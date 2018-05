La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Víctor M. Conejo Frankenstein: un grito por la diferencia

Cuando se cumplen doscientos años de la primera publicación de la novela Frankenstein, obra mítica de Mary Shelley, la directora Carme Portaceli ha decidido subir a escena la historia de uno de los monstruos más famosos de todos los tiempos, con el que se pretende mostrar "las tinieblas de una sociedad incapaz de asumir la diferencia".

Con dramaturgia de Guillem Morales, director de la premiada película Los ojos de Julia, y un reparto de actores formado por Joel Joan (Criatura), Àngel Llàcer (Dr. Víctor Frankenstein), Lluís Marco (De Lacey-Pare), Magda Puig (Elisabeth-Agatha), Albert Triola (Henry-Félix-Enterramorts), Pere Vallribera (William-Enterramorts) y Alba de la Cruz (Safie-La Companya), esta versión de Frankenstein se estrenó en el Teatre Nacional de Catalunya el pasado mes de febrero –permaneció en cartel hasta el 25 de marzo–, y desde entonces ha girado por Premià, Vic, Valls, Pineda de Mar, Reus, Lleida, Girona y Manresa, con una buena respuesta del público y semejantes críticas.

Ya desde el primer momento, el espectador será golpeado por una imagen impactante, la del Dr. Frankenstein dando la vida a la Criatura. Una imagen que anuncia que entre el creador y el ser se establecerá un vínculo que ya no se podrá romper. Dos personajes con dos recorridos completamente opuestos que transitarán por un camino de luces y sombras, con destino a un final trágico. "Víctor Frankenstein –explica la directora Carme Portaceli– crea un ser humano y lo abandona inmediatamente enmedio de un mundo desconocido para él. Un viaje a la oscuridad de un personaje que había nacido para tener toda la luz del mundo. Su incapacidad para enfrentarse a lo que él ha hecho convertirá a la Criatura en su fantasma, en aquello de él mismo a lo que no es capaz de enfrentarse".

El bien, el mal, la superación, los principios, la vida, el dolor, el amor y la muerte son algunos de los temas que aborda este Frankenstein, una historia que va directa al corazón del espectador, que descubrirá un mundo que desconocía de un clásico universal.

"El texto tiene una vigencia maravillosa. A pesar de que con el genoma humano se puede jugar ya a lo que haga falta y que estamos a punto de entrar en un mundo en el que la inteligencia artificial cada vez está más presente, el ser humano continúa buscando el nacimiento de la vida. Es muy difícil ser humano", señala el actor Lluís Marco (De Lacey).

Teatro

Fechas: 19 de mayo, sábado, a las 20.00 horas

Lugar: Auditori de Manacor.

Entradas: 24 euros.

Duración: 2 horas y 20 minutos, con entreacto.

'Sibil·les de Mallorca': magia y fascinación

Sibil·leres de diferentes edades y distintas a la hora de entender y enfrentarse a este canto de origen medieval declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 2010, se darán cita este sábado y domingo en una doble propuesta impulsada por Euroclàssics.

Recull de Sibil·les d'arreu de Mallorca quiere difundir la riqueza y la magia de este espectáculo que forma parte de los maitines de Navidad y reivindicar que su fascinante contenido no está reñido con otras fechas, como puede ser la primavera, ni con la luz del día. En este doble encuentro, en Palma y Montuïri, serán protagonistas las sibil·leres Helena Blanco, Júlia Colom, Carmen Jaime, Inès Mas y Sandra Solascasas. Al didgeridoo se situará Hernan Livolsi. También actuará la Coral Sant Jaume, dirigida por Mariano Cortès, mientras que Amadeu Corbera ejercerá de presentador de las cantantes.

Música

Fecha: 18 de mayo, a las 20 horas, en la Església del Monestir de la Concepció (Palma); y 19 de mayo, a las 18 horas, en el poblado talayótico de Son Fornés, en Montuïri. Venta de entradas en Musicasa Conservatori, www.euroclassics.es y Ajuntament de Montuïri.

