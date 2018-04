La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Víctor M. Conejo Anegats: Reconquista de los escenarios

Anegats compartió durante años con Antònia Font el cetro de las fiestas estivales. No había ayuntamiento que no les quisiera para sus verbenas, en las que el público enloquecía y no dejaba de bailar. Hasta que ambos grupos, dos de los más queridos por los mallorquines, se disolvieron. La casualidad ha querido que ambas formaciones hayan anunciado su regreso casi al mismo tiempo en este 2018. Si la banda liderada por Joan Miquel Oliver se reencontrará con sus fans en junio, en un macrofestival dedicado a la defensa de la libertad de expresión, los de Son Servera lo harán el próximo lunes y martes, en el Teatre de Lloseta.

Después de un descanso vital que se ha prolongado durante cuatro años, el rock de Anegats volverá a los escenarios a partir del lunes, para no bajarse de los mismos. Nada de conciertos puntuales, en su caso. La intención es entrar a grabar nuevo disco en octubre. Un álbum esperado con ilusión por su parroquia, muy numerosa, como demuestra el hecho de que Anegats sea el grupo mallorquín con más escuchas en Spotify. Este trabajo será el octavo en una discografía que incluye títulos como Illenc (2004), Mons Diferents (2005), Caminar entre Gegants (2007), Paraules (2009), Prova i Error (2011), Brou (Blau-discmedi 2013), El Fil d'Ariadna CD+DVD (Blau-discmedi 2014) y el documental Filant Somnis.

Influenciados por bandas como los Sopa de Cabra y El Último de la Fila, y también de otras bandas internacionales de peso –"en los 90 flipábamos con U2 y Nirvana", confiesan–, Anegats reconoce que durante su camino ha conectado con mucha gente: "Nos dicen que nuestra música forma parte de la banda sonora de sus vidas, normales y cotidianas, como la nuestra. Encima nos lo agradecen. Es un privilegio".

"Alguien nos dijo que escuchar nuestra música es como entrar en casa. Volvemos a casa, juntos, tocamos el cielo", han escrito en su página web oficial.

Su regreso ha sido fortuito. "Todo surgió por un festival que al final no se ha celebrado pero fue la semilla para volver a entusiasmarnos", rememora José Juan Umbert, integrante de un grupo que completan Pep Álvarez, Paco González, Robin Alba, Ángel Rios y Esteve Huguet. "Durante este tiempo muchos seguidores nos han pedido que nos volviésemos a juntar". Paco González ha sido el alma mater de este regreso. "Dejamos de tocar por necesidades vitales, necesitábamos un descanso para ver las cosas en perspectiva. Estos años nos han servido para entender lo que teníamos y para ver qué significaba el grupo en nuestras vidas. Ahora tenemos un poco más de tiempo y hay que confesar que no hizo falta insistir mucho para convencerlos", admite González. "Cuando nos separamos, dejamos claro que era un descanso. Nos sentimos legitimados para regresar y los 40 es una buena edad para el rock and roll", admiten. "Siempre hemos tenido presente el vacío que dejamos", asegura Álvarez.

En concierto

Fechas: Días 30 de abril a las 22 h y 1 de mayo a las 18 h

Lugar: Teatre de Lloseta.

Entradas: 16,50 euros.

'Prefiero que seamos amigos'

Lolita Flores y Luis Mottola son los protagonistas de Prefiero que seamos amigos, una comedia en la que reinan las frustraciones y las palabras están llenas de sentimientos no comprendidos, con insinuaciones y mensajes sutiles no captados. La obra, con texto de Laurent Ruquier y dirección de Tamzin Townsend, se fundamenta en la frase que da título al espectáculo, una sentencia terrible que la mayoría hemos escuchado alguna vez y que condena cualquier expectativa hacia la persona amada, que destruye la ilusión de ser objeto de deseo, de pasión, de formar una pareja.

"En esta entrañable comedia francesa –explica Townsend– vemos a dos amigos, tan cercanos y tan cómodos en la compañía del otro, que cuando uno quiere cambiar las reglas de la amistad, el otro está totalmente cegado y es incapaz de ver más allá. Aquí está servida la comedia. Uno busca algo más pasional que el sofá, la peli y una pizza en compañía de su amigo charlando e intercambiando historias de conquistas".

La obra, comedia de aroma fresco y ágil, llevará al espectador a un viaje divertido con giros inesperados, conversaciones salpicadas por la ironía y frustraciones y deseo sexual no correspondido. En definitiva, una noche repleta de flores, deseos, carcajadas y sonrisas.

