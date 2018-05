La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Víctor M. Conejo Magdalena Mesquida La Pegatina: repartiendo alegría

La Pegatina es un chute de alegría y locura, el mejor revulsivo emocional que puede ofrecer un escenario. Una fiesta inusual por lo enérgica, divertida y bailable que se instala en Es Gremi, donde el grupo catalán interpretará este sábado clásicos de su repertorio como Mari Carmen, Lloverá y yo veré, Alosque o Gat rumberu. Un ejercicio musical con un denominador común, el contenido vitalista de sus canciones, una para cada momento del día, algunas más enérgicas y cañeras, otras con un punto reivindicativo, y también otras íntimas o para reflexionar.

En más de 24 países (México, Argentina, Ecuador, Uruguay, China, Japón, Canadá y gran parte de Europa) han bailado con sus canciones, hasta alcanzar el éxtasis, no solo el público, también sus integrantes, superando los mil conciertos en tan sólo catorce años de existencia. Su estilo es variado: pasan del merengue a la rumba o al ska con gran facilidad para acabar enloqueciendo a la gente con punk o, simplemente, cánticos hooligans. Versátiles y anaeróbicos, La Pegatina ya ha editado seis discos, un documental e incluso un videojuego.

De su discografía, destacan títulos como Al Carrer!, Via Mandarina, Xapomelön, Revulsiu o Eureka!, un álbum que les valió el premio a Mejor disco de mestizaje concedido por la revista Mondosonoro.

Su último trabajo lleva por título Ahora o nunca y con él han decidido romper algunos clichés asociados a su música. "En este disco no hay nada de rumba o ska", han aclarado sus autores, que han preferido transitar por los caminos del folk, el merengue y la ranchera, de la mano de un productor, Rafa Arcaute, que ha dejado su impronta en grupos y solistas de la talla de Calle 13, Andrés Calamaro o Residente, y que ha obtenido hasta Grammy latinos a lo largo de su carrera.

Publicado tres años después de Revulsiu, este Ahora o nunca responde a un deseo: "Se trataba de hacer todo lo que se nos pasa por la cabeza. Esto es como ligar", afirma una banda que, en el capítulo de colaboraciones, ha querido rodearse por figuras como Eva Amaral, Rozalén, Los Caligaris o Macaco.

Mantener vivo y fresco durante tres lustros a un grupo como La Pegatina no es fácil y encuentra una respuesta, sólida, en su estabilidad. Una alineación que se nutre de Adrià Salas, Rubén Sierra, Ovidi Díaz, Ferran Ibáñez, Axel Magnani, Romain Renard y Sergi López, a lo que recientemente se ha sumado la guitarra eléctrica de Miki Florensa.

"Nuestras giras son originales porque no nos quedamos en un circuito pequeño de los que repiten los mismos sitios cada año", advierte una banda que un día puede tocar en un bar de Australia o Japón y a la semana siguiente, en una sala de Portugal.

"Viajando aprendes a ser más abierto y a disfrutar de la hospitalidad en cualquier parte del mundo, y a romper prejuicios", añaden.

En concierto

Fecha: sábado 5 de mayo, desde las 20 h

Lugar: Es Gremi. Polígono Son Castelló. Gremi de Porgadors, 16,

Entradas: de 18 a 22 euros.

‘Werther’: romanticismo extremo

La Temporada d’Òpera del Teatre Principal brinda a partir del próximo miércoles uno de sus grandes atractivos: Werther, versión procedente del Teatro Nacional Sao Carlos de Lisboa cuya puesta en escena la firma uno de los directores artísticos internacionales más prestigiosos del universo lírico actual, el británico Graham Vick.

“El público no necesita nada para acercarse a Werther. Su música es maravillosa y toca al espectador”, afirmó hace unos días Vick en una entrevista concedida a este diario.

Con dirección musical de Cristóbal Soler y escenografía de Timothy O’Brian, el reparto de esta ópera está encabezado por Josep Bros, que a última hora ha sustituido a Giuseppe Filianoti en el papel de Werther, por una indisposición del tenor italiano; Lorena Valero en la piel de Charlotte, la otra gran protagonista de esta historia; Irene Mas (Sophie), Joan Martín Royo (Albert), Jorge Tello (Le Bailli), Tomeu Bibiloni (Johann) y Mikeldi Atxalandabaso (Schmidt).

