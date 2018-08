En compañía del mar y el cielo

Palma Los jueves ya saben, para muchos, a fin de semana. Y aun más si su atardecer se mira desde la terraza del Mhares Sea Club, desde donde la vista de la puesta de sol es limpia, amplia y espectacular -siempre y cuando las nubes se abstienen de salir, claro-. Tanto es así que es casi raro no ver a alguien hacerse una foto con el paisaje de fondo.

Además, en ese lugar, situado entre las urbanizaciones Puigderrós y Maioris Decima, del municipio de Llucmajor, -a unos 20 minutos de Palma- los jueves también suenan a fin de semana. En una terraza con estas vistas no puede faltar la música, por eso siempre hay alguna programación. ¿Los jueves? Jazz. Las veladas se amenizan con la música de Jon Cilveti Dúo. La voz y la guitarra de Cilveti, que cuenta con el acompañamiento del trombón de Antonio Tercero, son suficientes para conseguir que la atmósfera de la zona Chillout del club sea del todo mágica. Y el ambiente, informal, cautivador, ameno.

El guitarrista no esconde que para él este sitio es especial: tanto por el entorno, como por el ambiente que se crea, que "siempre es diferente", pues las personas que recurren el espacio son tanto residentes como turistas. Jon Cilveti Duo actúan en el lugar cada jueves, por lo que tienen un amplio repertorio en el destacan temas clásicos, como la versión que se marcó el pasado jueves de la canción I wish you were here, de Pink Floyd; y mucho mucho ritmo brasileño, del que el guitarrista se declara un "amante". El jazz de los jueves en el Mhares Sea Club es tan delicado que no rompe para nada con la agradable burbuja de paz que se crea en el lugar. Contrariamente, acompaña las conversaciones de los presentes, que aprovechan para picar algo o probar algunos de los cócteles más especiales de la carta de bebidas.

Además de una velada de lo más atractiva, el Mhares Sea Club ofrece otros servicios, como el del restaurante, la piscina o el spa „en estos dos últimos sólo se permite el acceso a adultos„. En el entorno se confunden el verde y el azul, y quien va allí consigue desconectar, para conectarse consigo mismo.

La gastronomía es otro de los puntos fuertes del club, pues hay propuestas para todos los gustos. Está el restaurante, un espacio más familiar, más reposado y con una carta muy mediterránea. La terraza Chill out, donde la gente se acerca tanto antes de ir a cenar como después, es un lugar más de copas, aunque también se sirven platos, pensados para compartir entre amigos. En cualquier caso, no hay rincón en el Mhares Sea Club que no esté abrazado por el mar y el cielo.