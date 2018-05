La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Víctor M. Conejo Mallorca Live: el festival del año

Tres escenarios, 40 grupos y solistas y más de 20.000 espectadores. Es el Mallorca Live Festival, festival que hoy viernes arranca a las seis de la tarde en el antiguo Aquapark de Calvià, con casi todas las entradas agotadas. Los pocos abonos disponibles, así como las entradas de día, se pueden comprar tanto de manera anticipada en www.mallorcalivefestival.com como en el propio recinto los días de conciertos, hoy y mañana sábado. Los trabajos de montaje comenzaron el pasado fin de semana y del recinto destaca el Escenario Sol House, donde actuarán bandas como The Prodigy (sábado, 00.20 horas), Primal Scream (hoy, 00.35), Izal (hoy, 22.40) y Kase.O (sábado, 20.55), los principales reclamos de esta tercera edición del Mallorca Live. El Escenario Estrella Damm, por su parte, acogerá las actuaciones de algunos de los DJ's más importantes del momento como Solomun (hoy, 03.00) y Nina Kraviz (sábado, 04.00), que cerrarán las noches del festival con sesiones de tres y dos horas respectivamente, para el regocijo de los seguidores de la música electrónica. A estas tablas se subirán además grupos como L.A. (hoy, 20.20), La Raíz (hoy, 21.40), Macaco (sábado, 22.10) o Sexy Sadie (sábado, 23.30), entre otros. El escenario Tragus Tramuntana estará reservado a bandas mallorquinas como The Wheels (hoy, 22 horas) o los argentinos Los Espíritus (sábado, 23.40). Entre las actividades extramusicales del Mallorca Live destaca el showcooking que ofrecerá Tomeu Caldentey en la zona VIP del festival de la mano de Estrella Damm. El festival inaugura este año dos nuevas zonas. La primera, Food & Chill, será un área gastronómica que contará con foodtrucks y propuestas de cocina internacional para todos los gustos (y donde no faltarán opciones veganas, vegetarianas y para celiacos), así como una zona donde poder descansar entre las actuaciones musicales. La segunda, The Town, será una pequeña ciudad dentro del propio festival, un espacio diferente para el esparcimiento, con muestras de street art en vivo y espacios para la concienciación medioambiental, donde también se podrá encontrar el merchandising del festival y hasta una peluquería. En cuanto al transporte, desde la organización del festival se ha informado que se han agotado los tickets de los primeros buses que se ofrecieron. Así, se ha habilitado un nuevo bus lanzadera que saldrá de Son Fusteret hasta el recinto del Aquapark de 17 a 03 horas de la madrugada. El último que saldrá de Palma será a las 3. Y los últimos que saldrán de Calvià serán a las 3.30, 4.30, 5.30 y 6.30. Otra alternativa es la tarifa plana de los taxis (20 euros por trayecto, con un máximo de cuatro personas por vehículo). Para acogerse a esta promoción hay que solicitar el servicio e informar a la operadora de que se acogen a la promoción para ir/regresar de Palma al Mallorca Live, enseñar la entrada/pulsera del festival al taxista y estar en alguno de los puntos de recogida (Varadero, Bellver o Club de Mar o en cualquier lugar del paseo marítimo de Calvià). Se puede llamar a los siguientes servicios: Taxis Palma Radio: 971401414 o Radio Taxi Calvià: 9711134700-971680970.

Diego El Cigala: con su disco más aplaudido

Uno de los grandes del flamenco actual, Diego El Cigala, celebra el quince aniversario de Lágrimas negras, uno de sus trabajos más aplaudidos. Un disco, en colaboración con Bebo Valdés, que supuso la cuarta entrega de su producción y que pasó de ser un proyecto íntimo y espontáneo a un fenómeno que superó las fronteras de lo flamenco y lo latino para instalarse en la discografía preferida por cientos de miles de familias de todo el mundo y recibir un aluvión de distinciones y buenas críticas: un Micrófono de Oro, cinco premios Amigo, dos Grammy, cinco nominaciones a los Grammy Latinos y el título de Mejor disco del año en el apartado de música latina concedido por The New York Times.

