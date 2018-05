Un homenaje a Dylan desde el respeto, la honestidad y la amistad

Palma "Puede ser que Dylan no sea excesivamente simpático con los espectadores, pero respeta al público tanto como a sí mismo. Solo así se explica que esté en la carretera día sí, día también, desde hace mucho tiempo", afirma Toni Vives (Palma, 1964). A lo largo del último año, el que fuera guitarrista de Zincpirithione –grupo de pop formado en 1980 que alcanzó cierta popularidad en la movida mallorquina– y el vocalista y guitarrista de Los Valendas, Xavier Escutia (Palma, 1964)), aprovechando el tirón del Nobel de Literatura, han ofrecido una serie de recitales acústicos por diferentes lugares de Mallorca, con gran acogida de público.

Un ciclo de conciertos que el próximo viernes llega al Mar i Terra (Carrer de Sant Magí), a las 20.30 horas.

"Una manera honesta y respetuosa de acercarse al universo Dylan"; "poca gente puede cantar Dylan como Xavier Escutia, con su calidad vocal y su dominio de los textos en inglés"; y "dos amigos que se ve que se lo pasan bien y a la vez entretienen" son solo tres de las alabanzas que esta pareja de músicos ha recibido en los últimos tiempos.

"Nos acercamos a Dylan desde el respeto, sabiendo hasta dónde podemos llegar, algo que logramos gracias a la veteranía. Nada de virtuosismo ni florituras. Tratamos de incidir en la esencia", subraya Vives.

Just Like a Woman, I Want You, Visions of Johanna, Simple Twist of Fate, It ain't me babe y Lay Lady Lay son algunas de las canciones que dan forma al repertorio de este homenaje, seguido hasta ahora por "un público muy exigente".

Tanto Escutia como Vives siguen al de Minnesota desde la adolescencia. "Siempre ha sido una constante, siempre ha estado ahí y siempre recurres a sus discos en alguna ocasión. Incluso en los peores discos de Dylan encuentras algo maravilloso".

Otra cosa diferente son los últimos trabajos del Nobel, como Triplicate, el primer disco de estudio triple en la carrera de Dylan, "bastante obviable", apunta Vives. "Para mí su última gran obra fue Time Out of Mind, publicado hace veinte años, un discazo. Y lo mismo con sus últimas giras. "No soy de los que han visto a Dylan 64 veces. Me han bastado tres, y en alguna llegué incluso a aburrirme", espeta.

Escutia y Vives se iniciaron en la música a principios de los 80, con Zincpirithione. Con posterioridad, el primero lideró Los Valendas, y el segundo se centró en Xocolat, la tienda que regenta junto a Miquel Àngel Sancho. Hasta 2012, cuando volvieron a juntarse, para interpretar canciones de grandes de la música, como Nick Drake o George Harrison. También rindieron tributo a Neil Young, en aquella ocasión acompañados por Martí Forteza, el que fue cantante de Zincpirithione, tristemente desaparecido. Dos amigos de toda la vida que disfrutan interpretando sus canciones favoritas y contagian su entusiasmo a quienes las escuchan.