La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Víctor M. Conejo 'Moby Dick': Pou contra la ballena blanca

E l siempre imponente Josep Maria Pou se pone en la piel de uno de los grandes personajes de la literatura universal, el capitán Ahab, en Moby Dick, el clásico de Herman Melville que recala este sábado (20 horas) en el Teatre de Manacor. Una versión de Juan Cavestany dirigida por Andrés Lima que es una metáfora de la lucha del ser humano contra sí mismo y la naturaleza y que pone el acento en la obsesión humana que va más allá de la razón, capaz de consumir la voluntad y eliminar cualquier elemento bondadoso del alma.

Estrenada en el Goya barcelonés, el montaje, de unos 90 minutos de duración, se centra en la locura del capitán Ahab, con su persecución obsesiva y suicida de la ballena blanca, Moby Dick, que no se deja atrapar y termina por embestir y hundir al ballenero. Solo se salva del desastre el marinero Ismael, que es el narrador de la historia, cuyo comienzo, además, se convertirá en una de las mejores introducciones de la literatura norteamericana: "Llamadme Ismael. Hace unos años -no importa cuánto hace exáctamente–, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo, y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí, para ver la parte acuática del mundo".

La trama, aparentemente, es muy simple: la historia de una larga expedición de pesca de ballenas, realizada a bordo del Pequod, zarpando del puerto norteamericano de Nantucket que casi monopolizaba la industria de estos cetáceos.

"El capitán Ahab es el personaje que Shakespeare olvidó escribir", dijo en el estreno de la obra, Pou, un "devoto apasionado" del dramaturgo inglés. El actor catalán ha asegurado que este shakesperiano Ahab conecta con aquel Rey Lear que interpretó hace muchos años, e incluso con un Orson Welles que encarnó posteriormente. "Sin esos dos personajes previos este Ahab no sería lo que es, ni tampoco sin los múltiples personajes que he interpretado en cincuenta años de carrera, que precisamente cumplo este año", ha subrayado Pou.

Pou, que tendrá que enfrentarse a dificultades externas, físicas, al tener que caminar durante hora y veinte sobre una pata de madera, se situará al frente de una tripulación formada por una treintena de hombres, aunque la magia del teatro permite que se resuman en dos actores: Jacob Torres y Óscar Kapoya, que dan vida a Starbuck, Ismael y Pip, entre otros.

Escena

Fechas: Sábado 9

de junio, a las 20 h.

Lugar: Auditori

de Manacor

Precio: 24 euros

Armando Manzanero: el cantante del amor

Noche de boleros en el Trui Teatre. Para todos los públicos, gentes de 80 años y también jovencitos de 15. "El amor no tiene edad", avisa Armando Manzanero, el cantante del amor.

El intérprete y compositor mexicano, de 82 años, repasará hoy lo mejor de su repertorio, en el que tienen cabida hasta 400 canciones, algunas convertidas ya en clásicos, como Contigo aprendí, Por debajo de la mesa, Dormir contigo, Nada personal, Nos hizo falta tiempo, Somos novios o Esta tarde vi llover.

La carrera de este icono de la música romántica, hoy cargado de premios, entre ellos algunos Grammy, comenzó a mitad del siglo pasado, cuando compuso una primera melodía, Nunca en el mundo, que le dio la fama. Desde entonces ha girado por los cinco continentes, sin dejar de conquistar nuevos públicos. Durante los años 90, en su incursión como productor, destacó su labor en el álbum Romance de Luis Miguel, en el que incluyó canciones de su puño y letra como Te extraño y No sé tú. En 1993 la revista Billboard, debido a su alabada trayectoria musical, le otorgó el Premio a la Excelencia constatando, de esta manera, la importancia de la figura de Manzanero en la historia de la música. Un sinfín de figuras, desde Tony Beett a Andrea Bocelli, pasando por nuestra Buika, han querido hacer suyas sus canciones.

En concierto

Fecha: viernes 8 de junio, a las 21.00 horas.

Lugar: Trui Teatre. Camí de son Rapinya.

Precio: de 30 a 43,50 euros.