'Dirty Dancing': del cine al Auditòrium

La historia de amor que Frances 'Baby' Houseman y el instructor de baile Johnny Castle vivieron en el verano de 1963, un clásico del cine que sedujo a millones de espectadores en la película Dirty Dancing, da el salto al teatro. Lo hace con la productora y promotora madrileña LetsGo, que ha transformado el escenario del Auditòrium de Palma en el lujoso hotel Catskill de Nueva York.

Los actores Pablo Ceresuela y Laura Enrech son los encargados de encarnar al desaparecido Patrick Swayze y Jennifer Grey –estrella de los años 80–, convertidos ya en iconos de la cultura popular. El montaje teatral es una adaptación fiel de la película, una adaptación que la propia autora Eleanor Bergstein ha llevado a cabo. La compañía estrenó el musical en diciembre de 2016 y en junio del año pasado empezó su gira. De momento, el montaje acumula medio millar de funciones y casi medio millón de espectadores.

"Lo que intentamos es no imitar lo inimitable si no contar la historia que hay detrás de toda esa leyenda que es Dirty Dancing. Es una gran historia con muchos temas interesantes que fue contada con mucho carisma y por eso se convirtió en leyenda", señaló hace unos días la intérprete Laura Enrech (también conocida por La bella y la bestia) a este diario, al que confesó que a la hora de meterse en la piel de la joven Baby ha buscado "su verdad, su mirada del mundo y su manera de despertar para llevarla a escena con el mayor respeto, admiración y honestidad posible".

teatro

Fecha: del 23 de mayo (próximo miércoles) al 3 de junio.

Lugar: Auditòrium de Palma. Passeig Marítim.

Precio: entre 52 y 23,20 euros.

Festival de Música de Deià: dos grammy para Prokófiev y Chopin

El chelista Zuill Bailey, ganador de dos premios Grammy en 2017, ofrece el segundo concierto del Festival Internacional de Música de Deià, que arrancó el pasado 10 de mayo. Será el próximo jueves, en Son Marroig, cuando el violonchelista nacido en Alexandria, en el estado de Virginia (Estados Unidos), interprete obras de Chopin, Prokófiev y Rachmaninov. Bailey ha actuado con las orquestas sinfónicas más importantes del mundo, desde Los Angeles a Linz, y ha colaborado con directores de renombre como Alan Gilbert, Andrew Litton, Jun Markl o Jacques Lacombe. Entre sus discos más exitosos figuran los dedicados a Bach, Saint-Saëns, Britten y Elgar. En Deià actuará junto a la pianista rusa Natasha Paremski, nacida en Moscú pero instalada en Estados Unidos desde muy joven. "El virtuosismo es ser capaz de tocar lenta, suave y maravillosamente. Virtuosismo también es una mazurca de Chopin", confiesa.

Música

Fecha: jueves 24 de mayo, a las 20.30 horas.

Lugar: en Son Marroig (Deià).

'Camille Claudel': valiente incomprendida

Camille Claudel, artista maldita que mantuvo una tormentosa relación con su mentor y amante Auguste Rodin y que estuvo encerrada en un manicomio más de 30 años después de que su familia le abandonara, sube a los escenarios a partir del próximo jueves, cuando se estrene en La Fornal, la sala de Manacor, un espectáculo que lleva su nombre y con el que se quiere dignificar la figura de una "mujer incomprendida" que se adelantó a su tiempo, según apunta el director del montaje, Joan Gomila. En esta versión teatral es la actriz manacorina Bàrbara Nicolau la que encarna a Camille, en una obra en la que Helena Girauta, Mercè Rojals, Xesca Forteza, Joana Salas y Xisca Rotger dan vida a las musas, Jaume Riera se mete en la piel de Rodin, Josep Manel Gil ejerce de maestro de ceremonias, Antoni Truyols plantea el trabajo del poeta sobre Claudel y el guitarrista Tomeu Riera pone la música en directo.