En 15 años de Lágrimas, nombre de la gira que lo trae al Trui Teatre, El Cigala mezcla lo mejor del flamenco y la música cubana, esta última descubierta gracias a la relación profesional que mantuvo con el recordado y añorado pianista cubano. El cantaor y Bebo Valdés empezaron a trabajar juntos en 2001, cuando El Cigala le pidió que colaborara en dos canciones de su disco, Amar y vivir y La fuente de Bebo. La chispa ya estaba encendida y las lágrimas fueron tomando forma, hasta convertirse en una catarata de aplausos y reconocimientos que todavía no ha cesado.

'Adossats': una familia muy catalana

La cuarta incursión de Ramon Madaula en la escritura teatral, Adossats, que se produce tras éxitos como L'electe o Coses nostres, está llena de referencias al carácter catalán y a la manera de entender las relaciones familiares en su territorio. La obra se sitúa un 23 de abril, Sant Jordi. Una urbanización de casas adosadas en el Vallès Occidental. El día se alarga, empieza el buen tiempo. Los vecinos salen a arreglar el jardín, a hacer el huerto, a comer fuera. Una familia de clase media catalana se encuentra en el jardín de la casa de Jordi y Carmen. El padre de Jordi -el abuelo- se llama Jordi; el hijo de Jordi -el nieto- también se llama Jordi. Tres generaciones de Jordis celebran juntos el día de nuestro patrón. Pero lo harán rodeados de rosas llenas de espinas, de dragones que sacan fuego, de caballeros que quizás no son tan valientes y de princesas que se reservan un fuerte carácter.

Adossats cuenta con la dirección de Jordi Casanovas y en su reparto figuran grandes nombres como los de Rosa Renom, Jordi Bosch, el propio Madaula, Marieta Sánchez, Guillem Balart o Carles Canut, que por motivos personales no estará en Manacor, y que ha sido sustituido por Camilo García. El montaje promete carcajadas de principio a fin, con el humor como sacapuntas de temas tan diversos como el racismo, la incomunicación, el racismo, la vanidad de los artistas o el valor del dinero.

Teatro

Fecha: sábado 12 de mayo, a las 20.00 horas.

Lugar: Auditori de Manacor.

Precio: 24 euros.

'#Comviure': uno de los grandes títulos de 2017

Uno de los grandes títulos del año pasado, #Comviure, obra que le valió a Joan Fullana el Premi Ciutat de Palma d'Arts Escèniques, regresa al Principal, donde el pasado mes de diciembre llenó las diez funciones que se representaron. En su vuelta a este teatro se han programado de nuevo diez funciones más, con el reto de repetir éxito. La obra habla sobre los problemas de la vivienda y la gentrificación de los barrios. "No podemos vivir en nuestra ciudad porque no podemos permitirnoslo", señala Fullana, para añadir: "Yo vivo en el centro de Palma y tengo la sensación de invasión total, como estar en una película de aliens. Parece que al lado de mi casa no quede nada enfocado a mí, todo está enfocado a vender, al visitante, como un parque temático".

Teatro

Fecha: del martes 15 al miércoles 23. Todas las funciones a las 20h, salvo el domingo, a las 20.30 (también a las 18). El sábado también doble función, a las 18 y 20.30.

Lugar: Teatre Principal de Palma.

Precio: 15 euros.

Festival de Teresetes: veinte montajes en la vigésima edición

El Festival Internacional de Teatre de Teresetes alcanza su vigésima edición, y lo hace con veinte montajes, cinco de ellos a cargo de compañías extranjeras, siete nacionales y otras tantas locales. Los espectáculos se representarán a partir del miércoles, primero en Sineu, y el jueves, ya por toda la Part Forana y Palma. Antes, de lunes a miércoles, se impartirán cursos y se desarrollarán distintas jornadas profesionales. De la jornada inaugural en Palma, la del jueves, destacar la actuación de la compañía Besllum & zYp (Balears-Italia), que escenificará en el patio del Casal Balaguer, Luminic, una experiencia audiovisual recomendada.

Marionetas

Fecha: a partir del próximo jueves día 17, en Palma, Alcúdia, Inca, Llucmajor... En Sineu, desde un día antes, con 'Penjat d'un fil', de la Cía Pelele.