Els Catarres: con disco nuevo y la fiesta de siempre

E l grupo catalán Els Catarres se ha oxigenado, algo que ha hecho en el último año y medio, alejado de los escenarios. Ahora regresa con nuevo disco, el cuarto en su carrera, y el primero con instrumentos eléctricos y no acústicos, como hasta ahora. Un álbum que lleva por título Tots els meus principis y que desde su presentación en directo el pasado 6 de abril en el Poble Espanyol de Barcelona solo les está reportando elogios. "A nuestros seguidores les encanta la nueva sonoridad y las críticas son muy buenas", afirman.

Música

Fecha: sábado 9 de junio, desde las 20 horas.

Lugar: Cuartel General Luque de Inca.

'Nanny & Pippi': un viaje en familia

Teatro interactivo musical en inglés el que podrá verse este fin de semana (sabado y domingo) en el Auditòrium del Passeig Marítim con el espectáculo Nanny and Pippi. Una historia con la que se invita a un viaje en familia, alrededor del mundo, cantando, bailando, actuando y viviendo "mil aventuras que los más pequeños nunca olvidarán".

Por otra parte, desde el Auditòrium se anunció ayer a través de su Facebook que por "problemas de visado en su país de origen las funciones de los Monjes Shaolin del 24 y 25 de agosto quedan canceladas". De los espectáculos programados para las próximas semanas destacan el Tributo Mecano (22 de junio) y el concierto de Luz Casal (29 de junio).

Teatro/musical

Fecha: sábado y domingo, a las 17.00 horas.

Lugar: Auditòrium de Palma. Passeig Marítim.

Precio: 20 euros.

Franco Luciani: cancionero popular argentino

Franco Luciani, uno de los músicos más notables y aplaudidos de la nueva escena argentina, actúa en Palma, en el Teatre del Mar, hoy viernes, a partir de las 21.00 horas. Instrumentista, intérprete de armónica, compositor y cantante, su música se inspira en el cancionero popular argentino, tanto rural como urbano. En el Teatre del Mar, Luciani estará acompañado por una banda integrada por Sandra Iriarte, Gabriela Giardino, Raúl Chiochi y Julio Alcalá. Entre los distintos premios que Luciani ha recibido destaca la victoria que logró, en 2002, en el Certamen Pre Cosquín del Festival Nacional de Folklore, en la categoría de Solista Instrumental. En escenarios de América, Europa y Asia se ha codeado con Mercedes Sosa, Fito Páez, Víctor Heredia y Horacio Molina, entre otras primeras espadas. Cuenta con varios discos publicados, entre ellos Acuarelas de bolsillo y Fraco Luciani folklore.

Música

Fecha: hoy viernes, a partir de las 21.00 horas.

Lugar: Teatre del Mar. Es Molinar.

Trio Odyssea: en la apertura del festival pianino

Arranca el XI Festival Pianino que se celebra en la Celda de F. Chopin y G. Sand de la Cartuja de Valldemossa. Se contará con la presencia del Trio Odyssea, el cual está formado por Nina Heidenreich al violín, Emmanuel Bleuse al violonchelo y Miriam Picker al piano. Ejecutarán obras de Haydn, Brahms y Rachmaninov. Por otro lado, recordar que los próximos conciertos del festival tendrán lugar el 16 y 30 de junio a las 20.30 horas y en los mismos acudirán a Valldemossa los pianistas Levon Avagyan (ganador del Concurso Maria Canals de Barcelona 2017) y Alexey Lebedev, respectivamente.

Música

Fecha: este sábado día 9 de junio, a las 20.30 horas.

Lugar: Celda de Chopin y Sand de la Cartoixa de Valldemossa.

Lugar: 20 euros. Descuentos para estudiantes de música.

Norma: la guinda la pone Bellini

Bellini pone la guinda a la temporada de ópera del Teatre Principal. Y lo hace con Norma, tragedia neoclásica que se estrenó, en producción del Teatro di San Carlo de Nápoles, el pasado miércoles en la Sala Gran, entre grandes aplausos. El compositor italiano, apoyado en el libreto de Felice Romani, combina la tragedia griega, el culto celta a la naturaleza y los remordimientos de la Lady Macbeth shakesperiana. Lorenzo Amato hace estallar ese collage de referencias con espectaculares proyecciones, un realismo descarnado y una escenografía monumental. Los cómplices de su dirección artística para el Teatro San Carlo de Nápoles son de nuevo los históricos Ezio Frigerio (escenografía) y Franca Squarciapino (vestuario), protagonistas en nuestra temporada lírica, donde firman también Las bodas de Fígaro. En el foso gobierna Andrés Salado. El día del estreno, el miércoles, brilló la soprano Yolanda Auyanet en la interpretación de Casta Diva, uno de los hitos belcantista.

palma. ópera.