Música

Fecha: miércoles 9, viernes 11 y domingo 13 de mayo, a las 20 horas, salvo el domingo, a las 18.00.

Lugar: Teatre Principal de Palma.

Precio: de 10 a 65 euros.

Clara Peya: pura energía y sentimiento

La vigésima edición del Festival de Poesia de la Mediterrània sube al escenario del Teatre Principal a una de las creadoras más originales y únicas que han aparecido en los últimos tiempos en la escena musical del país, la pianista y compositora catalana Clara Peya.

“Una torrencial personalidad artística que desde el escenario se esparce por toda la sala”, señala en su programa de mano el Principal.

Peya, de 32 años, ha presentado siete discos bajo su nombre y en todos se acompaña por una banda de excelentes artistas. Esta vez se acompañará de la voz de la menorquina Anna Ferrer en un concierto a dúo en el cual repasarán la trayectoria musical de la pianista, escogiendo a conciencia temas de los diferentes discos y proyectos que ha musicado. Energía y sentimiento en estado puro.

Formada en el Taller de Músics de Barcelona y en el Conservatorio Rimsky Korsakov de San Petersburgo, en Rusia, Peya es autora de trabajos como Declaracions, Tot aquest silenci, Mímulus o Tot aquest soroll. Entre sus colaboraciones, grandes nombres, como los de Sílvia Pérez Cruz, Judit Neddermann, Toni Pagès, Vic Moliner o Dídac Fernández, entre otros.

Cofundadora de la compañía de teatro-danza y música Les Impuxibles, también ha compuesto diversas músicas para espectáculos de teatro y danza como Garbuix, Mares y Filles de David Pintó, Rudo de Manolo Alcántara o Best of you de La Intrusa Danza, con la que giró por Sudamérica.

concierto

Fecha: martes 8 de mayo, a las 20.00 horas.

Lugar: Teatre Principal de Palma.

Carrer de la Riera, 2.

Precio: 15 euros.

Rata Market: en la fira más antigua, la de Sineu

La Fira más antigua de Mallorca, la de Sineu, arranca con fuerza y mucha animación gracias al Rata Market, que ocupará el Claustre de l’Ajuntament con unos treinta expositores cargados de creatividad y con productos locales artesanales y no convencionales, muchos de ellos difíciles de encontrar en tiendas y ferias. La programación de actividades incluye cuentacuentos, talleres para los más pequeños de la casa y muchos conciertos, a cargo de grupos como Hattori Hanzo Surf Experience (sábado a las 19.30 horas), Nyè Dj Set (sábado, 17.00 horas) y One Man Rocks (sábado, 13.00 horas). El domingo la jornada comenzará con la fantasía de La Fada Despistada (11.30 horas) y continuará con un taller de estampación (12.00) y dos actuaciones, las de Stranger Swings (12.30) y L’Equilibriste (16.00), formación que destila un agradable folk rock de tintes festivos.

Mercadillo

Fecha: sábado 5 de 11 a 21 horas y domingo 6, de 10.30 a 17.30 horas.

Lugar: Claustre de l’Ajuntament (Carrer de Sant Francesc, 10). Sineu.

Joan Reig: de batería de Els Pets a cantante

J oan Reig (Constantí, 1963), el batería de Els Pets –nombre imprescindible del rock català– y de Mesclat y la voz de Refugi, llega a Mallorca para ofrecer tres recitales en solo dos días: el primero, hoy en Manacor; y el resto, mañana, en Palma y Campos. Una intensa mini-gira que aprovechará para dar a conocer su faceta como cantante, que ha plasmado en un disco en solitario, La Culpa. “Hasta ahora era un cantante frustrado”, reconoce Reig. En su estreno discográfico incluye seis temas, cinco propios y una adaptación del One Too Many Mornings de Bob Dylan. “Lluís (Gavaldà) siempre me lo dice, que soy un vago, que debería escribir más canciones, pero la verdad es que me cuesta mucho ponerme. Además, cuando estás en un grupo con un compositor tan potente como Lluís, siempre da un poco de cosa presentar canciones nuevas por si no mantienen el nivel y la calidad”, comenta.

Musica

Fecha: el viernes 4, a las 20.30 horas, en el Teatre de Manacor; y el sábado 5, a las 12.30 horas en Casa Planas, y a partir de las 20 horas, en el Teatre Escènic de Campos.