Glissando Big Band: tributo al 'Mantequilla'

La Glissando Big Band, la única formación estable de estas características que existe en la actualidad en Mallorca, presenta este fin de semana su primer y esperado disco, que lleva por título Progression y que está dedicado a la música de Salvador Font 'Mantequilla'. Un ejercicio para el que han contado con los servicios del arreglista y compositor Antoni Vaquer, uno de los músicos españoles con más proyección, formado en la Universidad de Berkeley, una de las mejores escuelas de música moderna del mundo. En sus recitales de Palma y Manacor, la Glissando interpretará temas de 'Mantequilla', saxofonista de referencia en la historia del jazz nacional, reconvertido en violinista y que se estableció en Mallorca a finales de los años 60. La Glissando, en los escenarios desde 2011, alimenta su repertorio del swing, sin dejar de lado otros estilos, siempre dentro del jazz. Entre sus músicos de cabecera, grandes como Count Basie, Duke Ellington, Thad Jones o la Buddy Rich Big Band.

Palma y Manacor. jazz.

Fecha: el sábado 12 de mayo, a las 20.30 horas, en el Teatre Xesc Forteza (10 euros anticipada; 12 en taquilla). El domingo día 13, a las 19 horas, en el Teatre de Manacor (10 euros).

Música

Viernes 11

Al festival multidisciplinar Sobrassada de peix, porque durante dos días habrá propuestas con pinta entre interesantes y fascinantes en música, cómic, cortometrajes, artes gráfica y poesía.

Sobrassada de peix. Viernes y sábado en Torres de ses puntes y claustro de Sant Vicenç Ferrer (Manacor), programa completo en sobrassadadepeix.tk.

Al concierto de Tommy Hunt, porque es un lujazo opíparo que una leyenda del Northern soul tanto con sus legendarios Flamingos como en solitario actúe en la isla, y porque será en el hotel La Concha Soul, espacio de identidad distinguida que ya tardaba en arrancar la temporada.

Tommy Hunt. Hotel La Concha Soul (Romana 3, Calvià), 20 h., con cena y bebidas 21 €.

Al concierto de Highlands Project, porque son una maravilla de jazz, funk, músicas del mundo, pop, fusión y lo que les dé la gana.

Highlands Project. Auditori de Porreres (Cerdà 21), 21 h., 5 €.

A la nueva jornada por el aniversario de los multicines Ocimax, porque durante un mes arman saraos en las terrazas del complejo, y porque en esta ocasión son los muy sustanciosos Blacklist y sus versiones de jitazos funk, soul y pop más que capaces.

15 aniversario de Ocimax: Blacklist con Mar de las Heras. Terrazas de Ocimax, 20 h.

A escuchar a Xavier Escutia y Toni Vives interpretando a Bob Dylan, porque el cancionero de un capítulo fundamental de la música popular solo puede salir realzado si lo ejecutan dos sabios como ellos.

Xavier Escutia i Toni Vives interpreten Bob Dylan. Teatre Mar i Terra (Sant Magí 89), 20:30 h., 12 €.

A la gala lírica Centenari Bernstein, porque profesionales de reconocida altura interpretarán la parte fundamental del genio Leonard Bernstein para celebrar los cien años de su nacimiento.

Gala lírica Centenari Bernstein: West Side Story + Candice. Sandra Ferró (soprano), Joanna Thomé da Silva (mezzosoprano), Antonio Aragón (tenor), Juan Carlos Cornelles (piano), Dueto Blanco-Cortès (piano), Orfeó l'Harpa d'Inca (directora Margalida Aguiló). Casal de cultura de Inca (Can Dureta 5), 20:30 h., 15 €.

Sábado 12

A la nueva edición de Sa Dub Sessió, porque son una joyaca de dub, reggae, roots y ritmos hermanos que además siempre hacen el esfuerzo de traer primeros espadas de las escenas tanto nacional como europea.

SaDubSessió #10: Echo & Reverb (Málaga) + Sistah Natacha & Sabat. Claustro 1 de Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), 23 a 5 h., 8 € c.c. hasta las 0:30 h., después 10 € c.c.

A la nueva edición de las Bolo Young, porque son un tesoro único de hip hop, trap, neosoul, rhythm&blues y cualquier ritmo negroide contemporáneo, porque las Bolo lo tienen y todo el mundo lo sabe.

Bolo Young Party: DJ Amazing + DJ Elfo. Social Club (Paseo Marítimo 33), 0-6 h., 8 € c.c. hasta la 1:30 h., después 15 € c.c.

A la fiesta Multirandom, porque lo que saben estos de cumbia, boogaloo, funk, disco y otras delicias no lo sabe casi nadie, y porque será en el espacio único, singular e inimitable de la Sifonería.