Fecha: viernes 8, a las 20 horas; y domingo 10, a las 18 horas.

Lugar: Sala Gran del Teatre Principal.

Precio: de 24 a 55 euros.

Es finde, hay que ir a...

Música

Viernes 8

Al concierto de los madrileños Flora Dance, porque su pop sesentero pero con filtro de actualidad está calando por toda la península, y porque telonea la maravilla local de garaje y pop Go Cactus.

Flora Dance (Madrid) + Go Cactus (21:30 h., 8 €). Maisvinilo DJs (23-4 h.). Novo Café Lisboa (Sant Magí 33).

Al concierto del Jansky, porque presentan su nuevo proyecto Bateguen atzavares, porque consiste en sus adictivas bases electrónicas sobre los textos, en esta ocasión, de Llompart, Abelló, Capmany y más algunos propios.

Palma de primavera presenta: Jansky. Bateguen atzavares. Casal Balaguer (Unió 3), 19 h.

A la nueva edición de SaDubSessió, porque son una maravilla de reggae, dub y ritmos hermanos, porque es impagable tener cada vez más saraos de dichos géneros, y porque siempre complementan la potente oferta local con solventes nombres de alcance nacional e incluso europeo.

SaDubSessió #11: Real Rockers (Portugal) + King Tunarro & Sabat + Rootical Stone Vibes Soundsystem. Claustro 2 de Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), 23-5 h., 8 € c.c. hasta las 0:30 h., después 10 € c.c.

A la fiesta por el primer aniversario del Espai del despropòsit, porque es la casa de Edicions del despropósit, porque su labor editorial es valorable hasta la loa incondicional, y porque habrá música, expo y todo el material de la casa disponible para enriquecer nuestras bibliotecas o incluso estilismo.

Festa primer aniversari Espai del despropòsit. Con Miquel Serra (concierto, 21:30 h.) + Laia MaLo DJ + Expo de originales de Un infern a Mallorca de Toni Planissi + Mural de Pere Banek. Passatemps 75, Son Cladera, 17-0 h.

A la nueva edición del Festival de flamenco Ciutat de Palma, porque se traen a un pianista de calado nacional que ha acompañado a figuras de relumbrón, porque navega entre flamenco y hasta latino con loable personalidad.

Flamenco en Red Balear presenta: V Festival flamenco Ciutat de Palma. Con Pablo Rubén Maldonado (piano), Karen Lugo (baile), Anna Colom (cante), Cristina López (cante) y José Murcia (percusión). Teatre Xesc Forteza (Plaça Miquel Maura s/n), 20:30 h., 15 €

Al concierto homenaje a Baltasar Samper, porque se celebra el 130 aniversario del nacimiento de uno de los compositores mallorquines más importantes del siglo XX.

Ciclo sobre derechos y libertades fundamentales: Homenaje a Baltasar Samper. Fàbrica Ramis (Avinguda Colón 28, Inca), 20:30 h., 15 €.

A bailotear con Claptone, porque el alemán es un primer espada mundial del techno y house más autoral, y porque será en el Social Club, una de las salas de mayor personalidad estética de la isla.

Claptone + Álex Caro + Sote de Lino. Social Club (Passeig marítim 33), 23-6 h., 30 € c.c.

Sábado 9

Al concierto de La Unión, porque son históricos con peso específico, porque trascienden generaciones y sí tienen numerosas canciones que han marcado memorias, porque el peso del prestigio en su caso sí está justificado.

La Unión. Gira Hip.Gnosis. 30 años de grandes éxitos. Es Gremi (Porgadors 16, polígono Son Castelló), 22 h., 28 € (Meet & Greet 21 h., 43 €).

Al Graphic Arts Festival, porque propone una interesantísima mezcla de arte y música, porque supone el arranque del ciclo The Culture Collective que irá surtiendo de más saraos con el mismo enfoque, y porque tendrá lugar en el muy cuco hotel ME Mallorca.