Teatro

Fecha: días 28 y 29 de abril,

a partir de las 20 h y a las 18 h respectivamente.

Lugar: Auditorium de Palma.

Passeig Marítim.

Precio: general 28 euros.

'La Celestina'

Vuelve Bambalina, la compañía que ya recibió los aplausos del público mallorquín por sus puestas en escena de Cyrano de Bergerac o el Quijote. La compañía que dirige Jaume Policarpo se ha marcado como propósito principal "proporcionar al público la oportunidad de penetrar en las entrañas de esta obra prodigiosa desde la vivencia y el sentimiento, superando la distancia intelectual que emana de la lectura de la obra".

Confiesa el director que es necesaria una buena dosis de riesgo para aventurarse con La Celestina de Fernando de Rojas; por su inmensidad literaria, por su relevancia histórica, por su complejidad y riqueza lingüística y, especialmente, por el sublime trazo humanístico con el que el autor dibuja sus personajes.

"Me he tenido que atrever a recomponer lo que en la obra se dice dejando fluir mi sentido teatral, guiándome por ese sentido de titiritero que propende a substanciar en lo grotesco ahora y en lo sublime luego para acabar rematando con un buen cachiporrazo. El títere sintetiza la representación", subraya Policarpo.

Surgida en la escena valenciana en 1981, Bambalina ya dirigió desde sus inicios la mirada hacia una modalidad tan singular como admirada, la del teatro de marionetas. Una larga trayectoria y el reconocimiento la avalan.

Teatro

Fecha: del 27 al 29 de abril, viernes

y sábado a las 21 h, y domingo, a las 19 h

Lugar: Teatre del Mar. C/ de Llucmajor, 90.

Es Molinar 07006.

Precio: general 17 euros; parados, menores de 18 y mayores de 65, 14 euros.

Sol Picó

Sol Picó (Alcoy, 1967), uno de los grandes nombres de la danza española, con 10 premios Max, el Nacional de Danza y el Ciudad de Barcelona en su haber, presenta en Palma Dansa Dancing with Frogs, producción –con una duración de 60 minutos y dirigida a mayores de 13 años– con la que esta coreógrafa cambia de registro para centrarse en el hombre. Una pieza con la que reflexiona y analiza el mundo de la masculinidad, "esa otra mitad del complemento biológico del mundo femenino". La artista se pregunta cómo vive, siente, padece y se relaciona el hombre del siglo XXI con el mundo. Una aventura que la coreógrafa define como ácida, gamberra y tragicómica.

Danza

Fecha: domingo 29 de abril a las 19 h

Lugar: Teatre Municipal Xesc Forteza. Plaça de Miquel Maura, s/n.

Precio: 10 euros anticipada; 12 euros en taquilla. Venta anticipada en el Mar i Terra Espai de Cultura (carrer de Sant Magí, 89-91. De martes a viernes, de 16.30 a 21.30).

El Sevilla

E l festival del humor de Calvià, el FesJaJá, llega a su fin, con El Sevilla, que hoy pone la guindilla, y con Patricia Sornosa & Patricia Espejo, que con su espectáculo Las putas amas de casa, pondrán la guinda, el broche de oro a esta cita con las risas el próximo lunes. El genio de El Sevilla cuenta con una legión de seguidores en la isla, los mismos que en esta edición del FesJaJá se han rendido a las originales ydivertidas propuestas de Riki López, Juanra Bonet y David Fernández o Rafa Maza. Frótamela, la historia de un genio y Reflexiones del hombre lengua son dos de los monólogos con los que el atrevido El Sevilla ha triunfado por los cerca de 200 teatros que ha visitado en los últimos tiempos.

Humor

Fecha: viernes 27 de abril,

a las 21.00 horas.

Lugar: Auditori de Peguera.

Joana Serrat

De la mano de Tomeu Gomila, el promotor del ciclo Women don't Wait, llega a Palma la cantante catalana Joana Serrat, quien el pasado domingo recogía uno de los galardones de la 22 edición de los Premis Continuarà... de Cultura 2018 (que entrega RTVE Catalunya). El concierto de la artista nacida en Vic, que tendrá lugar en el Xesc Forteza, será en formato cuarteto junto a los Great Canyoners. Serrat es ahora mismo una de las artistas nacionales más internacional, formando parte del catálogo de distribución del prestigioso sello británico Loose Records (auténtico referente en Europa del género Americana/country alternativo). La suya será la décima entrega de este ciclo musical que combina la programación de artistas femeninas que actuaron en el Waiting for Waits (Dayna Kurtz, Lisa Germano, Devon Sproule, Kathryn Williams, etc.) con nuevas promesas, en especial dentro de los géneros folk y Americana/country alternativo.

