Professionals de Circ de Balears (APCIB). Sábado en Circ Bover (Son Sabater 36, Sineu), a partir de las 17 h., 5 €.

A la segunda jornada de difusión organizada por Indague, la Asociación Española de Investigadores y Difusores de Graffiti y Arte Urbano, porque reúne a destacados investigadores, artistas y gestores en dos mesas redondas temáticas.

II jornada Indague. Mesa I: Sobre la responsabilidad de documentar y exhibir proyectos que se realizan en el espacio público (12:15 h.). Mesa II: Pasear, mirar y transformar: sobre la mediación del grafiti y el arte urbano. Sábado en el Casal Solleric (Passeig del Born 27).

A la ruta literaria Mai no et deturis, porque es uno de los actos de divulgación diseñado para celebrar el 25 aniversario de la muerte de Josep Maria Llompart.

Ruta literaria Mai no et deturis. Recorregut urbà pels indrets llompartians de Palma. Guiado por Pilar Arnau y Carlota Oliva. Salida sábado desde Plaça de la Porta del Camp, 10:30-13 h., inscripciones en info@mallorcaliteraria.cat.

A celebrar el día de Sant Jordi, porque el consumismo de libros y de cultura es prácticamente el único que es venial.

Sant Jordi. Lunes en varias localizaciomnes, programa completo en el Facebook del Gremi de Llibreters de Mallorca.

A la muestra Films 2000-2018 de Bernardí Roig, porque es uno de los hitos de la temporada, porque la personalidad artística del mallorquín es tan poderosa que su primera individual en varios años se convierte en una efeméride.

Bernardí Roig: Films 2000-2018. Es Baluard (Plaça de la Porta de Santa Catalina 10), hasta el 2 de septiembre.

A la exposición Amadeo ArtShow de Amadeo Orellana, porque su talento para el collage y la revisión contemporánea de iconos y significados tiene bastante poco parangón y muchísimo talento.

Amadeo Orellana: Amadeo ArtShow. MA Arte Contemporáneo (Temple 11B), hasta el 5 de mayo.