Multirandom en la Sifonería: DJ Tolumo + DJ Jona Nikolai. Sifonería (Joan Miró 73), a partir de las 22 h.

Al segundo aniversario de la vermutería la Gloria, porque se alían con el club de swing Sa Cotxeria para ofrecer una completa jornada bailonga.

2º aniversario vermutería La Gloria: Monkey Doo (20:30 h.) + OH My Swing DJ (22:30 h.). Palmera 9 (El Molinar), desde las 19 h.

A la gala lírica Centenari Bernstein, porque profesionales de reconocida altura interpretarán la parte fundamental del genio Leonard Bernstein para celebrar los cien años de su nacimiento.

Gala lírica Centenari Bernstein: West Side Story + Candice. Sandra Ferró (soprano), Joanna Thomé da Silva (mezzosoprano), Antonio Aragón (tenor), Juan Carlos Cornelles (piano), Dueto Blanco-Cortès (piano), Orfeó l'Harpa d'Inca (directora Margalida Aguiló). Iglesia del monasterio de La Concepció (Concepció 7), 20 h., 15 €.

Al festival multidisciplinar Sobrassada de peix (ver viernes).

Escena

A ver Una nit vaig somiar que mon pare era déu, porque es un texto escrito, interpretado y dirigido por el gran Salva Oliva con el que ganó los premios a mejor espectáculo del Teatre del Mar en 2006 y de la Fira In-Victro de Vic en 2007, porque son vivencias actuales tratadas con exigencia y naturalidad convertidas en literatura y posteriormente en teatro.

Una nit vaig somiar que mon pare era déu (una follia sobre Paul Auster). Escrita, interpretada y dirigida por Salva Oliva. Viernes en Sala Delirious (Mateu Enric Lladó 12), 21:30 h., 10 €.

A ver y troncharse con el monologuista Santi Liébana, porque su nuevo monólogo habla de segundas juventudes y lo patéticas que pueden resultar excepto, por supuesto, la nuestra.

Santi Liébana: 40 años en crisis no es una mala racha. Sábado en The Artist (Caro 52), 21 h., 5 €.

A ver Las otras Lolas, porque es comedia romántica que se sitúa en tres épocas diferentes, los glamurosos 50, los hippies 60 y los desafiantes 80.

Las otras Lolas. De miércoles a domingo en Sala Mozart del Auditórium (Passeig marítim 18), 20:30 h., 20 €.

Comer y beber

A la Nit de tapes por la Fira de maig en Campanet, porque aparte del jalar tocan dos grupazos de jazz latino y funk hasta bolero y son.

Nit de tapes. Con The Machins + Manteca Latin Project. Viernes desde las 20:30 en la plaça Major de Campanet.

A la fiesta solidaria Cuines del món, porque se podrán degustar numerosas variedades gastronómicas de todo el planeta y porque se redondeará el evento con actividades infantiles y de animación.

Teixint barris presenta: Festa solidària Cuines del món. Con la actuación de la asociación Break Dance Mallorca. Sábado en plaça Raimundo Clar, a partir de las 12 h.

Al festival Pa, pa, pa, porque ofrecen una ingente cantidad de productos excelentemente variados alrededor del pà mallorquí, y porque habrá fiestón musical para clausurar.

Pa, pa, pa Fest. Domingo en la Fira de Campos, 9-14 h., con Hot Hit + Kate Donovan + Mag de Marco.

Al Vermut&music del Molico, porque se hará a ritmo de jazz, blues y algo de rock en su encantadora terraza.

Vermut&Music con Jon Cilveti y Antonio Tercero. Domingo en Molico (esglèsia 21, Sencelles), 13:30-16:30 h.

Es variat

A la apertura de temporada del Puro Beach Illetas, porque si hay que estupendear e incrustarse en un ambiente no habitual en la gran mayoría este es el sarao, y porque se les supone capacidad de excepcionalidad con razón de ser.

Luminescence. Inauguración de temporada de Puro Beach Illetas. Viernes en Passeig de ses illetes 60, 18-0 h., cena por 80 €.

Al taller para rapear en catalán, porque es un puntazo que el Consell organice una actividad de este tipo, porque la broma fácil con respecto a Valtonyc es evidente, y porque todo lo que sea acercarse al mundo del hip hop es bien.