Palma. women don't wait.

Fecha: lunes 30 de abril a las 20.30.

Lugar: Teatre Xesc Forteza

Precio: Anticipada en www.palmacultura.cat

a 12 euros; en taquilla, 15 euros.

Es finde, hay que ir a...

Música

Viernes 27

A la presentación del nuevo disco de Da Souza, porque su rock popular y su pop avanguardado y futbolero lo tiene, porque su estilazo merece pleitesía y hasta veneración, tanto en músicas como en textos.

Da Souza: presentación de Futbol d'avantguarda. Novo Café Lisboa (Sant Magí 33), 22 h., 8 €.

A la segunda edición del Inca Street Art, porque busca poner en valor rincones urbanos de la ciudad por medio del grafiti y otras expresiones callejeras, y porque redondea la cita con dub, reggae y ska al aire libre.

Inca Street Art vol. 2. De viernes a domingo en diversas localizaciones de Inca, programa completo en su Facebook.

A celebrar el Día Internacional del Jazz, porque se lo merece ese género de, como dijo Lennon, "música de mierda para intelectuales con gafas", y porque habrá buenas luminarias locales además de talleres y proyecciones audiovisuales.

Día Internacional del Jazz. Viernes a lunes en diversas localizaciones, programa completo en centrounescodemallorca.org.

Al fiestote de rockabilly en Es Gremi, porque tocan dos tótems locales y hasta nacionales como Juanito Percha y los Black Cats, y porque habrá solventes DJs redondeando la velada

Juanito Percha + Black Cats + DJ Dino + DJ Fannie Brown. Es Gremi (Porgadors 16, polígono Son Castelló), desde las 22:30 h., 6 € con cerveza.

A la nueva edición de las fiestas El Flow! se siente, porque sueltan clasicazos de hip hop, r&b, dancehall, afro y trap tanto de la vieja como de la nueva escuela.

El Flow! IX se siente: DJ Elfo + Andrew B-Flat. Tunnel Rock Club (Plaça Gomila 2), de 23 a 5 h.

Al concierto de Dr. Zhaska y la Banda Misterio, porque ya tardaban en volver a los escenarios estos tremebundos hacedores de funk cósmico.

Dr. Zhaska y la Banda Misterio. Bar Nadal (Plaça Constitució 8, Sóller), 22 h.

A la fiesta Beginner en el Tandem Club, porque es la ocasión perfecta para iniciarse en el baile lindy hop con música, pambolis, juegos y etcétera.

Fiesta Beginner. Tandem Club (Arxiduc Lluís Salvador 122), 21:30-1:30 h.

Al cierre del ciclo JazzFact, porque evidencia que el jazz local está en una etapa de efervescencia envidiable como para generar conciertos de traca y espasmo.

JazzFact: Speak No Evil Quintet. Factoria de So (polígono Son Llaüt, Santa Maria), 22 h., taquilla inversa.

A la nueva edición de las fiestas Systema 23, porque son una zurra de dub, tecno, reggae, rap, jungle, drum & bass y juke sin piedad repartidos en dos escenarios.

Systema 23 #2. Escenario Ecosystema: Lozenge + FLP + Yeraku + Undercore + Palma. Escenario Totem-Systema: Elpank Tera + Bhongo Sound vs. Bob & Los Pibes + Geometric Smile DnB vs. Alien Exposure + Accused of Madness. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), 22-5 h., 10 € con cerveza.

Sábado 28

A la Flower Power del Cantonet, porque son más señaladas en el calendario que el cambio horario, porque si algo tiene gancho popular y poder de convocatoria es la terraza del Chino y compañía.

Flower Power. Es Cantonet (C.C. S'Escorxador). Desde la tarde hasta quién sabe.

Al tardeo con los Southnormales en el Bruixeries, porque tienes el retorno de un local mítico de la farra palmesana y unos delanteros centro infalibles de la electrónica festivamente adictiva.

The Southnormales. Bar Bruixeries (L'estanc 9), 19-1 h.