Circaire: Alcúdia, ciudad circense

El festival de circo de Alcúdia, el Circaire, llega a su tercera edición, con un programa que incluye nuevos espectáculos y compañías de circo, algunas galardonadas a nivel internacional, dispuestas a llegar de magia e imaginación las calles y plazas de la localidad. Imposible resumir en esta columna la cantidad de espectáculos que se podrán ver, pero vamos con una selección. El Circ Bover pondrá en movimiento (hoy, en el Port, a las 17.30 horas), su nuevo Combinat de Circ, un espectáculo de variedades donde confluye el circo más tradicional con el humor y números de circo de lo más espectaculares. También hoy, en el Pont de la Vila Roja, a las 19 horas, se escenificará Rojo, Premio Circaire 2017, un espectáculo venido de Sevilla. Una hora después, a las 20 horas, en los exteriores del Auditori d’Alcúdia, se podrá ver una muestra de la que fue la pieza ganadora del tercer Premio del Matx de Circ 2017, KÏ, el hermano pequeño de Kinesis, que nació durante la creación del espectáculo completo (también en el programa de este año). Tanto el sábado como el domingo los espectáculos, talleres y otras actividades paralelas volverán a las calles de Alcúdia, con títulos destacados como los de Sentinel o Astronotes.

Alcúdia. Circo.

Fecha: del 4 al 6 de mayo.

Lugar: diferentes calles y plazas de Alcúdia.

Es finde, hay que ir a...

Música

Viernes 4

Al conciertazo de Sacramento y Ceremoney, porque es la bomba de power pop y garaje del finde, porque los primeros argentinos afincados en Barcelona capaces de hacer boom en tus oídos y tus pies, y porque los segundos son una de las joyas de la cantera local.

Sacramento + Ceremoney. Novo Café Lisboa (Sant Magí 33), 22 h., 7 €.

Al concierto de Rubén Pozo, porque muchos le conocerán por haber sido parte de Pereza, pero otros muchos por haber estado en ese grupazo de rock&roll sudado que era Buenas noches Rose, y porque con el recorrido que tiene a buen seguro que sabe dar un concierto casi de impacto.

Rubén Pozo. La Movida (Albó s/n, local 1, C.C. Centropark, Son Rapinya), 22 h., 18 €.

Al concierto de Pochwalone, porque estos polacos hacen una suerte de folk punk aupado por el carisma de su cantante, porque ello viene dado no solo por sus pinturas de guerra cuando sale a actuar sino por su militancia en el recordado grupo de punk rock Post-Regimen, y porque la armada local siempre mantiene el listón como mínimo alto.

Pochwalone + Fuck + III Guerra + Dezanatta. Factoria de So (Polígono Son Llaüt, Santa Maria), 23:30-2 h., 7 € c.c.

A ver el nuevo proyecto de Art Vocal Ensemble, porque en esta ocasión dejan atrás el repertorio y lenguaje clásicos para adentrarse en el mundo del acento, la síncopa, el ritmo energético y el movimiento de Cole Porter.

Art vocal Ensemble: Night and day. Tributo a Cole Porter. Teatre Xesc Forteza (Plaça Miquel Maura s/n), 20:30 h., 12 €.

A la nueva jornada por el aniversario de los multicines Ocimax, porque durante un mes arman saraos en las terrazas del complejo, y porque en esta ocasión son la otra oferta de swing y bailoteo del finde.

15 aniversario de Ocimax: Long Time No Swing + DJ's Swing. Terrazas de Ocimax a partir de las 20 h.

Al nuevo episodio del ciclo Malditos Cantautores, porque trae a la isla a figuras de toda la península del tipo individual y directo, porque defender tus canciones en primerísimo-primer plano es un reto para el artista y a menudo un goce para el público, y porque siempre redondea la propuesta un músico local.

Malditos Cantautores: Paco Cifuentes (Sevilla) + Juanjo Monserrat (Attic Club. Passeig Born 1, Binissalem, 21 h.) / Pilu Velver (Madrid) + Tom Trovador (Sa Fonda, Arxiduc Lluís Salvador 5, Deià, 19 h.), ambos taquilla inversa.

A bailarla con Elephank en Sa Lluna, porque es una de las promotoras de electrónica contemporánea de mayor perspicacia y habilidad en la isla, y porque el carisma del local garantiza llenazo.