Taller per rapejar en català con Rafel Sastre 'Swing' de Rap Rural. Viernes y sábado en el Centre Sociocultural de Mancor (Pius XII 5), 17-20 h., info y reservas en conselldemallorca.net.

Al festival del álbum ilustrado y libro infantil Tinta il·lustre, porque busca fomentar la lectura entre los más pequeños y poner en valor el trabajo de los ilustradores, y porque habrá multitud de actividades paralelas.

Festival d l'àlbum il·lustrat i llibre infantil Tinta il·lustre. Sábado en el claustro Sant Domingo (Avinguda Germanies 23, Inca), 10-20 h.

A La clastra dels encants, porque es un encuentro multidisciplinar en el que habrá muy interesantes productos artesanos, vintage, gastronomía y música en directo.

La clastra dels encants. Sábado en la plaça de Sa Bastida (Los Damunt, Alaró), 17-23 h.

Al proyecto Krekovi? camina, porque son varias actividades teatrales pensadas para hacer reflexionar sobre inmigración, construcción de la ciudad y gentrificación.

Pasacalles teatral Krekovi? camina (Amer 46, 11-12:30) + Històries del barri (teatro, CEIP Pintor Joan Miró, Avinguda de Mèxic 3, 12:30-13:30 h.) + Torrada popular (Parc Kristian Krekovi?, 14 h.). Sábado en el polígon de Llevant.

A la nueva edición del mercadillo del Puig de Sant Pere, porque habrá trastos, ropa, libros y mil asuntos más a precio imbatible que llevarse a casa, y porque la música de fondo la pondrá la fundamental DJ Miranda.

Mercadet de segona mà del Puig de Sant Pere. Con DJ Miranda. Sábado en plaça Porta de Santa Catalina, de 10:30 a 14:30 h.

Al vermut tertulia alrededor de la exposición Construyendo nuevos mundos sobre las vanguardias históricas, porque consiste en una visita guiada que acabará con un intercambio de impresiones con profesionales acompañado de un vermut.

Vermut tertulia Construyendo nuevos mundos. Sábado en Caixaforum (Plaça Weyler 3), 12 h., 4 €.

A la nueva edición del Market Place del Miama, porque se baila y se compra con goce dominical, y porque sonarán temones en directo y desde la cabina.

Miama Market Place ¡No es viejo, es vintage! Con Humble 13 Clothing, Sol Vintage, Cocovet, Piel de Gallina, Vintage Flea Market y Ragairo + Fakeband LIVE & Sideways. Domingo en Miama Beach Club (Avinguda del mar 8C, playa de Muro), 17-23 h.

Al mercadillo de El Terreno, porque es en uno de los barrios con más personalidad histórica de la ciudad, porque habrá artículos de segunda mano, artesanía, ropa, complementos, decoración y hasta música, y porque en esta ocasión llega en formato doble con un rastrillo especial para niños.

Mercadet de segona mà i artesanía + Rastrillo todo para el niño. Domingo en el parc de la Quarantena (plaça Mediterràneo, El Terreno), 11-15 h.

La delicatessen (I) Sunday Funday Brunch en el Syndeo

Al Sunday Funday Brunch del Syndeo, porque es una maravilla de variedad y categoría, porque el espacio es una maravilla de modernidad y estética, y porque arrancar el domingo comiendo como maharajás es bastante impagable.

Sunday Funday Brunch. Domingo en el Syndeo Restaurant & Lounge (Camilo José Cela 5), 12:30-17:30 h., 25 € (bebidas no incluidas) / DJ Ángel Romero 15:30-17:30 h.

La delicatessen (y II) Domingos de brunch en el jardín de Rosetó

Al brunch del Rosetó, porque es una joya de estilo y calidad gastronómica, porque el espacio es un refugio urbano sorprendente, y porque arrancar el domingo comiendo y bebiendo como sultanes es bastante insuperable.

Domingos de brunch en el jardín de Rosetó. Rosetó Restaurant Bar (Rosa 3B), 12-17 h., 40 € (con vino, agua y café). Reservas hasta el domingo a la 13:30 h. en roseto.es o 971 12 43 53.

El eventazo Yoga meets beer

Al Yoga meets beer, porque es el evento hecho a tu medida si te consideras yogui y amante de la cerveza artesana, porque la relajación que genera el yoga guiado por buenos profesionales es perfecta para disfrutar después de cada aroma y cada sabor.