Al concierto de Fórmula V, porque son unos históricos del pop amable de los años 60 con hitos como Cuéntame, Eva María o Vacaciones de verano, y porque con esta actuación arrancan una gira que celebra su 50 aniversario.

Fórmula V: Gira 50 aniversario. Trui Teatre (Camí de Son Rapinya 29, colegio La Salle), 21 h., 25-45 €.

Al vermut de abril del Vi.Xet, porque aparte de la bebida de moda habrá temazos heterodoxos y puede que irreverentes a cargo de la 'Diabética' Pep Noguera.

Vermut de abril con Pep Noguera. Vermuteria Vi.Xet (Can Sanç 7), a partir de las 12 h.

Al evento conjunto de El Día Eléctrico y el ilustrador Gonzalo Aeneas, porque si juntas a un grupazo genuino como pocos y a un dibujante de maneras e ideas personales hasta el estilazo de queda un bolazo.

El Día Eléctrico + Gonzalo Aeneas. Gothan Còmics (Sant Miquel 75), 18-20 h.

A la nueva edición de las fiestas cubanas en el Lupe, porque es bastante insuperable el encanto de las músicas de la isla caribeña, y porque se puede cenar con sustancia mientras se escucha o incluso se baila.

Fiesta Cubana con Gonzalo Ponce y su Timba. Lupe Café Bistró (La Rambla 10), 21:30-23:30 h.

A la inauguración de la sede en Campos del club motero Red Reapers, porque como mandan los cánones habrá parafernalia del gremio además de rock&roll en directo.

Inauguración Prospect Chapter Red Reapers MC Campos. Con Chester Dinamita & The Fabulous Two + Servicio de comida y bar. Ronda Sa Pista 3 (Campos), desde las 21 h.

A bailarla con Kiko Navarro en La Demence, porque es un pope del house clásico pinchando para una de las fiestas de mayor solera, diversión y apertura de miras, sea uno de la escena homosexual o no.

The Beginning: Kiko Navarro + Javi Cascales. La Demence (Sala Luna, Plaça del vapor s/n), 0-6 h., gratis hasta la 1:30 h., después 15 € c.c.

A bailotearlo con Kevin Yost, porque se nota su pasado como músico de jazz, porque las añadiduras jazzeras a ritmos houseros que en muchos se quedan en clichés que luego no aportan o directamente ni se escuchan en él sí se pueden comprobar.

Lokita Chapter #3: Kevin Yost + Soulman + Nico Díaz. Miama Beach Club (Avinguda del mar 8C, playa de Muro), 23-5 h.

A la apertura de La Costa, porque es uno de los locales de mayor impacto e imbatible localización de la costa mallorquina, porque su ubicación y sus espacios generan adhesión veraniega.

Apertura de La Costa (Ses Sivines 5, Portocolom), viernes.

A celebrar el Día Internacional del jazz (ver viernes).

A la segunda edición del Inca Street Art (ver viernes).

¡Más música!

Al arranque de los Sunday Funday en el Honky, porque pinchará Chitowsky y eso significa buenos ritmos desde electrónicos hasta orgánicos, y porque la lindeza el local lo realza.

Sunday Funday #1. Domingo en Honky Tonk (Sant Llorenç 9), 20-2 h.

A la vermutada y concierto en el Molico, porque tienes buenas bebidas, buena y asequible gastronomía y sonidos enriquecedores para el oído en una localización encantadora.

Vermutada concierto con Jon Cilveti & Antonio Tercero. Domingo en el Molico (Esglèsia 21, Sencelles), 13:30 h.

A celebrar el Día Internacional del jazz (ver viernes).

Al 30 aniversario palmesano de Sa Fonda, porque si un local mítico del encanto en la Tramuntana se alía con una sala perfecta en dimensión, estética, ubicación y sonido solo puede resultar un juergote efervescente como pocos.

30º Aniversario Palmesano de Sa Fonda: Triqui + Paco Colombás + Els trabucats + Groovert + Los del ficus. Lunes en Gran Maraca (Sala Luna, Plaça del vapor s/n, Santa Catalina), 23-6 h., 8 € c.c. hasta las 0 h. / 12 € c.c. hasta las 2 h.

Al concierto de Hot Hit, porque son un dúo cuyas versiones tienen tanta chicha que a menudo uno se pregunta si mejoran al original, y porque la variedad y casi heterodoxia de su repertorio convierte a sus dos integrantes en dos divas adorables, y porque habrá fin de fiesta con los infalibles DJs de la casa Kaelum.