Elephank: Sebas Ramis + Toni Rado + Animmik + J.A.M.C. Sa Lluna (Born 14, Inca), 23-6 h.

Al Voltor Sales Weekend, porque esta pequeña tienda ya se ha convertido en un punto de encuentro insalvable de la escena electrónica, y porque todo el fin de semana habrá ofertas especiales en su colección de discos de segunda mano además de buenos precios en cerveza y mojitos.

Voltor Sales Weekend. Viernes a domingo en Voltor Record Store (Joan Miró 5, dentro del Mosaic Café), vie 16-22 h., sab 10-14 h. / 16-22 h., dom 10-16 h.

Sábado 5

Al concierto de Blai Vidal, porque aún es recordado el profundo impacto que generó la sensibilidad, intensidad y nivel autoral de su anterior trabajo, y porque en esta ocasión por fin llega su siguiente trabajo.

Blai Vidal Trio: presentación de The Kite & The Dog. Teatre Mar i Terra (Sant Magí 89), 20:30 h.

Al Kaelum, porque arrancan la tarde con el apabullante Tardeo, porque lo peta y lo sabes, porque las colas son perennes toda la tarde, porque ofrecen populismo democrático con chicha mejor que casi nadie, y porque el fiestote continuará durante la noche en sus dos salas bajo las mismas premisas.

Tardeo (16:30-22 h.): J Gual + Miravete. Noche (0-5 h.): Kaelum DJs en sala principal + Miravete en sala PopNorama. Kaelum Club (Avinguda Argentina 3).

A La Demence, porque ofrecen hedonismo desprejuiciado y democrático seas gay o no, y porque hábilmente están ampliando su oferta lúdica con guiños al house comercial, 80s y hasta r&b.

Sweet Dreams: DJ Elfo + Óscar Romero + Javi Cascales + Animación por Carlos Escalante. La Demence (Sala Luna, Plaça del vapor s/n, Santa Catalina), 0-6 h., gratis hasta la 1:30 h., después 15 € c.c.

A ver Scratching Goldberg, porque es un proyecto de Tomeu Moll-Mas que mezcla piano clásico, piano manipulado y vídeo para pervertir las Variacions Goldberg fusionándolo con arte sonoro, instrumental y performance.

Tomeu Moll-Mas: Scratching Goldberg. Teatre Xesc Forteza (Plaça Miquel Maura Prevere 1), 18:30 h., 12 €.

A la nueva edición del Ciclo Exp, porque ofrecen exploración e innovación en los campos de sonido e imagen, porque focalizan el sonido en la música electrónica experimental, y porque es en la cada vez más ineludible Casa Planas.

Ciclo Exp: Toberal + Biyi Amez Live + DJ Triqui + Who is 81? + Mitos. Espai Focal de Casa Planas (Avinguda Sant Ferran 21), 20-23:30 h., 8 € con cerveza.

Al concierto acústico de Ricky Merino, porque tiene la consistencia de los productos surgidos de Operación Triunfo, porque eso otorga tanto público como escepticismo en oídos mínimamente curtidos.

Ricky Merino en acústico. Molí d'es comte (Molí d'es comte 44), 21 h., 24/37/80 €.

Al Miama, porque son el estilo y el carisma por antonomasia en los beach clubs del norte de la isla, y porque el sábado tienen a ilustre rematador de house y techno toda la noche.

Isaac Indart All Night Long. Miama Beach Club (Avinguda del mar 8C, playa de Muro), 23-5 h.

A la fiesta Rosé Saturdays del Nikki Beach, porque la anuncian como una curiosa mezcla de La vie en rose junto a aires mexicanos, y porque el establecimiento es de los de mayor postín en la isla.

Rosé Saturdays. Nikki Beach (Avinguda Notari Alemany 1, Calvià), 12-20 h.

A la primera de las fiestas Electrol@bis, porque con ellas arranca la temporada de saraos en el Hortella, porque es una finca y restaurante preciosa, y porque como ellos mismos señalan habrá electrónica buenrri.

Electrol@bis: Lliteres + Mike Bosch + Coleto + Marc B + Martinesky + APG. Hortella d'en Cotanet (Camí d'Hortella vell, ctra. Palma – Manacor salida 34), a partir de las 18 h.