Yoga meets beer. Todos los jueves en Syndeo Restaurant & Lounge (Camilo José Cela 5), 20-21 h., 15 € con una cerveza.

El juergote

A la nueva edición de Sa Dub Sessió, porque son una joyaca de dub, reggae, roots y ritmos hermanos que además siempre hacen el esfuerzo de traer primeros espadas de las escenas tanto nacional como europea.

SaDubSessió #10: Echo & Reverb (Málaga) + Sistah Natacha & Sabat. Sábado en el Claustro 1 de Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), 23 a 5 h., 8 € c.c. hasta las 0:30 h., después 10 € c.c.

Los conciertazos

Al concierto de los madrileños Accidente, porque encabezarán la ración de punk y rock del finde, porque pocas cosas hay más sanas para oídos y sesera que la intensidad y la zurra guitarrera, y porque la armada local siempre está a la altura.

Accidente (Madrid) + Fast Food Society + Los 13/14 + 45 rpm + Rotax. Sábado en Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), 23-5 h., 7 € c.c.

Agenda

Viernes11

Nit del Vi

Noche de gala para los vinos producidos por Petits Cellers, con 39 bodegas y más de 190 vinos. Un evento de carácter solidario, cuya totalidad de la recaudación se destinará a la ONG Vicente Ferrer.

11 de mayo. De 18 a 22h

Pati de la Misericòrdia. Palma

Donativo 15 €, con 5€ para compra de vino

www.winesofmallorca.org

Sábado 12

Fiesta Wine days Palma

Vino, música y gastronomía en el claustro de Sant Francesc. 10 cellers & 5 chefs : vinos de la D.O. Binissalem y gastronomía de autor con Miquel Calent, María Salinas, José Cortes, Rodrigo Vallejo y Maties Miralles. 1 € de cada consumición está destinado a la Fundació Banc d'Aliments.

12 de mayo. De 18 a 22.30h

Claustre de Sant Frances. Palma

www.winedaysmallorca.com

DOMINGO 13

Festa des Callet

Tast de vinos de la D.O.P. Pla i Llevant i Vi de la Terra Mallorca, con la variedad callet como protagonista. 5€ de la entrada serán donativo para la Associació d'Amics dels Clossos de Can Gaià. Felanitx Acull ofrecerá tapas.mente entregan a la ONG Mallorca Sense Fam.

Domingo 13 de mayo. De 11 a 14h

Plaça de Sa Font de Santa Margalida. Felanitx

videmallorca@gmail.com

Erope Day. Día de Europa

Celebración del Día de Europa, que se conmemora el 9 de mayo, en el Paseo del Mar de Palmanova. Puestos de artesanía, comida y bebida local e internacional. Durante la jornada se llevarán a cabo actividades infantiles, actuaciones musicales y la entrega del premio 'Ciudadano del Año'.

13 de mayo. De 11 a 21h

Palmanova. Calvià

Facebook Internacional Community of Calvià

Fira de Maig Lloret de Vista Alegre

Arte, cultura y gastronomía en la feria grande del pueblo. El plato fuerte es la Muestra de cocina, con restaurantes locales, y la cultura popular con el encuentro de escuelas, muestra de baile y recital de glosas.

13 de mayo. De19 a 21h

Lloret de Vista Alegre

Facebook Ajuntament Lloret Vistalegre

Miércoles 16

Aceite Es Convent

Es Convent presenta su aceite de oliva virgen extra ecológico junto a la bodega Can Majoral, que dará a probar su vino (también ecológico), y los quesos de Can Morey. Será una jornada gastronómica de producto local y eco en el hotel social Es Convent d'Ariany.

16 de mayo. Desde 18.30 h.

Carrer Major, 2. Ariany

esconvent@orgmater.org

Encuentros con la gastronomía

Dieta Mediterránea: del huerto al plato. Alimento, salud y cultura

Mesa redonda en la que intervienen Manuel Moñino, presidente del Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Baleares, Martina Miserachs, directora de Healthia Certification, Miquel Coll, productor de aceite Oliric y presidente de Apaema, Claudio Lemos, chef ejecutivo y asesor gastronómico en hoteles y restaurantes, Magdalena Mesquida, directora del suplemento gastronómico Manjaria.

16 de mayo. 19h

Club Diario de Mallorca. Puerto Rico, 15. Palma

Entrada abierta y gratuita hasta completar aforo.