Teatro

Fecha: jueves 24 de mayo, estreno, a las 20.30 horas. Otras funciones, la del domingo 27 de mayo (19 y 20.30), 1 de junio (20.30) y 3 de junio (19 y 20.30). En Sala La fornal. Carrer de les Coves dels Hams, 4. Manacor. Reservas en el 971 847353.

'Capaltard': maltrato y abuso sexual

Una atmósfera cargada, oscura y densa, y unos personajes que en un entorno hostil lucharán por su egoísmo, sus debilidades, estímulos y sueños. Es Capaltard, obra de abusos silenciados que escribió Neus Nadal y que ganó el Premi Llorenç Moyà d'Obres Dramàtiques 2017 y que, subida a escena por la compañía Mals papers, llega al Teatre del Mar con dirección de Xavi Núñez e interpretación de Aina Cortés, Neus Nadal, Pere Mas y Jordi Cumellas. Una historia lamentablemente de plena actualidad que habla de mujeres, de sus emociones y de sus batallas cotidianas, con el maltrato y el abuso sexual de fondo. La pieza presenta a Bàrbara y Lina, dos hermanas, huérfanas de madre, que viven aisladas en una casa en compañía de su padre, una figura que las oprime y las irá destruyendo poco a poco. La actriz y dramaturga Neus Nadal (Esporles, 1985) recibió el citado Premi Llorenç Moyà por unanimidad, por una pieza teatral "muy interesante y con mucha fuerza, con una construcción dramática fuerte y trágica" de ambientación rural y con un discurso universalista, según destacó el jurado, integrado por el profesor de la ESADIB Martí Fons, el escritor Jeroni Salom y el gestor Carles Fabregat.

Palma. teatro.

Fecha: del 18 al 20 de mayo.

Lugar: Teatre del Mar. Es Molinar.

Es finde, hay que ir a...

Música

Viernes 18

A la nueva edición de la Limbo Party, porque son un cañonazo de dancehall, porque transitan por ritmos jamaicanos y caribeños con la solvencia y amplitud de miras de sus siempre completos carteles, y porque traen invitados de altura.

Limbo Party vol. 3: Miguel Caamaño (Alma de león - Radio 3) + Shawn Broomy MC & Jah Rice DJ (Jamaica / Antigua y Barbuda) + Hermano L DJ set + Calee Arias & Xarlee Green. Powered by EcoSystema Sound System. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), 22-5 h., 8 € c.c. hasta las 0:30 h., después 10 € c.c.

Al juergote de la promotora Elephank en Sa Possessió, porque es la descarga de electrónica moderna y también con sustancia clásica del finde, porque va a ser un despiporre de bailoteo sin piedad.

Elephank: Sebo K + Nico Díaz + Ralfus + Nacho Almagro + Animmik + J.A.M.C. + iLife + Goodman + INTVL Visuals. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), 23-5 h., anticipada 15 € c.c.

Al fiestón presentación del festival menorquín Cranc, porque la cita en la isla vecina tiene un cartelazo bastante extraordinario, y porque tocarán tres bombazos garageros, volcánicos y hasta tropicales, como los locales Come animal!, más grandes que la vida y las madres y que hacía demasiados meses que no tocaban, los muy reputos.

Fiesta presentación Cranc 2018: Los vinagres (Canarias) + Los Wilds (Madrid) + Come Animal!. Maraca Club (Poeta Francesc Fiol i Joan 1), 23-5 h.

Al concierto de The Cicely Satellites, porque siempre es un acontecimiento que actúe una de las bandas más relevantes del poprock balear de los últimos veinte años y poseedora de uno de los directos más bárbaros.