Al fiestón por el catorce aniversario del restaurante de cocina mallorquina Ses Deveres, porque ofrecen paellón y musicón, y porque es uno de los establecimientos más reconocidos de Caimari.

14 aniversario de Ses Deveres. Paellón (13 h., 10 €) + Tardeo desde las 16 h. con DiscCovers & Without String & DJ Pep-T. Restaurante Ses Deveres (Camí de Ses Deveres s/n, km. 30'83, Caimari).

A la nueva convocatoria de las Wake Up Dance, porque consisten en arrancar en día con una fiesta en la que el alcohol no es necesario y sí desfogarse bailando, porque lo que fomentan es dejarse llevar incluso espiritualmente y tanto que para hablar hay que salir fuera del recinto.

Wake Up Dance. Sábado en Sala Sa Tanca (Arxiduc Lluís Salvador 12A, Deià), 11:30-15:30 h., 10 €.

Al nuevo episodio del ciclo Malditos Cantautores (ver viernes).

Malditos Cantautores: Paco Cifuentes (Sevilla) + Pilu Velver + Juan Hermida. Ateneu Lo Tort (Plaça d'En Joan March 6, Manacor), 19 h.

Al Voltor Sales Weekend (ver viernes).

¡Más música!

Al Voltor Sales Weekend (ver viernes).

Al Miama, porque son el estilo y el carisma por antonomasia en los beach clubs del norte de la isla, y porque el domingo servirá hamor vuestro seguro admirador, esclavo, amigo y siervo Conejomanso.

Conejomanso. Miama Beach Club (Avinguda del mar 8C, playa de Muro), 18-23 h.

Al fiestote sin piedad Distillery Sound, porque proponen un ejército de delanteros centro de house y techno en el estiloso entorno de la terraza con piscina de un cuco hotel.

Distillery Sound: César del Río + Boshan Montes + Kevin Moreno + Gerard García + Mili Takeshi + Kenny García + iLife + Mylo + Soalon. Domingo en el hotel Indico Rock (Antas de Ulla 14, El Arenal), 13-3 h., invitación vía evento de Facebook.

Al nuevo episodio del ciclo Malditos Cantautores (ver viernes).

Malditos Cantautores: Paco Cifuentes (Sevilla) + Xenxo. Domingo en Underground (Marquès de Vivot 10A, Valldemossa), 21 h.

Al aniversario de las jams de jazz de los lunes en el Saratoga, porque llevan ya una década siendo punto de encuentro de músicos locales e invitados de nivel y a menudo nivelazo, y porque el encanto del bar y su terraza con vistas es bastante impactante.

10º aniversario Jazz Jam Sessions. Lunes en el Saratoga Blue Jazz Club (hotel Saratoga, Passeig Mallorca 6), 20:30-22:30 h.

Escena

A ver Las 2 en punto, porque es un montaje sobre dos hermanas compostelanas que sufrieron la opresión franquista y por mor de ello acabaron convirtiéndose en dos personajes carismáticos, estrambóticos y recordados por todo Santiago, y porque esta obra ganó el capítulo de Creació Teatral en el certamen Art Jove 2016, y porque será en el siempre fiable por su riesgo, ambición y criterio Teatre del Mar.

Las 2 en punto. Escrita e interpretada por Lluki Portas y Lucia Sánchez. Sábado en el Teatre del Mar (Llucmajor 90, El Molinar), 21 h., 14'5 €.

Al último fin de semana de I de Filippo, porque es una reflexión sobre el teatro, su modus vivendi y sus tesoros pero también precariedades tanto de producción como emocional, porque es la nueva producción de la bendita Produccions de Ferro, y porque se representa en el Espai El Tub, pequeño y muy encantador escenario del instituto Joan Alcover.

I de Filippo. Espai El Tub (Plaça del tub 2, Institut Joan Alcover), vie y sab 20 h., dom 19 h., 14 €.

A la sala Trampa, porque abren la noche con su siempre abarrotada función de impro, y porque después tienen a un equipo de jugones del monólogo repartiendo artes y talentos.

Personajes para llevar (impro, 20:20 h., 8 €) + Movidas tochas: monólogos de Germán Conde, Jimmy, Santi Liébana y Yunez Chaib. Sala Trampa (Caro 19), 23 h., 8 €.