Hot Hit (concierto, 23 h., 10 € c.c. o dos cervezas) + DJs Kaelum & Tardeo Palma (0:30-5 h.). Lunes en Kaelum Club (Avinguda Argentina 1).

A la nueva edición de las Full Moon Party, porque programan temarracos roots, reggae, dub y ritmos hermanos, y porque siempre traen invitados son solera de fuera de la isla.

Full Moon Party: Chalart 58 ft. Matah (BCN) + Stranjah Miller (Jamaica) + Calee Arias & Wagwaan Dub Live. Claustro 2 de Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), 22-5 h., 8 € c.c. hasta las 0:30 h. / después 10 € c.c.

A la Feria de abril en Sa Possessió, porque si se deja uno prejuicios, estupendeces y sibaritismo clasistas y/o esnobs en casa puede pegarse un fiestote bailón divertido como pocos.

Feria de abril: Marina MB + Jaume Colombàs + El Patrón + Anton Veiker. Lunes en dos zonas de Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), , 23-5 h., anticipada 7 € con cerveza / 10 € c.c.

Al arranque de las fiestas Notti en Can Flow, porque anuncian ritmazos desde cumbia hasta electrofolk y trance, y porque lo redondean con tapas y cócteles hechos a base de productos de la huerta.

Notti a Can Flow: DJ Tolumo + Selk.Nam + Quantum Beat. Lunes en Sineu (ver evento de Facebook para la ubicación de la finca), 19-2 h.

Escena

Al fin de semana de clausura del extraordinario ciclo Palma Dansa, porque ofrecerá repartidos en tres días varios montajes tanto gratis como de pago, y porque hasta habrá vermut y foodtrucks.

Palma Dansa. Viernes a domingo en diversas localizaciones, programa completo en palmacultura.cat.

Comer y beber

A la nueva edición del Street Food Festival de Alcúdia, porque el de los foodtrucks es un campo en el que se han desarrollado propuestas interesantes y hasta de nivel, y porque hay un buen programa complementario de música.

III Street Food Festival. Viernes (17-0 h.), sábado (11-0 h.) y domingo (11-20 h.) en el Port d'Alcúdia, programa completo en su Facebook.

A la nueva edición del festival Beer Palma, porque ofrecen más de cien cervezas en un enclave con encanto suficiente para gozar al fresco.

IV Feria de la cerveza Beer Palma. Lun-jue 11-22 h. / vie-sab-dom 11-23 h., hasta el domingo 6 de mayo en el Parc de la mar.

Al cierre de la temporada Burger meets Gin, porque ofrecen comida y coctelería premium en una localización de estética tan potente como la modernidad mejor entendida, y porque lo complementan con muestras de moda local y house efectivo de fondo.

Burger meets Gin. Menú 18-22 € + Muestra de la colección vintage Ragairo de Aurora Vega + DJ Ralfus. Viernes en el hotel OD Portals (Avinguda Tomás Blanes Tolosa 4, Calvià), 20-0 h.

A la primera edición de la Fira des peix en la Colònia de Sant Pere, porque además de sumarse numerosos restaurantes de la zona y de la fira en sí misma habrá una completa serie de actividades alrededor del medio ambiente.

I Fira des peix. Sábado y domingo en la zona del Passeig marítim de Colònia de Sant Pere, programa completo en arta.cat.

Al festival gastro solidario del proyecto Juntos, porque habrá demostraciones con chefs de la altura de Fernando P. Arellano o María Salinas, y porque habrá multitud de actividades para niños.

Proyecto Juntos presenta: Festival Gastro Solidario. Domingo en el recinto del Molino Calvià (Santa Ponça), 10-20 h., 10 €, niños hasta 12 años gratis.

Es variat

Al OUT!, porque es la Mostra de Cinema de Diversitat Afectiva, porque abrirán ojos y mentes con una eficiente selección de material audiovisual en formato corto, largo y documental, y porque anuncian honestidad en la exposición de nuevas realidades afectivas, sexuales, de género y familiares.

OUT! Mostra de Cinema de Diversitat Afectiva de Balears. Viernes a domingo en Cine Ciutat, Es Baluard y restaurante Bocalto, programa completo en mostraout.es.

Al Palma International Boat Show, porque siempre está bien que las clases medias nos acerquemos ver lo que el poder adquisitivo desproporcionado puede generar, en este caso en el mundo náutico.