The Cicely Satellites (22 h., 8 €) + Kate Donovan DJ (0-4 h.). Novo Café Lisboa (Sant Magí 33).

Al concierto de Daniel Higiénico, porque pocas figuras nacionales tienen el dominio escénico desde este genio de los escenarios, las músicas, las letras y las interpretaciones, y porque es un nuevo capítulo del ciclo Malditos cantautores.

Malditos cantautores presenta: Daniel Higiénico Guitar Dúo con Agustí Serra. Sa Fonda (Arxiduc Lluís Salvador 5, Deià), 20 h., taquilla inversa.

Al concierto de Tommy Hunt, porque es un lujazo opíparo que una leyenda del Northern soul tanto con sus legendarios Flamingos como en solitario actúe en la isla, y porque será en el hotel La Concha Soul, espacio de identidad distinguida.

Tommy Hunt. Hotel La Concha Soul (Romana 3, Calvià), 20 h., con barbacoa y bebidas 21 €.

Al concierto de Hot Hit, porque sus versiones son tan diversas que te recuerdan el encanto que puede tener la música independientemente del género, y porque su convencimiento y desparpajo a la hora de interpretar convierte a sus dos integrantes en dos divas adorables.

Hot Hit. Restaurant Talent (Hotel Som Sauló, Avinguda Bartomeu Riutort 51, Can Pastilla), 20:30 h.

Al concierto de Cliente 1 millón, porque llevan más de quince años de carrera, porque tienen bagaje y porque presentan nuevo álbum dentro de sus parámetros de buen rock e indie.

Cliente 1 millón: presentación de Ente. Espai Xocolat (Font i Moteros 18), 20:30 h.

Sábado 19

A la nueva edición de los fiestotes Hits don't lie, porque ofrecen lo que anuncian, que son jitazos multigénero incontestables, porque su populismo está más que bien entendido y los jugones locales lo ejecutan con habilidad manifiesta, y porque empieza en Sa Fonda y acaba en Sa Possessió.

Hits don't lie. J. Barrasus + Chitowsky (Sa Fonda, Arxiduc Lluís Salvador 5 Deià, 19-23:15 h.) / Triqui + Chitowsky + Kalafell (Sa Possessió, Velluters 14, polígono Son Rossinyol, 0-6 h., 8 € con cerveza).

A la Nit del color de Bunyola, porque habrá música, teatro, arte, gastronomía, teatro y varias actividades diversas con las que darán diversidad y no poco interés a una tarde de preverano.

Nit del color. Sábado de 17 a 0 h. en Bunyola, programa completo en ajbunyola.net.

Al concierto de Daniel Higiénico (ver viernes). Con Jordi Álvarez en Ateneu Lo Tort (Plaça Joan March 6), 12 h. / Con Agustí Serra en Café A tres bandas (Plaça Barcelona 20), 21 h., ambos taquilla inversa.

A la fiesta 90s del Bar 11, porque pinchará un jugón de recorrido internacional como Colin Peters, y porque promete temarracos desde pop a hip hop y hasta grunge y house.

90s Party con Colin Peters DJ. Bar 11 (Passeig Mallorca 32), 22-2 h.

A la Safari Afternoon Party, porque habrá sol, brisa marina, atardecer, cócteles y los temazos de electrónica con sustancia de uno de los colectivos de mayor credibilidad y dinamismo de la isla, porque habrá invitados en cabina y porque además se celebrará el cumpleaños de uno de sus pilares, Raisol.

Safari Afternoon Party: Kiko Melis + Ainz & Pineapple + Daltonic & Mjee + Budi & Raisol. Miama Beach Club (Avinguda del mar 8C, playa de Muro), 17-1 h.

Al tercer aniversario de la sala Trampa, porque han dinamizado la escena teatral más cercana con sus siempre abarrotadas funciones de impro, y porque desde la apertura hasta le cierre a una hora indeterminada pero convenientemente excesiva habrá música, posibilidad de hacer el monguer y mucha tontuna.