A ver al monologuista Agustín Jiménez, porque es una conocida figura televisiva, porque el humor de la pequeña pantalla ya se sabe que es blanco y hasta inocuo, pero su largo recorrido da como para que proporcione una velada con suficiente jocosidad fundamentada.

Agustín Jiménez. Sábado en el Casino de Mallorca (Avinguda Gabriel Roca 54, C.C. Porto Pi), 23 h., monólogo c.c. 20 € / con cena 40 €.

A ver el espectáculo Jurásico. La isla perdida, porque por medio de vídeos y grandes maquetas acercan el fascinante mundo de los dinosaurios a grandes y pequeños, y porque es un montaje que lleva ya varios años girando exitosamente por Europa.

Jurásico. La isla perdida. Domingo en Trui Teatre (Camí de Son Rapinya 29, colegio La Salle), 12/16:30 h., 17/19/22/38 €.

Comer, beber y fires

A la nueva edición del festival Beer Palma, porque ofrecen más de cien cervezas en un enclave con encanto suficiente para gozar al fresco.

IV Feria de la cerveza Beer Palma. 11-23 h., hasta el domingo en el Parc de la mar.

Al vermut por el día de la madre en Horts Art, porque aparte de beber se podrán comprar láminas especiales diseñadas para tan señalado día.

Vermut art especial láminas y día de la madre. Sábado en Horts Arts (Horts 1), 12-15 h.

Fira i festa des Jai (viernes y sábado en Búger, Facebook ajuntament de Búger). Fira de maig per Sant Marc (sábado y domingo en Sineu, ajsineu.net). Festa des Tondre (domingo en Es Llombards, Santanyí). Dijous gros (jueves en Inca, portal.incaciutat.com).

Es variat

A la nueva edición de Jane's Walk, porque ofrece catorce rutas durante tres días con las que descubrir la ciudad de la mano de guías escogidos expresamente por su visión tanto rica como particular, y porque anuncian arte urbano, ruta de aceite, feminismo, comercios, música, prisión, historias y anécdotas.

III Jane's Walk. De viernes a domingo, programa completo en el Facebook Jane's Walk Palma.

A la exposición de Fasim, porque es pionero en el grafiti español y referente en la pintura contemporánea, y porque es en Línea 6, espacio también señalado tanto en moda como en actividades relacionadas con el mundo del hip hop.

Fasim: Down by law (works on paper). Inauguración viernes a las 20 h. en el espacio Backstore de la tienda Línea 6 (Ample de la mercè 20), con DJ sets de Hermano L + Mr. Ishy.

Al Artisteo & Copas, porque consiste en dejarse llevar por un artista profesional y trabajar juntos sobre la obra Los caballos azules de Franz Marc, y porque sobre todo no hace falta tener conocimientos artísticos previos y sí muchas ganas de compartir e interactuar con gente nueva.

Artisteo & Copas. Sábado en Perruqueria Botons (Plaça Nova Flassaders 15), 18-20 h.

A la exposición King of Krank de Pere Salvà, porque son dibujos recientes del autor, porque en su obra hay discurso y estética, porque hay maneras y capacidad para transmitir desde una figuración hiperexpresiva, y porque el bar Sa Travessa se ha convertido en uno de los insospechados epicentros de la propuesta artística con enjundia.

Pere Salvà: King of Krank. Inauguración sábado en Sa Travessa (Travessa d'en Ballester 9), 21 h.

A la nueva edición del slam de poesía de Bunyola, porque son nueve poetas, tres minutos y un vencedor, porque es el público quien vota y decide, porque es un combate de ingenio y genio con las palabras como única arma, y porque siempre redondean la velada con invitado ilustre.

3er slam de poesía de Bunyola. Invitado: Dante Alarido (triple campeón del slam nacional). Sábado en Factoria de So (polígono Son Llaüt, Santa Maria), 20:30 h.

A la nueva edición de la bicicletada Massa Crítica, porque pedalear y pensar es bien, porque como cada primer sábado de mes invitan a darse un paseo solaz por la ciudad al mismo tiempo que sirve como reivindicación pacífica pero activa de una ciudad más habitable.

Bicicletada Massa Crítica. Salida el sábado a las 11 h. desde plaça España.

Al último curso A 4 manos de Chefs(in), porque proponen el lujazo de que lo impartan el chef Santi Taura y su madre Magdalena Pol, y porque hay complementos de altura a todo el evento.