Ciclo The Culture Collective presenta: Graphic Arts Festival. Exposición de Joan Aguiló & Llorenç Garrit + DJs Kiko Navarro & Willie Graf & Pippi. ME Mallorca (Avinguda notari Alemany 6, Calvià), 19-0 h., 30 € con dos consumiciones.

A la nueva edición de la Nit de l'art de Son Servera, porque este tipo de saraos se han multiplicado afortunadamente por toda la isla durante la temporada de buen tiempo, porque ofrecen la habitual amplísima nómina de arte, artesanía, diseño, música, gastronomía, teatro breve y etcétera.

VI Nit de l'art de Son Servera. Sábado y domingo a partir de las 19 h.

Al aniversario de Ca'n Timoner, porque es un epicentro que está proponiendo y dinamizando con criterio furiosamente ambicioso, y porque para celebrar la efeméride tienen la segunda edición de Dibuix Elèctric, porque lo definen como un espacio de dibujo libre con modelos y música en vivo, porque en definitiva es un interesante muestrario de artistas y músicos locales que se llevará a cabo en un espacio con encanto, y porque también habrá paella popular.

V aniversari Ca'n Timoner. Sábado: Segona excavació de Dibuix elèctric. Con los DJs Toberal + Lucy Swann + Pedro Trotz + Biyi Amez + Loft 85. Ca'n Timoner (Aljub 24, Santanyí), 12-23 h., 12 €. Domingo: paella popular, a partir de las 12 h., 10 €.

Al Fusion Market, porque es uno de los minifestivales que felizmente proliferan por toda la isla en temporada alta, porque ofrecen el habitual y diverso menú de arte, artesanía, talleres, actividades infantiles, gastronomía, música y etcétera, y porque será en el encantador espacio de Can Dulce de Sóller.

Fusion Market. Sábado y domingo en Can Dulce (Avinguda Gran Via BJ, Sóller) a partir de las 11 h.

Al concierto de los valencianos Dûrga, porque facturan un sólido post-rock a tener en cuenta, porque telonean los locales Fura con su igualmente estimable math-rock, y porque será en Tunnel, heroico resistente de la música en directo.

Dûrga (Valencia) + Fura. Tunnel Rock Club (Plaça Gomila 2), 0 h., 6 €.

Al concierto de The Flaming Shakers, porque es una banda tributo a los Beatles que lo borda en interpretación, actitud y estilismo, porque si todo van a ser temazos históricos no puede ser más que entretenido.

The Flaming Shakers. Trui Teatre (Camí de Son Rapinya 29, colegio La Salle), 21 h., 18/20/22/24 €.

Al nuevo sarao de la promotora Lokita, porque es una de las históricas infalibles de la escena balear, porque traen invitados ilustres y se hará en uno de los clubs de playa de mayor tirón de la zona norte de la isla.

Lokita's Back to the Roots: Willie Graff + Nico Díaz + Vik.T. Miama Beach Club (Avinguda del mar 8C, playa de Muro), 23-5 h., 8 € c.c.

¡Más saraos!

Al quinto aniversario de Ca'n Timoner en Santanyí (ver sábado).

Al Fusion Market en Sóller (ver sábado).

A la VI Nit de l'art de Son Servera (ver sábado).

Al concierto de Timba Tumbet, porque son un bombazo de jazz y latinazos, porque sus integrantes son jóvenes pero sobradamente curtidos, porque son capaces de lo bueno y de lo excelso.

MusicSenses: Timba Tumbet. Domingo en Royal Beach (Flamencs s/n, Muro), 16:30 h.

Al concierto de Benjamín Habichuela, porque su sabiduría flamenca es bastante insuperable en la isla, y porque la actuación será en la impresionante terraza del Café Son Vida.

Benjamín Habichuela. Son Vida Café (Raixa 2, urbanización Son Vida), 20:30 h., 7 € / 22 € con cena.

Al Wäy Day, porque es un festival insospechado que se trae a C. Tangana, porque en todo hay que tener una opinión propia y para tenerla sobre el directo de una de las figuras que más está dando que hablar lo mejor es ir uno mismo, y porque redondean el cartel con buen fiesterismo.