Tercer aniversario de Sala Trampa. Caro 19, a partir de las 23 h.

A la apertura de temporada de la terraza del Anima, porque aunque parezca mentira es una de las pocas terrazas amplias, en primera línea y con suficiente personalidad que tenemos en esta ciudad, porque es verdad que su estética puede ser hasta kitsch pero el emplazamiento merece visita, y porque habrá electrónica de justo moderneo para el estreno.

Opening terrace con Round Shaped Triangle + Eartone + Mark Os. Anima Beach (Avinguda Adolfo Suárez s/n, a la altura de Gesa), 13-21 h.

Al Kaelum, porque arrancan la tarde con el apabullante Tardeo, porque lo peta y lo sabes, porque las colas son perennes toda la tarde, porque ofrecen populismo democrático con chicha mejor que casi nadie, y porque el fiestote continuará durante la noche en sus dos salas bajo las mismas premisas.

Tardeo (16:30-22 h.): DJ Jäglamaister (Invitada) + Oliveros (residente). Noche (0-5 h.): Kaelum DJs en sala principal + Conejomanso en sala PopNorama. Kaelum Club (Avinguda Argentina 3).

Al fiestón Yikiwa!, porque supone el estreno con nuevos aires de la mítica discoteca Skau de Can Picafort, y porque la alineación titular para tal efeméride zurrará con no poca sabiduría desde la indietrónica hasta el pum-pum-pum más selecto.

Yiwika!: Josaiku + Sideways + Antarctic. Skau (Av. Josep Trias 14, Can Picafort / Santa Margalida), 20-5 h.,

Al nuevo capítulo de la Primavera musical a Campanet, porque en esta ocasión programan a la maravilla de sensibilidad y pop epidérmico que es Petit.

XIX Primavera musical a Campanet: Petit. Pati de Cas Metge Dolç (Plaça major de Campanet), 20:30 h.

Escena

A ver el musical Peter Pan, porque está destinado a todos los públicos, y porque a los más pequeños nunca es suficientemente pronto para llevarles a descubrir la magia del teatro y del musical.

Peter Pan. La historia de Nunca Jamás. Auditòrium (Passeig marítim 18), sab y dom 18 h., 18/20 €.

A ver la reposición de Smiley, porque hablan maravillas del texto del barcelonés Guillem Clua y de su reflejo de las neurosis sentimentales de la actualidad.

Smiley, de Guillem Clua. Con Héctor Seoane y Joan Toni Sunyer, dirigida por Joan M. Albinyana. Teatre Mar i Terra (Sant Magí 89), vie y sab 20:30 h., dom 19 h., 12 €.

Al festival de teatre de teresetes, porque durante todo el fin de semana propone una amplísima nómina de espectáculos para todas las edades y por toda la isla que siempre surte de sorpresas entre satisfactorias y fascinantes.

20è festival internacional de teatre de teresetes. Hasta el domingo, programación completa en elasticnou.com/festivalteresetes.

Es variat

Al Incart, porque con el buen tiempo llegan las nits de l'art de la part forana y esta es una de las más amplias, de mayor calado y variedad de propuestas artísticas y musicales.

XII Incart. Viernes a partir de las 20 h. en Inca, programa completo en su Facebook.

A celebrar el Día internacional de los museos, porque con la excusa la mayoría de centros expositivos de la isla ofrecen además de jornadas de puertas abiertas algunas actividades y espectáculos especiales.

Día internacional de los museos. Viernes a domingo, programación completa en conselldemallorca.net.

A la nueva edición de la Feria del tapeo, porque folclorismos aparte lo que hay es casas regionales ofreciendo una amplísima muestra de lo que la gastronomía de la piel de toro puede ofrecer.

Feria del tapeo de las casas regionales. De viernes a sábado en el Passeig Sagrera.