Palma International Boat Show. De viernes a martes en el Moll Vell, programa en boatshowpalma.com.

A la nueva edición del mercadillo de segunda mano Tira'm els trastos, porque reutilización y reciclaje mediante podrás llevarte a casa multitud de trastos con encanto y bien baratos, y porque siempre está amenizado con música en directo.

Mercadillo de segunda mano Tira'm els trastos. Con xxx. Sábado en Glorieta Pau Casals , 10:30-14:30 h.

A la venta especial de Formentera Aguamarina, porque por un día esta tienda online se traslada a una tienda física con sus bañadores y bikinis, kaftanes, alpargatas, sombreros, cestas, bolos y bisutería.

Venta especial de Formentera Aguamarina. Sábado en Olson Beauty (Can Sales 5), 10-20 h.

Al cierre del ciclo de cine Dona i conflicte social, porque para clausurarlo proyectarán dos documentales sobre las conquistas de la mujer a través del tiempo.

Cicle de cinema Dona i conflicte social: Les conquestes de la dona a través del temps. Proyección de los documentales She's beautiful when she's angry + Aguantando el tipo. Sábado en CNT-AIT Palma (Joan Alcover 54), 20 h.

Al vermut tertulia alrededor de la exposición Construyendo nuevos mundos sobre las vanguardias históricas, porque consiste en una visita guiada que acabará con un intercambio de impresiones acompañado de un vermut.

Vermut tertulia Construyendo nuevos mundos. Sábado en Caixaforum (Plaça Weyler 3), 19 h., 4 €.

A la manifestación Visibles i orgulloses, porque se enmarca dentro de la Setmana de les visibilitats lèsbiques, y porque habrá fin de fiesta en el paradigmático Monjito.

Manifestación Visibles i orgulloses. Salida el sábado del Passeig del Born (12 h.). Fin de fiesta en Bar Monjito (Torrent 1, 13:30 h.): Mery MC + DJ La Dinde + La Índia + Presión + ioies + Melimón + Súper Agente 86 + L.E.G.S. + Meghan Edwards + Todavía Duras.

Al vermut poético Venus Volta, porque Laia Malo recitará versos de su último poemario Venus Volta y porque lo presentará Mar Rayó, porque así se juntan dos tótems de los versos.

Vermut poètic Venus Volta amb Laia Malo i Mar Rayó. Sábado en Rata Corner (Hostals 17), 12-14 h.

A la nueva edición del intercambio de armario de la peluquería Botons, porque tras el éxito de anteriores convocatorias y dentro de su inagotable dinamismo vuelven a organizar una actividad en la que puedes trocar la ropa y complementos que ya no quieras ponerte más por los de otros participantes.

Intercambio de armario. Jueves en Perruqueria Botons (Plaça Nova Flassaders 15), 19:30-21:30 h.

El conciertazo

Al concierto de Joan Miquel Oliver, porque su amplísimo universo tanto musical como temático ha generado tantas filias como para no ser necesario justificar asistencia a sus conciertos, y porque será en el muy carismático espacio de Casa Planas.

Joan Miquel Oliver + DJ Alberto las 24 horas. Espai Focal de Casa Planas (Avinguda Sant Ferran 21), 20-23:30 h. (concierto a las 21:30 h.), 15 €.

El lujo

A los domingos de brunch en el jardín interior del Rosetó, porque ofrece ambición y hasta altura gastronómica en un entorno con indudable encanto.

Domingos de brunch en el jardín. Todos los domingos en Rosetó Restaurant (Rosa 3B), 12-17 h., 40 €.

El festivalazo

Al fiestón conjunto de Zulos y El Barbero, porque son dos de las promotoras más potentes en cuanto a poder de convocatoria y concepto de electrónica non-stop quemasuelas, y porque será en el espacio imbatible de Sa Possessió.

Zulos Club & El Barbero presentan: Área Zulos Club con Kyodai + Tommy + Sebastian Deep + Ralfus + Criso + Ezequiel Torres + VJ Xiscovery Channel / Área El Barbero con Mad Klein + Óscar Llabrés + Acid Pimps + Sasha Fusy + Pablo Len + Alfonso Solis aka Dub Duster + WhyNot DJ + AM Visuals / Área Techno con Ángel Costa + Pepe Arcade + Treze. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), 20-5 h., anticipadas 101 a 300 12 € c.c.