Wäy Day: C. Tangana + DJ Nano + Les Castizos + Brian Van Andel. Miércoles en el hotel BH Mallorca (Avinguda Palmeres 12, Magaluf), 18:30-0 h., 40 € / 26 € residentes.

A la fiesta por el aniversario del Garito, porque ya es tradición que suponga el inicio oficioso del verano, porque el carisma de este local es un clásico de la noche mallorquina, y porque su terraza frente a la dársena de Can Barbarà lo tiene, y porque para la ocasión tienen invitado ilustre.

Fiesta 20º Aniversario Garito: Alex from Tokyo. Garito Cafè (dársena de Can Barbarà s/n), 20-4 h.

Al nuevo episodio del ciclo The Jazz & Wine Club de todos los jueves en el Lisboa, porque probablemente es el mejor ciclo de jazz de la isla, porque apuesta por músicos locales de nivel entre alto e impresionante.

The Jazz & Wine Club: Tinons & The Mopis. Jueves en Novo Café Lisboa (Sant Magí 33), 22 h., 8 € con chato de vino o caña, reservas en novocafelisboa@gmail.com.

Escena

A la nueva edición del Microteatre, porque escogen localizaciones de gancho y hasta impresionantes para representar pequeñas obras de teatro de la fértil y a menudo escena teatral local.

Microteatre per Balaguer. Seis obras de quince minutos a 3'5 € cada una, viernes y sábado 21 h., domingo 19 h., Casal Balaguer (Unió 3), reservas en https://buff.ly/2ky9EKM.

A ver Quin desgavell de bon matí, porque es una comedia dirigida por Ricard Reguant, porque promete un buen rato de risa y desconexión sin complicaciones.

Compañía Trui Teatre: Quin desgavell de bon matí. Dirigida por Ricard Reguant, con Joan Carles Bestard, Lina Terrassa, Pere Orell, Angela Aso, Aitor Perez, Alexandra Muñoz y Núria Karma. Sábado y domingo en el Teatre Municipal Es Quarter (Sol 5, Petra), 19 h.

Es variat

A la nueva edición de la Fira del llibre, porque el consumismo cultural es el único que es venial y conveniente, porque durante diez días habrá eventos, firmas y descuentos para recordar que hay comprar libros durante todo el año.

XXXVI Fira del llibre. Hasta el domingo en el Passeig del Born, programa completo en llibretersmallorca.cat.

La delicatessen (I) Mexican sunset by HM Hotels

Al arranque de la temporada de los sunsets en los bares de los áticos de los hoteles HM, porque juntan estilazo del espacio con propuesta gastronómica con enjundia.

Mexican Sunset. Viernes en HM Tropical (Marbella 16), 20-0 h., vestimenta de cóctel, no se permite la entrada a menores de 18 años, entradas en entradium.com.

El fiestón (I) 7º aniversario de Sa Possessió

Al séptimo aniversario de Sa Possessió, porque probablemente sea el lugar para fiestotes con más encanto imbatible y mayor diversidad insuperable de la isla, porque su tirón es incomparable, y porque para la ocasión ofrecen la habitual juerga hábilmente heterodoxa acaparando sus cuatro espacios.

Fiesta 7º aniversario Sa Possessió. Claustro: Juanito Percha & The Black Cats + Saxophobia Funk Project + Ska Bottom Boat + DJ Wateq. Jardín: DJ Triqui + Los del ficus + DJ Jäglermaister + Aina Losange. Vaquería: The Southnormales + Tato + Chitowsky + David Goode Hill. Tafona: Selk.Nam + DJ Eridú + Selector Pableras. Sábado, Velluters 14, polígono Son Rossinyol, 22:30-5 h., anticipada con cerveza 10 €.

El fiestón (II) Vermuteo P-Tardeo en el Syndeo

Al Vermuteo P-Tardeo en el Syndeo, porque tandrás el populismo democrático de los DJs del Tardeo del Kaelum, porque la oferta gastronómica y para beber e de altura pero perfectamente asequible, y porque será en la impresionante terraza del hotel Innside Palma Bosque.

El vermuteo del Syndeo: Fiesta P-Tardeo con Ángel Oliveros y Conejomanso. Restaurante Syndeo (hotel Innside Palma Bosque, Camilo José Cela 5), 12-17 h.