A la performance Memoria en los zapatos de Concha Vidal de Valicourt, porque como ella misma anuncia es uno de los experimentos más gordos que ha llevado a cabo, y porque conociendo su trayectoria en ese campo es de esperar como mínimo riesgo e impacto.

Concha Vidal de Valicourt: Memoria en los zapatos. Viernes en Museu del calçat (Avinguda General Luque 223, inca), 19 h.

A la primera edición del Son Rocks, porque es una jam de grafiti que anuncia lo mejor de la especie autóctona balear, y porque la música irá a cargo de históricos de la escena local.

Son Rocks vol. 1. Con Hermano L + BlackTrack. Sábado a partir de las 11 h. en el parque de Son Roca.

Al vermut presentación de la iniciativa Empenta Jove, porque pretenden dar información y tienen voluntad de movilización sobre las generaciones jóvenes y su circunstancia de estar pagando la crisis.

Vermut presentación Empenta Jove. Sábado en Ideari (Costa Can Muntaner 5), 12 h.

Al Yoga meets beer, porque es el evento hecho a tu medida si te consideras yogui y amante de la cerveza artesana, porque la relajación que genera el yoga guiado por buenos profesionales es perfecta para disfrutar después de cada aroma y cada sabor.

Yoga meets beer. Todos los jueves en Syndeo Restaurant & Lounge (Camilo José Cela 5), 20-21 h., 15 € con una cerveza.

Al arranque de temporada de S'Embat, porque si hay un local playero de gancho popular masivo es este, y porque empiezan con los bastante tremebundos Saxophobia.

Saxophobia en La llamada de S'Embat. Domingo, C/ Des murters 9 (Ses Covetes, Campos), 20-23 h.

A la presentación de la colección primavera-verano de Sosew Design, porque son estilosas creaciones 100% algodón llenas de colores y estampados originales

Pop-up SoSew Design. Lunes en Perruqueria Botons (Plaça Nova Flassaders 15), 19-22 h.

La delicatessen (I) Sunday Funday Brunch en el Syndeo

Al Sunday Funday Brunch del Syndeo, porque es una maravilla de variedad y categoría, porque el espacio es una maravilla de modernidad y estética, y porque arrancar el domingo comiendo como maharajás es bastante impagable.

Sunday Funday Brunch. Domingo en el Syndeo Restaurant & Lounge (Camilo José Cela 5), 12:30-17:30 h., 25 € (bebidas no incluidas) / DJ Ángel Romero 15:30-17:30 h.

¡Te invitamos!

¡Tenemos una invitación doble! Envía un mail

a teinvitamos@

diariodemallorca.es

con el asunto

"BrunchSyndeo"

¡Descuento!

Aparte del ganador,

todos los que envíen

un mail a teinvitamos@

diariodemallorca.es

con el asunto "Syndeo" tendrán un 20%

de descuento (bebidas

no incluidas)

La delicatessen (II) Domingos de brunch en el jardín de Rosetó

Al brunch del Rosetó, porque es una joya de estilo y calidad gastronómica, porque el espacio es un refugio urbano sorprendente, y porque arrancar el domingo comiendo y bebiendo como sultanes es bastante insuperable.

Domingos de brunch en el jardín de Rosetó. Rosetó Restaurant Bar (Rosa 3B), 12-17 h., 40 € (con vino, agua y café). Reservas hasta el domingo a la 13:30 h. en roseto.es o 971 12 43 53.

¡Te invitamos!

¡Tenemos una invitación doble! Envía un mail

a teinvitamos@

diariodemallorca.es

con el asunto

"Roseto"

La delicatessen (III) Mexican brunch en OD Portals

A la nueva edición de los brunchs mexicanos del hotel OD Portals, porque se celebra en uno de los hoteles de estética más personal y potente de la isla, y porque habrá bufé mexicano, cócteles de la tierra, música mexicana en directo y animación infantil.