Curso #a4manos con Santi Taura y Magdalena Pol. Libreto de recetas con portada original de Pep Guerrero + aprendizaje de 4 recetas + degustación de las 4 recetas + maridaje. Martes en la Escola d'Hoteleria (edificio Arxiduc Lluís Salvador de la UIB, crta. De Valldemossa km. 7'5), 18-21 h., 60 €.

Agenda gastronómica

Viernes 4

Ibiza Sabor

El Consell d’Eivissa y Pimeef organizan el evento gastronómico de referencia en la isla: Las jornadas de primavera #IbizaSabor18, que se celebran de abril a mayo y en las que participan 54 restaurantes. Descubre el gran tesoro de Ibiza: Su gastronomía.

Del 6 de abril al 27 de mayo en Ibiza

www.ibizasabor.es

Beer Palma Festival

Último finde para disfrutar de la 6ª edición de la Feria de la cerveza de Palma. Más de 100 variedades de las mejores cervezas del mundo que se podrán degustar junto a exquisitas tapas. La única forma de pagar en los stands es mediante una ficha que costará 1 euro cada una. Precios: cervezas entre 2 y 5€, tapas entre 2 y 4€.

Del 27 de abril al 6 de mayo

Lunes-jueves de 11 a 22h. Finde de 11 a 23h

Parc de la Mar. Palma / www.beerpalma.com

Sábado 5

Mercado de Campos

Un mercado tradicional de fruta y verdura que incluye un gran mercadillo. Se celebra en la calle principal, cruzando todo el pueblo desde la plaza de Sa Creu hasta la de Es Tres Molins. Una visita por el casco antiguo de Campos para conocer los productos locales, la cultura popular mallorquina y disfrutar de su gastronomía a través de sus bares, restaurantes y botigues.

Sábados y jueves de 8 a 13h en el Casco antiguo de Campos

Envinarte. Sa Possesió

Primera edición y primera feria temática en Mallorca, dedicada exclusivamente a los vinos naturales, ecológicos y biodinámicos. La iniciativa, destinada tanto a profesionales como al público en general, pretende sumergir a los asistentes en el universo de este tipo de vinos, que experimentan un auge en el panorama enológico nacional e internacional.

27 de abril a las 20.30h en Sa Possesió (Palma)

www.redivins.com / www.entradium.com

Domingo 6

Farmers’ market

Nuevo mercado instalado en el boulevard de Puerto Portals. Productos frescos de km.0, 100% mallorquines y artesanía local, con el aliciente de disfrutar de un brunch, ambientación musical, talleres y actividades para niños. Además se impulsa la compra solidaria a través del “One for One”: cada artículo vendido con ese distintivo, irá a parar también a la gran cesta solidaria que semanalmente entregan a la ONG Mallorca Sense Fam.

Domingos de mayo de 10 a 16h en Puerto Portals (Calvià). www.puertoportals.com

Festa des Tondre

Celebración de la fiesta de la esquila en el centro de Es Llombarts. Cada año reivindican el esquilado de ovejas tradicional, con tijeras en mano. Una fiesta en la que también se da lugar a la artesanía, exposiciones, música, y que finaliza con una comida de hermandad en la plaza del pueblo.

6 de mayo de 9 a 16h en Es Llombarts (Santanyí)

www.ajsantanyi.net / Tel. 971 653 002

Madre no hay más que una…

Y le tuvo que tocar a Riki López. El cantahumor mallorquín presenta la última actuación de la temporada de “Al fin solo”, en la sala La Movida, con un especial para el día de las madres. Risas y copas para una tarde de domingo en familia. Importante reservar.

6 de mayo de 19 a 21h en La Movida. Palma

www.lamovidacafeconcierto.com

Reservas whatsapp 627 96 16 87

Jueves 10

Saborear a ciegas

Una comida muy especial para conmemorar el 80 aniversario de la ONCE. Los comensales degustarán el menú con un antifaz para ver cómo se despiertan lo otros sentidos. La cita tendrá lugar en el restaurante Miramar de la Escuela de Hostelería de les Illes Balears.

10 de mayo a las 13.30h en EHIB. Edif. Arxiduc Lluis Salvador. Ctra. Valldemossa km 7.5. Palma

Reservas: 971 775 524 mcpo@once.es