El fiestón (y III) ANTS on TOUR

Al juergote de electrónica ANTS, porque lo anuncian como la llegada a Mallorca de una de las fiestas más en boga en la vecina Ibiza, porque en definitiva se trata de una amplia nómina de DJs de gancho internacional para un bailoteo non-stop.

ANTS on Tour: Andrea Oliva + Davide Squillace + Joris Voorn + Nic Fanciulli + Uner + Karretero + Manu Sánchez. Domingo en Son Fusteret, 16-1 h., 35 € / VIP 270 € / VIP Premium 330 €.

La delicatessen (y II) Sunday Funday Brunch en el Syndeo

Al Sunday Funday Brunch del Syndeo, porque es una maravilla de variedad y categoría, porque el espacio es una maravilla de modernidad y estética, y porque arrancar el domingo comiendo como maharajás es bastante impagable.

Sunday Funday Brunch. Domingo en el Syndeo Restaurant & Lounge (Camilo José Cela 5), 12:30-17:30 h., 25 € (bebidas no incluidas) / DJ Ángel Romero 15:30-17:30 h.

Agenda gastronómica

Viernes 8

Meet&wine lovers

Lume&Co propone unas jornadas gastronómicas que tendrán lugar del 08 de junio al 01 de julio en las que La Finca Jiménez Barbero y Bodegas Habla te invitan a disfrutar de una propuesta de maridaje única: carne de vacuno de excepcional calidad acompañada de elegantes vinos en uno de los mejores establecimientos de la isla.

Del 8 de junio al 1 de julio. Lume&Co.

Camí del Reis, 64. Palma. 971 104 29

Sábado 9

Día Mundial del Cooperativismo

La cooperativa Sant Bartomeu de Sóller, celebra el Día Mundial del Cooperativismo, con una jornada para visibilizar el duro trabajo de que realizan mujeres y hombres en la Federació de Cooperatives de les Illes Balears. Entre otros actos, tendrá lugar la ponencia "Pla d'impuls de l'economia social" a cargo de la Directora General de Treball i Economia Social, Sra. Isabel Castro, y la entrega del Premi Coop.

9 de junio. Cooperativa Sant Bartomeu. Sóller

cooperatives@agroalimentaries.es

Show Cooking Gori de Muro

Nueva cita para los amantes de las galletas d'oli mallorquinas. Gori de Muro organiza su IV edición de un espectáculo gastronómico, en el Claustre del Convent de Muro. Más información en pág. 10.

9 de junio. 20h. Claustre del Convent. Muro.

Fiesta "Graphic Arts". ME Mallorca

El hotel de la cadena Meliá en Magaluf, celebra su apertura con una de las fiestas más esperadas de la temporada. El arte y la música serán los protagonistas de la velada. Más información en pág. 10.

9 de junio. A partir de las 19h.

ME Mallorca. Av. Notario Alemany, 1. Magaluf.

Domingo 10

Fira de ses herbes. selva

Desde el viernes 8, el pueblo de Selva se viste de fiesta para honrar una de sus tradiciones más preciadas: la Fira de ses herbes, un evento centrado en las hierbas y plantas de la Serra de Tramuntana, que llevan recolectando durante generaciones. Degustaciones, talleres, conferencias, exposiciones, música o rondalles, son algunas de las muchas actividades que han organizado para toda la familia.

Del 8 al 10 de junio. Selva

Facebook: Fira de ses Herbes, Selva

Jueves 14

Tast De Vi A Santa María Del Camí

La DO Mallorca Pla i Llevant, organiza dos talleres para iniciar a los interesados en la cata de vinos. El jueves 14 se probaran los vinos blancos, rosados y espumosos con el enólogo Miquel Gelabert; y el viernes 15, los vinos negros de añada y crianza con la enóloga Carmina Sender Bayarri. Es necesaria inscripción previa. Plazas limitadas a 35 personas.

Jueves 14 y viernes 15 de junio. De 19.30 a 21h,

Ca s'Apotecari. Plaça de la Vila, 3.

Santa Maria del Camí.

Reservas: videmallorca@gmail.com con asunto: Tast a Santa Maria.