Mexican Brunch #8.Sábado de 13 a 16 h. en el hotel OD Portals (Avinguda Tomàs Blanes Tolosa 4, Portals Nous, Calvià), 28 € con bebida de bienvenida (reserva obligatoria en 971 675 956 / odportportals@od-hotels.com).

¡Te invitamos!

¡Tenemos una invitación doble! Envía un mail

a teinvitamos@

diariodemallorca.es

con el asunto

"ODPortals"

El eventazo: Vermuteo del Syndeo

Al estreno del Vermuteo de Syndeo, porque se celebra en uno de los hoteles de mayor apuesta por la estética contemporánea bien entendida, porque habrá vermut y amplia bodega, y porque los temazos heterodoxos y hasta irreverentes que pone Pep Noguera no los supera casi nadie.

Vermuteo de Syndeo con Pep Noguera. Syndeo Resturant & Lounge (Camilo José Cela 5), 12-16 h.

El eventazo: LGOR Sound System

Al estreno de La gran orquesta republicana Sound System, porque se anuncia como el acople del repertorio de la banda a bases electrónicas para bailotear sin descanso, y porque la apertura de la velada irá a cargo de la biblia de los sonidos negros Niño Alkalino.

La gran orquesta republicana Sound System + DJ Funky Paella Selecta. Casa Planas (Avinguda Sant Ferran 21), 20-23:45 h., 7 €.

¡Te invitamos!

¡Tenemos dos entradas individuales!

Envía un mail

a teinvitamos@

diariodemallorca.es

con el asunto

"LaOrquesta"

Agenda

Viernes 18

Festival Posidonia

Noche Diversión para concienciar a residentes y turistas de la necesidad de un desarrollo sostenible. Las actividades previstas son gratuitas y están dirigidas a diferentes tipos de públicos: talleres, música, visitas guiadas y eventos culturales.

Palma 17 y 19 de mayo.

Deià 26 de mayo

www.posidoniafestival.net

ANTICHISSIME, tast de vi musical

FOTOGRAFIES 1988-2018, exposició

Tast de vino musical en el Celler Jaume de Puntiró, dentro de las actividades de Wine Days Mallorca de la DO Binissalem. Recital de árias antiguas a cargo del barítono Eloi Prat y Victorí Planells al piano. Por la mañana inauguración de la exposición de cien botellas de vino y cien fotografías de Miquel Frontera.

Recital: 18 de mayo. 21h

Exposición: Hasta el 20 de mayo. De 9 a 14h

Celler Jaume de Puntiró. Santa Maria del Camí

Reservas: pere@vinsjaumedepuntiro.com 606 429 023

www.winedaysmallorca.com

Sábado 19

Cata Clown

Bodegas Son Puig

Evento solidario, a favor de Educaclown, ONG que nace con la idea de que a través del juego se puede educar y motivar a niños y jóvenes que se encuentran en riesgo de exclusión social. La entrada donativo incluye: visita guiada por la bodega, cata de tres vinos, picada, rifa solidaria y música en directo.

19 de mayo. 11.30 a 13.30h

Bodegas Son Puig. Puigpunyent

www.educaclown.org

Feria del Caracol

La XVIII Feria del Caracol en Sant Jordi, rinde homenaje a este animal con distintas actividades durante todo el fin de semana. Carreras de caracoles, cata de recetas tradicionales e innovadoras o venta y degustación de las variedades mallorquinas.

19 y 20 de mayo.

Sant Jordi. Palma

www.feriasyfiestasdemallorca.com

Domingo 20

Puertas abiertas

Bodegas José L. Ferrer

En el marco de Wine Days Mallorca de la DO Binissalem, visita al Celler con degustación de un vino. Actividad gratuita., sin reserva previa, dentro del horario indicado.

Del 18 al 20 de mayo. De 11 a 17h

Bodegas José L. Ferrer. Binissalem

www.winedaysmallorca.com